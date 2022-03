Le marché des étiquettes sans doublure atteindra 2,18 milliards de dollars d’ici 2027

L’augmentation de l’emballage des aliments et des boissons, associée à une application croissante dans les solutions d’emballage pharmaceutique, stimule le marché des étiquettes sans doublure.

Le marché mondial des étiquettes sans doublure devrait atteindre 2,18 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Ce sont des étiquettes sensibles à la pression et sont généralement utilisées dans les emballages. Ils ont des applications dans divers matériaux de produits et sont également personnalisés pour s’adapter à toutes les formes et tailles. Des produits cosmétiques aux plantes et aux produits de pépinière, les étiquettes sans doublure sont un outil de marketing utile reconnu pour sa qualité et sa polyvalence.

Les étiquettes sans doublure sont sans tracas et sont disponibles dans différentes variétés d’adhésifs. De plus, la demande croissante de biens de consommation et d’emballages souples propulsera la demande. Cependant, les fluctuations du prix des matières premières du produit entraveront la demande du marché. L’augmentation de la demande d’étiquettes biodégradables, écologiques et polyvalentes devrait augmenter la demande du marché.

Un autre facteur croissant du marché est la forte demande de l’industrie pharmaceutique. Une augmentation de l’application de ces étiquettes dans le transport et l’expédition devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision. Les propriétaires de marques ont adopté ces étiquettes pour accroître la reconnaissance de leur marque et améliorer l’activité promotionnelle, en particulier pour les variantes saisonnières et régionales, et réagir en conséquence.

Perspectives concurrentielles :

Cette section du rapport effectue une enquête approfondie sur le paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial des étiquettes sans doublure, mettant en évidence les principaux fabricants, les initiatives stratégiques adoptées par eux, les perspectives de croissance existantes, les positions sur le marché et les parts de marché détenues par chaque participant. Le rapport met davantage l’accent sur les stratégies de développement entreprises par ces entreprises, notamment l’innovation de produits, le lancement de nouveaux produits et la mise à niveau technologique. De plus, le rapport étudie les événements commerciaux notables observés dans cette industrie, tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats, les accords d’entreprise et les promotions de marque.

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport comprennent :

CCL Industries Inc

Société 3M

Société Avery Dennison

Société RR Donnelley & Sons

Société multicolore

Sato Holdings Corporation

Hub Labels, Inc

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que les étiquettes permanentes utilisent une forte adhérence, ce qui crée un lien permanent entre le surface et l’étiquette. La permanence de l’adhérence dépend du matériau de face, de l’environnement, de l’application de la surface et du temps. L’adhérence utilisée dans l’étiquette doit tenir compte du froid, de la résistance à la chaleur, à l’humidité, aux solvants et aux produits chimiques. Une fois décollée, cette étiquette laisse un résidu.

La technologie d’impression numérique offre une qualité et une cohérence impressionnantes par rapport aux autres options. Les couleurs s’affichent également parfaitement sur les lignes dures et la qualité du dernier matériau imprimé est la même que celle du premier. Le segment détenait la plus grande part de marché de 3,5 % en 2019.

L’industrie des aliments et des boissons a dominé avec une part de marché de 4,7 % en 2019. Dans cette industrie, l’emballage est conçu pour fournir des informations sur les ingrédients, l’identification du produit et des mises en garde. et les notifications d’avertissement. Les fabricants d’étiquettes autocollantes proposent des produits d’étiquettes qui peuvent être appliqués sur diverses substances, et avec la croissance du secteur de la vente au détail, la vente de la vaste catégorie de produits augmente également.

Une augmentation du revenu par habitant dans les pays émergents de la région Asie-Pacifique a augmenté le pouvoir d’achat des consommateurs ces derniers temps. La sensibilisation des consommateurs à la description détaillée des étiquettes autocollantes du produit alimente le marché au cours de la période de prévision.

Segments couverts dans le rapport

Adhesion Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Amovible

Permanent

Repositionnable

Others

Printing Technology Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Impression numérique Impression

flexographique Impression

offset Impression à

jet

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Agroalimentaire

Distribution

Pharmaceutique

Logistique

Soins personnels

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

