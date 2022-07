Le marché des étiquettes écologiques enregistrera une croissance inébranlable entre 2022 et 2030

La croissance du marché mondial des étiquettes écologiques devrait enregistrer un TCAC de XX% au cours de la période de prévision 2022 à 2030.

Les étiquettes écologiques aident à créer de nouvelles chaînes de valeur en établissant de nouveaux réseaux de production pour le fabricant, en réduisant l’impact environnemental de la réduction des déchets, en augmentant le recyclage et la réutilisation de l’étiquette, et en ajoutant la durabilité à la qualité de vie, augmentant ainsi la consommation au niveau mondial . Cela a entraîné une forte demande d’étiquettes écologiques ces dernières années dans le monde.

Le marché des étiquettes écologiques devrait être tiré par une croissance remarquable de la consommation et de la production, résultant de l’évolution des habitudes de consommation vers un mode de vie durable et de l’amélioration de la qualité de vie dans diverses régions du monde.

Les étiquettes sont principalement utilisées pour la représentation efficace des informations indispensables. Par conséquent, la durée de conservation des étiquettes est également une préoccupation importante pour les fabricants et les consommateurs. En outre, l’augmentation de la ferraille, des décharges et de la pollution crée des défis de durabilité pour la population. Afin d’en réduire l’impact, les consommateurs s’orientent progressivement vers des solutions d’emballage et d’étiquetage respectueuses de l’environnement. Les étiquettes écologiques sont un type d’étiquettes fabriquées pour limiter les dommages à l’environnement en réduisant l’empreinte carbone. Ils sont durables avec différentes propriétés telles que la biodégradabilité et la recyclabilité, qui aident à résoudre les problèmes environnementaux, augmentant ainsi la consommation de ces étiquettes à travers le monde. Comme les étiquettes écologiques sont faites de matériaux facilement dégradables tels que le papier et le bioplastique, le recyclage de ces étiquettes devient facile lorsqu’elles sont transformées en ferraille. De plus, pour augmenter la durée de conservation des étiquettes, les principaux acteurs mettent l’accent sur la fabrication d’étiquettes à haute résistance pouvant résister à toutes les conditions environnementales. Les étiquettes écologiques ont une résistance importante à l’eau et à la déchirure et sont imprimées avec une technologie haut de gamme.

Clé pour augmenter les ventes d’étiquettes écologiques

Selon l’analyse du sentiment des consommateurs, les solutions d’emballage écologiques attirent davantage l’attention des consommateurs, augmentant ainsi les ventes du produit. Les étiquettes écologiques augmentent l’esthétique et l’apparence d’un produit en rayon. Étant donné que ces étiquettes ajoutent une apparence et une valeur premium au produit, certains utilisateurs finaux considèrent les étiquettes écologiques comme un outil efficace pour l’image de marque et la promotion de leurs produits. Les utilisateurs finaux, y compris les aliments et les boissons, les cosmétiques et les soins personnels, et les vêtements optent pour des étiquettes écologiques imprimées en flexographie ou en numérique pour augmenter les ventes de produits.

Les étiquettes écologiques aident le produit à décrire sa nature, ses caractéristiques et ses caractéristiques, indiquant s’il est 100 % biodégradable ou non, recyclable ou réutilisable. De plus, cela facilite la consommation de produits écologiques ou durables, ce qui, à son tour, crée une demande d’étiquettes écologiques sur le marché.

Par conséquent, la demande d’étiquettes écologiques devrait augmenter au cours de la période 2022-2030, en raison de la forte demande de produits standardisés en raison de leur qualité et de leurs caractéristiques en termes de durabilité.

Incidence de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 devrait ajouter des défis économiques et financiers aux fabricants d’étiquettes écologiques dans diverses régions. Outre la demande massive de divers types de matériaux d’étiquetage et d’encres d’étiquetage pour étiqueter les produits avant expédition, les fabricants sont confrontés à d’énormes défis en termes de capitaux de travail limités, de chaîne d’approvisionnement perturbée, de difficultés de gestion des produits et d’émergence de la deuxième vague de la pandémie en 2021.

Cependant, les étiquettes auto-adhésives continuent d’être une activité vitale, principalement pour les aliments et les boissons. L’inspection détaillée du marché a révélé que même avant le COVID-19, la demande d’étiquettes sensibles à la pression avait augmenté à un rythme constant, par rapport aux autres alternatives disponibles. Le verrouillage dans les pays d’Amérique du Nord et d’Europe a provoqué une augmentation de la demande d’emballages pour aliments et boissons, en termes de boîtes, de canettes et de sachets, car les clients s’approvisionnent en produits bien emballés et étiquetés, ce qui indique que le produit est de nature standardisée. . La demande de canettes de boisson a également augmenté à mesure que les buveurs s’éloignent des bars et des pubs pour boire à domicile socialement isolés. De plus, les entreprises de fabrication de boissons lancent de nouveaux matériaux d’emballage durables pour emballer des produits améliorant l’utilisation d’étiquettes écologiques.

