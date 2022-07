Le marché des étiquettes RFID alimentera les revenus jusqu’en 2022-2030

L’acceptation croissante des étiquettes RFID dans l’industrie aérospatiale ainsi que dans d’autres industries verticales. L’intégration des capacités basées sur le cloud et les capteurs dans les étiquettes RFID devrait offrir de nouvelles perspectives d’expansion lucratives aux acteurs du marché.

Le marché mondial des étiquettes RFID devrait enregistrer un TCAC XX remarquable pendant la durée de la prévision. On estime que le marché représentera près de XX millions de dollars américains d’ici 2021 et passera d’une évaluation supérieure à XX millions de dollars américains en 2030.

Les organisations du monde entier se concentrent sur l’intégration de la RFID avec l’IoT pour reconnaître un objet ainsi que son emplacement en temps réel pour la facilité de ses consommateurs. Cela est susceptible d’entraîner le besoin croissant de solutions de suivi RFID pour les plates-formes de données volumineuses et loT par les organisations fournissant de telles technologies partout dans le monde, pour la plupart dans les régions émergées. Les régions émergentes, par exemple la Chine et l’Inde, vont peut-être prévoir à nouveau une expansion avec des investissements écrasants provenant d’investissements non gouvernementaux et gouvernementaux. Un autre aspect susceptible de stimuler le développement du marché des étiquettes RIFD ici est le nombre croissant d’organisations de mégadonnées et d’IoT dans le monde. En Amérique du Nord, les organisations municipales de gestion des déchets solides achètent continuellement des étiquettes RFID. L’exigence croissante d’étiquettes RFID aux États-Unis.

Le type de travail des étiquettes RFID est généralement classé en étiquettes RIFD actives et passives. Dans lequel, la bande de fréquence est classée en ultra haute fréquence, micro-onde, haute fréquence et basse fréquence. En raison des avantages offerts, les étiquettes RIFD sont utilisées dans diverses applications telles que la santé et la médecine, la vente au détail et les biens de consommation, la logistique et le transport, le gouvernement, l’automobile, l’agriculture, l’agriculture et l’élevage, l’aérospatiale et la défense, etc.

La catégorie de la logistique et du transport est devenue le principal domaine d’application des étiquettes RFID tout au long de 2017. Il est également prévu que cela maintienne la domination du marché dans les années à venir. L’utilisation des étiquettes RFID se développe largement dans ce domaine en raison des problèmes de contrefaçon et de vol concernés et en outre pour suivre les expéditions en temps réel. Les industries de la santé et de l’aérospatiale offriront des opportunités lucratives avec le développement de l’accueil. La quantité d’applications d’étiquettes RFID augmente dans les magasins de détail, ce qui entraîne ainsi le développement du marché des étiquettes RFID. À l’heure actuelle, de nombreux secteurs de la vente au détail, par exemple l’habillement, utilisent des étiquettes RFID pour augmenter l’accessibilité des stocks et améliorer l’expérience client en même temps.

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial sont Zebra Technologies Corp., GAO RFID Inc., Omni-Id, Inc., Alien Technology, Impinj, inc., Honeywell International, Confidex Ltd, NXP Semiconductors, Invengo Information Technology, SMARTRAC NV. , HID Global Corporation et autres.