Le marché des étiquettes industrielles devrait croître à un TCAC de 7,50 % entre 2022 et 2029, pour atteindre 94,42 milliards de dollars d’ici 2029

Le marché des étiquettes industrielles devrait croître à un TCAC de 7,50 % de 2022 à 2029, atteignant 52,94 milliards de dollars en 2021 et 94,42 milliards de dollars en 2029. Les études de marché comprennent des recherches approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des brevets. analyses et avancées technologiques réalisées par l’équipe d’études de marché de Data Bridge.

Selon une étude menée par PayPal en mai 2018, 27 % des Américains ont effectué des transactions de commerce électronique nationales et internationales au cours des 12 derniers mois. À mesure que le commerce électronique se développe, le besoin d’étiquettes de haute qualité sur les articles à expédier augmentera à mesure que le m-commerce se répandra localement et internationalement à travers les frontières, ce qui le rendra plus facile à lire et à contrôler.

Dynamique du marché des étiquettes industrielles

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Adoption croissante des étiquettes industrielles dans de multiples industries d’utilisation finale

Le marché mondial des étiquettes industrielles devrait croître à mesure que l’acceptation des étiquettes industrielles augmente dans diverses industries d’utilisation finale telles que le transport, la logistique et la construction. Un autre facteur qui devrait stimuler l’expansion du marché est la demande croissante d’étiquettes industrielles dans l’industrie des biens de consommation durables.

En outre, la hausse des niveaux de revenu disponible et l’urbanisation croissante alimenteront la croissance de la valeur marchande. L’augmentation de la production de biens de consommation durables stimule le marché. L’expansion de l’industrie automobile et la popularité croissante des outils de conception en ligne devraient stimuler le taux de croissance du marché.

Possibilité

Améliorer les compétences

Il y a eu de nombreuses avancées technologiques dans le domaine des étiquettes industrielles. Ces technologies ont permis aux fabricants de créer et d’utiliser des étiquettes spécifiques aux besoins de leurs produits. L’introduction de nouvelles technologies telles que la RFID, les codes à barres et l’impression numérique augmentera la demande d’étiquettes industrielles. Il s’agit d’une nouvelle opportunité de marché qui augmentera le taux de croissance du marché.

De plus, les partenariats stratégiques et la montée des marchés émergents agiront comme moteurs du marché, renforçant encore les opportunités lucratives de croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des étiquettes industrielles

En 2019, le COVID-19 était une pandémie mondiale due à une épidémie de coronavirus. La propagation rapide du virus est devenue une préoccupation majeure pour les gouvernements du monde entier. La seule façon d’arrêter la propagation du virus est de rester à la maison et de garder une distance de sécurité avec les autres. En conséquence, les gouvernements du monde entier ont déclaré l’état d’urgence et tous les secteurs ont été temporairement fermés. La propagation du COVID-19 a touché de nombreuses entreprises.

Couverture du marché mondial des étiquettes industrielles

Le marché des étiquettes industrielles est segmenté en fonction du type, du mécanisme et de la matière première. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Les mecs

Étiquettes d’avertissement/de sécurité

balise de ressource de l’appareil

étiquette résistante aux intempéries

étiquette de la marque

En fonction du type, le marché des étiquettes industrielles est segmenté en étiquettes d’avertissement/sécurité, étiquettes d’équipement, étiquettes de résistance aux intempéries et étiquettes de marque.

Instrument

étiquette sensible à la pression

étiquette collante

répandre la chaleur

Selon le mécanisme, le marché des étiquettes industrielles est segmenté en étiquettes sensibles à la pression, étiquettes adhésives et étiquettes à transfert thermique.

Matière première

étiquette en métal

Étiquettes en plastique/polymère



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-labels-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des étiquettes de l’industrie

Le paysage concurrentiel du marché de l’étiquetage industriel fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par l’entreprise sur le marché des étiquettes industrielles.

Les principaux acteurs du marché des étiquettes industrielles sont :

HB Fuller Corporation (États-Unis)

Henkel Ag & Co. KGaA (Allemagne)

CCL Industries (Canada)

Fuji Seal, Inc. (Japon)

Brady Worldwide, Inc. (États-Unis)

Cenveo Global Limited (États-Unis)

Flexcon Corporation (États-Unis)

