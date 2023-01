Le marché des étiquettes propres devrait enregistrer une croissance de l’industrie à un TCAC de 6,76 % au cours de l’année de prévision 2028

Le marché des étiquettes propres devrait croître à un taux de 6,76 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 4,58 milliards USD d’ ici 2028 . Le rapport d’étude de marché Clean Label Market Data Bridge fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs de marché qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. La demande croissante des consommateurs pour des aliments au label propre alimente la croissance du marché du label propre.

L’étiquette propre fait référence au processus de fabrication de produits avec des quantités minimales d’ingrédients. Seuls ces ingrédients sont utilisés dans des produits facilement reconnaissables par les clients et ne contiennent pas d’additifs artificiels, de produits chimiques ou de conservateurs. Les gens préfèrent de plus en plus les aliments préparés avec des ingrédients sains parce qu’ils aiment les aliments naturels et sains.

Le taux de lancement croissant de produits Clean Label et la demande croissante des consommateurs pour des aliments Clean Label sont les principaux facteurs de croissance du marché Clean Label. L’augmentation des incidents de sécurité alimentaire et les problèmes de santé croissants liés aux additifs alimentaires artificiels dans le monde alimentent la croissance du marché des étiquettes propres.

Étendue du marché des étiquettes propres et taille du marché

En fonction du type d’ingrédient, le marché des étiquettes propres est segmenté en colorants naturels, arômes naturels, amidons et édulcorants, conservateurs naturels et autres.

En fonction de la forme, le marché des étiquettes propres est divisé en étiquettes sèches et étiquettes liquides.

Par application, le marché des étiquettes propres est segmenté en boissons, boulangerie et confiserie, sauces et vinaigrettes, desserts laitiers et glacés et autres aliments transformés.

Analyse du marché mondial du label propre au niveau national

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des étiquettes propres sont:

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, autres pays européens, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouveau Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Sud Moyen-Orient et Afrique (MEA), qui fait partie de l’Afrique, du Moyen-Orient et du reste de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’étiquette propre en raison de l’augmentation du niveau de vie des consommateurs, de la demande croissante de produits de commodité d’étiquette propre, des rendements élevés, de la sensibilisation croissante aux ingrédients utilisés dans les aliments et du vif intérêt des consommateurs pour une alimentation saine dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Label propre

Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché des étiquettes propres sont:

International Flavors & Fragrances Inc., Limagrain, Corbion, Sensient Technologies Corporation, Tate & Lyle, Ingredion Incorporated, Kerry Group, DuPont, DSM, Archer Daniels Midland Company, Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, BENEO, Omega Protein Corporation, Glanbia acteurs nationaux et mondiaux comme plc. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

