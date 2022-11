Le marché des étiquettes protéiques devrait augmenter à un taux de croissance potentiel de 9,90% d’ici 2029, marché analysé par les perspectives de croissance, les tendances à venir, la taille, la part, les opportunités et l’analyse de la demande

Analyse de la croissance, marketing régional, défis, opportunités et moteurs analysés dans le rapport de recherche complet de l’industrie sur le «marché des étiquettes protéiques» publié par Data Bridge Market research . Afin d’avoir le meilleur niveau de connaissance du marché et d’expertise sur les meilleures opportunités de marché sur un marché particulier, le rapport d’étude de marché sur l’étiquetage des protéines est la clé idéale. Ce rapport sur le marché de l’étiquetage des protéines contient des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de l’industrie de l’étiquetage des protéines et de son impact en fonction de l’application et des différentes zones géographiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des étiquettes protéiques croîtra à un TCAC de 9,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marquage des protéines est un processus dans lequel un marqueur moléculaire est lié de manière covalente à la molécule de protéine souhaitée pour faciliter la détection et la purification de la protéine marquée et de ses associés de liaison. La technologie utilise des étiquettes moléculaires pour attacher de manière covalente diverses molécules de protéines telles que la biotine, des enzymes, des fluorophores et des radio-isotopes aux cibles protéiques souhaitées.

Étendue du marché mondial de l’étiquetage des protéines et taille du marché

Le marché de l’étiquetage des protéines est segmenté en fonction de la méthode d’étiquetage, du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base de la méthode de marquage, le marché du marquage des protéines est segmenté en marquage in vitro, marquage in vivo et marquage bioorthogonal. Le segment de marquage in vitro est en outre subdivisé en marqueurs enzymatiques, marqueurs à base de colorant, marqueurs co-traductionnels, marqueurs spécifiques au site et marqueurs de nanoparticules selon la méthode de marquage. La partie marquage in vivo est en outre subdivisée en marquage photoréactif et marquage radioactif sur la base de la méthode de marquage.

Sur la base du produit, le marché mondial de l’étiquetage des protéines est segmenté en réactifs, kits et services. La section des réactifs est en outre subdivisée par produit en enzymes, anticorps monoclonaux, protéines, sondes/étiquettes et autres réactifs.

Sur la base de l’application, le marché mondial du marquage des protéines est segmenté en techniques immunologiques, tests cellulaires, microscopie à fluorescence, puces à protéines et spectrométrie de masse.

Le marché des étiquettes protéiques a également été segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans les hôpitaux, les établissements universitaires, les laboratoires de recherche et les centres de diagnostic.

Les principaux acteurs du marché des étiquettes protéiques sont Thermo Fisher Scientific, Inc., Merck KGaA, Perkinelmer, Inc., F. Hoffman-La Roche AG, General Electric Company, Kaneka Corporation, Li-Cor, Inc., Promega Corporation, New England Biolabs, Seracare Life Sciences, Inc., Luminex Corporation, Active Motif, Inc., Takara Bio USA, Inc., Candor Bioscience GMBH, Innova Biosciences Ltd., Biotium, Inc., Qiagen NV, Agilent Technologies, Inc., Caprion Biosciences, Nanotemper Technologies GMBH, Bio-Rad Laboratories, Bruker Inc., Kirkegaard & Perry Laboratories, Eurogentec SA, B. Braun Melsungen AG et Ethicon, Inc., entre autres.

