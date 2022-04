Le marché des excipients en Asie-Pacifique devrait atteindre 1 725,27 millions de dollars d’ici 2028 – Part, croissance, taille, opportunités, tendances, analyse des principales entreprises

Le rapport d’analyse du marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique fournit les informations les plus appropriées et les plus spécifiques aux décideurs de l’industrie, ce qui leur fait gagner du temps et se traduit par d’excellents résultats. Une analyse du marché et une segmentation du marché ont été réalisées en termes de marchés, d’étendue géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position du marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, des sources secondaires, et hypothèses. Les informations couvertes dans le rapport à grande échelle aident non seulement les entreprises à prendre des décisions judicieuses et compétentes, mais aident également à décider de la stratégie de publicité, de promotion, de marketing et de vente de manière plus rentable.

Le marché des excipients en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 1 725,27 millions d’ici 2028 contre 1 024,70 millions USD en 2020. La demande croissante de voies alternatives d’administration/de formes posologiques et le besoin croissant de produits pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

TOP ACTEURS CLÉS du marché des excipients en Asie-Pacifique

Dow

Roquette Frères.

JRS PHARMA

Evonik Industries SA

The Lubrizol Corporation (filiale de Berkshire Hathaway Inc.)

BASF SE

Ashland

PLC du groupe Kerry

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Couleurcon

Usine chimique Budenheim

Peter Greven GmbH & Co. KG

SMA

Croda International Plc

BON

Avantor, Inc.

Omya SA

DFE Pharma

Pfanstiehl, Inc.

Groupe MEGGLE Wasserbourg

Marché des excipients Asie-Pacifique, par origine (organique, inorganique), catégorie (excipients primaires, excipients secondaires), produits (polymères, sucres, alcools, minéraux, gélatine, autres), type de chimie (plante, animaux, synthétique, minéraux), Chimie de synthèse (Lactose monohydraté, Sucralose, Polysorbate, Alcool benzylique, Aclohol cétostéaire, Lécithine de soja, Amidon prégélatinisé, Autres), Fonctionnalité (Liants et adhésifs, Désintégrants, Matériau de revêtement, Colorants, Solubilisants, Arômes, Édulcorants, Diluants, Lubrifiants, Tampons, agents émulsifiants, conservateurs, antioxydants, absorbants, solvants, émollients, glissants, agents chélatants, agents antimousse, autres), forme posologique (solide, semi-solide, liquide), voie d’administration (excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux , autres excipients),Utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires, autres), canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail, autres), pays (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Philippines, Singapour, Malaisie, Australie et reste de l’Asie-Pacifique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Scénario de marché du marché des excipients en Asie-Pacifique

Les excipients pharmaceutiques impliquent tout dans un médicament sauf celui des ingrédients pharmaceutiques actifs. Ces molécules ne possèdent aucune propriété médicinale et sont finalement utilisées pour améliorer l’absorption physiologique du médicament. Les excipients sont de nature inerte et permettent à la molécule médicamenteuse de s’appliquer aux patients sous la bonne forme. Traditionnellement, les excipients étaient des molécules simples, mais l’innovation technologique et la demande croissante de nouveaux systèmes d’administration de médicaments ont également accru la complexité des excipients. Les excipients favorisent l’acceptabilité du médicament par le patient et augmentent la stabilité du médicament et sa biodisponibilité. De plus, les excipients aident au maintien de l’intégrité du médicament qui aide au stockage du médicament.

Les principaux moteurs de la croissance du marché des excipients sont les progrès technologiques dans les excipients multifonctionnels, le besoin croissant de produits pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques et la demande et la disponibilité croissantes de médicaments génériques. Cependant, les facteurs qui freinent la croissance du marché sont une réglementation stricte et la longue durée du processus de développement de médicaments.

Le rapport sur le marché des excipients fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché des excipients en Asie-Pacifique

Le marché des excipients en Asie-Pacifique est classé en dix segments notables basés sur l’origine, la catégorie, les produits, le type de chimie, la synthèse chimique, la fonctionnalité, les formes posologiques, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base de l’origine, le marché des excipients est segmenté en organique et inorganique. En 2021, l’origine biologique détient la part de marché la plus élevée en raison de la caractéristique non toxique des produits chimiques organiques utilisés comme excipients. Les excipients organiques sont librement disponibles et moins chers et utilisés dans la majorité des formulations pharmaceutiques. La demande d’excipients respectueux de l’environnement a également un impact positif sur le segment.

