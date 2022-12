Le marché des étiquettes RFID observera une croissance importante d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

» Le rapport d’enquête sur le marché des étiquettes RFID comprend les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie du marché des étiquettes RFID et des tendances futures. Avec les statistiques de marché couvertes dans le rapport, il est devenu facile d’obtenir une perspective mondiale pour l’international En identifiant les stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées innovantes et des objectifs de vente remarquables qui leur permettent finalement d’obtenir un avantage concurrentiel sur ses concurrents.Ainsi, le rapport fiable sur le marché des étiquettes RFID fonctionne comme un outil crucial pour augmenter les activités commerciales. , un travail qualitatif effectué et des profits accrus.

Analyse et taille du marché

Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) font partie intégrante de la vie quotidienne et l’utilisation de cette technologie ne cesse de croître. Considérez, l’étiquette sur une bouteille d’alcool au magasin destinée à décourager le vol, le petit appareil ou l’autocollant sur un pare-brise de voiture, ce sont toutes des étiquettes RFID. Bien que la plupart des étiquettes RFID soient utilisées pour les colis ou les marchandises Tack, elles peuvent également être utilisées pour aider à suivre les patients ou les animaux domestiques en milieu hospitalier.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) était évalué à 11,21 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 23,24 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,54 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Taille de plaquette (200 mm, 300 mm, autres), type d’étiquette (RFID passive, RFID active), facteur de forme (bouton, carte, implants, porte-clés, étiquette, tickets papier, bracelet, autres), matériau (plastique, papier, métal, verre, autres), fréquence (basse fréquence, haute fréquence, ultra-haute fréquence, ultra-haute fréquence active), application (agriculture, commercial, transport, santé, logistique et chaîne d’approvisionnement, aérospatiale, défense, vente au détail, sécurité et contrôle d’accès , Des sports) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts NXP Semiconductors (Pays-Bas), Invengo Technology Pte. Ltd (Singapour)., Honeywell International Inc (États-Unis), HID Global Corporation (États-Unis), Applied Wireless, Inc (États-Unis), OMNI-ID (États-Unis), CORERFID (Royaume-Uni), GAO RFID Inc (États-Unis), Caen RFID SRL (Italie), Alien Technology, LLC (États-Unis), Impinj, Inc (États-Unis), Avery Dennison Corporation (États-Unis), Zebra Technologies Corp (États-Unis), Tageos (France), Identiv, Inc. (États-Unis), GlobeRanger (États-Unis) , Motorola Mobility LLC (États-Unis), Vizinex RFID (États-Unis), ASSA ABLOY (Suède), RFID Global Solution (États-Unis), Checkpoint Systems, Inc (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Avancement technologique

Définition du marché

Les étiquettes RFID sont un type de système de suivi qui utilise la radiofréquence pour suivre, rechercher, identifier et se connecter avec des personnes et des objets. Essentiellement, les étiquettes RFID sont des étiquettes intelligentes qui peuvent stocker une gamme d’informations à l’aide de numéros de série, sur des pages paires de données et même sur une courte description. Certaines étiquettes RFID incluent une sécurité cryptographique qui est utilisée pour un niveau élevé d’authentification et de vérification. Les étiquettes RFID sont généralement identifiées par leurs fréquences radio et ultra-haute fréquence (UHF), fréquence (LF), haute fréquence (HF).

Étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) Dynamique du marché

Conducteurs

Les étiquettes RFID sont durables et réutilisables

Augmentez la demande d’étiquettes RFID pour leur conception spécifique car elles fonctionnent dans des conditions difficiles. L’étui rigide durable protège ces étiquettes RFID des impacts de l’humidité, de la chaleur et des conditions météorologiques changeantes. Les étiquettes RFID peuvent être réutilisées, ce qui réduira les prix des déploiements qui devraient stimuler la croissance du marché des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID).

Augmenter la demande dans le secteur de la santé

Dans le secteur de la santé, la demande d’étiquettes RFID pour le suivi de l’historique du patient a augmenté, ce qui a été témoin de la croissance du marché. En raison de l’augmentation du nombre de patients liés à des maladies chroniques et non chroniques, les étiquettes RFID sont devenues obligatoires car elles simplifient le suivi de l’historique du patient et le déroulement du traitement.

Concentrez-vous sur l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement

L’utilisation la plus courante de l’étiquette RFID dans la chaîne d’approvisionnement a été le suivi des pièces se déplaçant vers une chaîne de production, le suivi des éléments de la chaîne d’approvisionnement, la sécurité, le suivi des actifs et les systèmes de paiement qui permettent aux clients de payer les articles sans utiliser d’argent liquide.

Des opportunités

La dernière innovation technologique sur le marché des tags RFID est le Chipless RFID tags avec passif. Ces appareils peuvent être imprimés en 3D, ce qui les rend écologiquement durables et faciles à fabriquer. De plus, en raison de la non-ligne des caractéristiques de détection d’étiquettes et du faible coût de fabrication, les étiquettes RFID sans puce conviennent pour remplacer l’utilisation de codes à barres. L’impression sur de nombreux matériaux est particulièrement utile dans le contexte commercial. Le fabricant a la liberté d’étiqueter la RFID conformément à ses directives, ce qui n’est pas le cas pour les codes à barres. Par conséquent, la tendance croissante des solutions RFID sans puce devrait présenter une opportunité de croissance pour le fabricant et le fournisseur sur le marché mondial des étiquettes RFID.

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché mondial des étiquettes RFID: – Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial des étiquettes RFID en 2029? Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et par pays du marché mondial des étiquettes RFID? Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial ? Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial des étiquettes RFID Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des étiquettes RFID? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché Quelles sont les opportunités du marché mondial, le risque de marché et l’aperçu du marché du marché? Les principales questions auxquelles répond ce rapport de recherche : Qui sont les clients cibles du marché mondial des étiquettes RFID

Quelles stratégies de vente sont utiles pour augmenter les ventes dans le monde ?

Quels sont les défis, les risques et les menaces auxquels sont confrontées les entreprises ?

Quelle est la structure tarifaire dans plusieurs régions ?

Quels sont les principaux acteurs clés du marché mondial des étiquettes RFID?

Quelle est la taille du marché mondial Étiquettes RFID?

Quels sont les moteurs internes et externes et les facteurs de restriction du marché mondial Étiquettes RFID?