Inclinaison des consommateurs vers des solutions d’emballage durables et vertes qui stimulent le marché des étiquettes respectueuses de l’environnement

La demande des consommateurs pour l’utilisation de formats d’étiquetage et d’emballage écologiques est l’un des paramètres clés prévus pour faciliter une augmentation de la consommation et de l’utilisation d’étiquettes écologiques sur le marché. Ces étiquettes ont connu une croissance exponentielle de leur adoption, en raison de leur rentabilité et de leur facilité d’application. De plus, les étiquettes écologiques sont faciles à recycler et réduisent le gaspillage. Par conséquent, les avantages environnementaux de la fabrication de telles étiquettes sont importants. Comme ces étiquettes sont faites de papier et d’écoplastiques, ce qui réduit l’impact négatif sur l’environnement, l’utilisation de telles étiquettes entraîne l’élimination totale des déchets de doublure antiadhésive, qui est l’un des principaux déchets spécifiques à l’industrie des étiquettes. Cela aide de nombreux pays à réduire les faisceaux de décharges.

De plus, les préoccupations liées à la protection de l’environnement chez les consommateurs augmentent de jour en jour. Les consommateurs ont réalisé que leur comportement d’achat ou leurs habitudes d’achat peuvent affecter l’environnement. Ils peuvent protéger l’environnement en achetant des produits écologiques ou durables qui ont un impact négligeable sur l’environnement, améliorant ainsi également la qualité de vie.

L’inclinaison croissante d’un consommateur vers des produits respectueux de l’environnement, ainsi que la volonté de payer plus pour l’achat de tels produits, ont stimulé la demande d’étiquettes respectueuses de l’environnement.

De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs au mode de vie durable propulse le marché des labels écologiques. Ainsi, les étiquettes et les emballages sont estimés importants sur le marché des étiquettes écologiques.

L’industrie des aliments et des boissons offre de multiples opportunités de croissance au marché des étiquettes écologiques

En raison de l’augmentation de la population de la classe moyenne à travers le monde associée à des politiques commerciales ouvertes, le monde assiste à une augmentation significative de la demande de produits alimentaires périssables, en particulier de viande, de fruits de mer, de produits laitiers et de fruits et légumes frais. En outre, un nombre croissant de consommateurs achètent des produits alimentaires surgelés auprès du secteur de la vente au détail organisée, grâce auquel les entreprises intègrent des technologies de pointe pour fournir des produits alimentaires de qualité garantissant transparence et sécurité. En raison de la consommation croissante d’aliments surgelés, de fruits de mer et autres, la demande d’emballages et de matériaux d’étiquetage de qualité alimentaire augmente de façon exponentielle. Les fabricants d’étiquettes écologiques prévoient stratégiquement d’améliorer la qualité des étiquettes qui peuvent résister à toutes les conditions atmosphériques et fournir une clarté maximale des informations imprimées.

Des étiquettes écologiques peuvent également être incorporées dans les boissons non alcoolisées et alcoolisées. En raison de l’augmentation de la fréquence de la contrefaçon dans divers pays, les propriétaires de marques recherchent des solutions pour réduire ces risques. La demande croissante d’étiquettes écologiques dans l’industrie des boissons crée finalement des opportunités substantielles pour les fabricants d’étiquettes écologiques de pénétrer davantage le marché. Des facteurs tels que l’augmentation de l’engagement des clients et l’interaction des consommateurs avec les produits créent des opportunités importantes pour les fabricants de conquérir une part de marché substantielle.

La Grocery Manufacturers Association (GMA) des États-Unis a identifié que près de 75 à 80 % des produits, y compris les aliments et les boissons, les cosmétiques et les soins personnels, et les produits pharmaceutiques, devraient avoir des étiquettes écologiques cryptées au cours des cinq prochaines années. Les grandes marques agro-alimentaires adoptent progressivement des labels éco-responsables ; certains d’entre eux sont Kellogg, Nestlé et The JM Smucker Company. Tyson Foods, un producteur de viande et de volaille, a récemment ajouté des étiquettes écologiques à code QR à balayage rapide basées sur la technologie sur certains de ses produits.

Faits saillants du rapport

Sur la base du matériau, le segment des étiquettes à base de papier devrait détenir plus des 4/5 de la part de valeur d’ici 2030. Le segment du papier semi-brillant/mat devrait connaître un gain de près de 130 points de base de la part de marché actuelle au cours de la prévision. période.

Par type d’étiquette, le segment des étiquettes sensibles à la pression (PSL) devrait augmenter de 2 fois la valeur marchande actuelle d’ici la fin de 2030, en raison de la facilité d’application et de la bonne résistance à la déchirure

Par technologie d’impression, la technologie d’impression flexographique devrait rester lucrative pour le marché mondial des étiquettes écologiques, en raison de la durabilité des encres et de la facilité d’impression. Cependant, le segment numérique devrait augmenter à un TCAC important de XX % au cours de la période de prévision en tant que technologie émergente, qui se traduit par une excellente qualité d’impression et est respectueuse de l’environnement.

Sur la base de l’utilisation finale, bien que la consommation d’étiquettes écologiques dans les aliments et les boissons devrait atteindre de nouveaux sommets, la consommation de ces étiquettes dans l’industrie pharmaceutique devrait augmenter à un taux de croissance annuel de XX % en 2021-2022, et enregistrer un maximum croissance de XX % sur la période 2022-2030. Cette croissance est anticipée car la situation de la pandémie de COVID-19 a contraint les sociétés pharmaceutiques à fabriquer des médicaments au-delà de leurs capacités.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des étiquettes écologiques. Cette région devrait créer une opportunité de croissance incrémentale lucrative de 562 millions de dollars US au cours de la période de prévision.