Sur la base de la catégorie, le marché des excipients est segmenté en excipients primaires et excipients secondaires. En 2021, les excipients primaires dominent le marché car le segment comprend des charges, des adhésifs, des lubrifiants et d’autres excipients cruciaux.

Sur la base des produits, le marché des excipients est segmenté en polymères, sucres, alcools, minéraux, gélatine et autres. En 2021, les polymères dominent le marché car les polymères sont utilisés comme coques de gélatine dans la fabrication des gélules. Ceux-ci sont utilisés pour offrir de grands avantages de formulation, y compris une libération lente/contrôlée du médicament. Ceux-ci sont également utilisés pour le ciblage des médicaments sur le site d’action.

Sur la base du type de chimie, le marché des excipients est segmenté en végétaux, animaux, synthétiques et minéraux. En 2021, le segment des plantes domine le marché en raison de sa nature moins chère et non toxique.

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des excipients est segmenté en lactose monohydraté, sucralose, polysorbate, alcool benzylique, acide cétostéaire, lécithine de soja, amidon prégélatinisé et autres. En 2021, le lactose monohydraté domine le marché en raison de ses multiples propriétés. Le lactose monohydraté est utilisé comme édulcorant, stabilisant et charge dans les industries pharmaceutiques. Les charges comme le lactose monohydraté se lient au médicament actif dans un médicament afin qu’il puisse se transformer en une pilule ou un comprimé qui peut être facilement avalé.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des excipients est segmenté en liants et adhésifs, désintégrants, matériaux de revêtement, désintégrants, solubilisants, arômes, édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, émulsifiants, conservateurs, antioxydants, sorbants, solvants, émollients, glissants, agents chélatants, agents anti-mousse, autres. En 2021, les liants et adhésifs dominent le marché en raison de leurs propriétés. Les excipients liants sont formulés pour agir comme un adhésif pour lier littéralement les poudres, les granulés et les ingrédients secs. Ils peuvent également donner du volume aux comprimés à faible dose active. Couramment utilisés dans la granulation par voie humide, des liants sont ajoutés pour créer une formulation de granulés plus efficace et prévisible.

Sur la base des formes posologiques, le marché des excipients est segmenté en solides, semi-solides et liquides. En 2021, le segment solide domine le marché car la plupart des excipients sont utilisés dans la fabrication de formes posologiques solides. Les API sont utilisés dans la fabrication de formes posologiques solides en faible quantité. Ainsi, les excipients sont utilisés pour améliorer la stabilité et augmenter le volume de la forme posologique.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux, autres excipients. En 2021, le segment oral domine sur le marché des excipients car la majorité des médicaments, y compris le traitement de première ligne, sont disponibles sous forme orale avec la plus grande efficacité et un fort début d’action.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires, autres. En 2021, les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques détiennent le dû à la plupart des excipients utilisés dans les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, car ces sociétés sont responsables de la production de médicaments sous toutes les formes posologiques telles que solides, semi-solides et liquides. Les excipients sont utilisés dans la fabrication de ces formes posologiques de médicaments.

Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, autres. En 2021, les appels d’offres directs dominent le marché en tant que principale source de distribution des excipients. Les utilisateurs finaux des excipients sont les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Ils utilisent les excipients en grande quantité pour la fabrication de médicaments. Ainsi, ces entreprises ont fait un appel d’offres direct avec les entreprises d’excipients pour une fabrication ultérieure.

Analyse au niveau du pays du marché des excipients

Le marché des excipients est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur la base de dix segments notables qui sont par origine, catégorie, produits, type de chimie, synthèse chimique, fonctionnalité, formes posologiques, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des excipients sont la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le reste de l’Asie-Pacifique.

En Asie-Pacifique, la Chine devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 7,1 % au cours des périodes prévues en raison des innovations dans les produits biopharmaceutiques, de l’attention croissante portée aux médicaments orphelins et des avancées technologiques dans les excipients multifonctionnels.

En Chine, le segment bio est en croissance du fait de la grande disponibilité des matières premières nécessaires à la fabrication d’excipients bio peu ou pas toxiques. En Inde, le segment biologique est en croissance en raison de l’adoption croissante de ces excipients par le principal fabricant indien, ce qui stimule la croissance du marché. Au Japon, le segment biologique est en croissance en raison du fait que le Japon achète des excipients biologiques à d’autres pays, grâce à quoi le marché du segment biologique augmente au Japon.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les initiatives stratégiques des acteurs du marché créent de nouvelles opportunités sur le marché des excipients

Le marché des excipients vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance des excipients dans chaque pays, l’impact de l’avancement des excipients mondiaux et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché mondial des excipients. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

