Le marché des étiquettes RFID en Amérique latine devrait croître à un TCAC de 9,7 % jusqu’en 2028 Les ventes au détail dans la région de l'Amérique latine augmentent à un rythme élevé et les détaillants préfèrent utiliser des systèmes d'étiquetage des actifs pour gérer leur inventaire et protéger les actifs contre tout type de vol ou de contrefaçon. De plus, la croissance de la logistique et du transport contribue également à accroître la demande d'étiquettes RFID.

Le marché des étiquettes RFID devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021 à 2028 . Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 814,31 millions USD d’ici 2028 . L’adoption croissante de l’automatisation dans diverses industries stimule la croissance du marché.

Les étiquettes RFID (Radio Frequency Identification) font essentiellement partie d’un système de suivi qui utilise des codes-barres intelligents pour identifier les articles grâce à la technologie des radiofréquences. Les ondes radio transmettent les données de l’étiquette au lecteur ; les données reçues sont ensuite transmises sous forme d’informations au programme informatique RFID. Des étiquettes RFID équipées de circuits intégrés et d’antennes peuvent être attachées à divers produits et emballages

Les ventes au détail dans la région de l’Amérique latine augmentent à un rythme élevé et les détaillants préfèrent utiliser des systèmes d’étiquetage des actifs pour gérer leur inventaire et protéger les actifs contre tout type de vol ou de contrefaçon. De plus, la croissance de la logistique et du transport contribue également à accroître la demande d’étiquettes RFID.

Le marché des étiquettes RFID LATAM est segmenté en sept segments notables en fonction de la taille de la plaquette, du type d’étiquette, de la fréquence, de l’application, du facteur de forme, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

Le marché des étiquettes RFID LATAM est segmenté en 200 mm, 300 mm et autres en fonction de la taille de la plaquette. En 2021, la taille de 200 mm dominera, et la taille de plaquette des étiquettes RFID est principalement fabriquée en taille de 200 mm, qui occupe un petit espace et est facile à fixer ou à implanter dans les produits, elle est donc largement utilisée et domine également le segment de marché .

Sur la base du type d’étiquette, le marché des étiquettes RFID en Amérique latine est segmenté en étiquettes actives et étiquettes passives. D’ici 2021, les balises passives seront le segment dominant car elles n’utilisent pas de piles pour l’alimentation par rapport aux balises actives, réduisant ainsi le coût des balises.

Sur la base de la fréquence, le marché des étiquettes RFID LATAM est segmenté en basse fréquence, haute fréquence, ultra haute fréquence et ultra haute fréquence active. En 2021, la partie basse fréquence est la partie dominante, car elles sont largement utilisées dans les étiquettes de produits dans le commerce de détail et sont également utilisées dans les étiquettes d’animaux.La longueur d’onde est longue et peut pénétrer les surfaces métalliques minces, ce qui en fait également le partie dominante dans le type de fréquence.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Étiquettes RFID

Le paysage concurrentiel du marché Étiquettes RFID fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les bases et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, les produits Largeur et étendue , avantages de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des étiquettes RFID.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont :

Alien Technology , LLC, CCL Industries, Impinj, Inc., HID Global Corporation (filiale d’ASSA ABLOY), AVERY DENNISON CORPORATION, NXP Semiconductors, Zebra Technologies Corp., ams AG, Murata Manufacturing Co., Ltd., PARKER HANNIFIN CORP , Honeywell International Inc., Pepperl+Fuchs SE, SATO Holdings Corporation, FUJITSU et d’autres entreprises nationales et étrangères. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par des entreprises mondiales qui accélèrent également la croissance du marché des étiquettes RFID.

