Le marché des éviers devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de l’année de prévision jusqu’en 2028

Le marché des éviers devrait croître à un TCAC de 7,2 % de 2021 à 2028 . L’étude de marché des éviers examine l’expansion en cours en raison de la demande croissante de beaux éviers de toutes sortes à travers le monde.

Un évier est un ajout pratique à toute salle de bain ou cuisine. On l’appelle parfois lavabo ou vasque. Les éviers sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux, notamment l’acier inoxydable, le cuivre, le quartz, l’argile réfractaire, la fonte, la céramique et la pierre reconstituée. Ils viennent également en différentes tailles et formes. Les ustensiles de lavage, les mains et les déchets peuvent tous être jetés dans l’évier.

De plus, les éviers sont utilisés pour économiser au maximum l’eau et sont équipés des dernières technologies afin que les utilisateurs puissent effectuer rapidement des tâches à proximité.

Étendue du marché des puits et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché des éviers est segmenté en éviers autoportants, sur colonne, encastrés, sous le comptoir, sur le comptoir, muraux et autres.

Sur la base des matériaux, le marché des éviers est segmenté en acier inoxydable, cuivre, quartz, argile réfractaire, fonte et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des éviers est segmenté en grossistes, magasins spécialisés, magasins multimarques et vente au détail en ligne.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des éviers est segmenté en ménages, hôtels, bureaux d’entreprise et gouvernementaux et établissements d’enseignement.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des éviers

Les pays couverts par le rapport sur le marché des éviers comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des éviers en raison de la demande croissante d’espaces de bureaux commerciaux, de la popularité et de la répartition des principaux acteurs. Les États-Unis dominent car l’industrie des éviers se développe très rapidement dans la région. La Russie domine le marché européen en raison de la croissance de l’industrie des éviers dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des éviers

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché mondial des éviers sont:

TOTO LTD, Bristan Group Limited (une filiale de Masco Corporation),

empire de la couronne,

Huida sanitaire Ware Co., Ltd.

Compagnie du bassin de Londres,

ROHL LLC, JULIEN INC.,

Collection Maison Blanche,

American Standard Brand (filiale de LIXIL Corporation),

Stern-Williams、Duravit AG、

Oliveri Solutions et al.,

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

