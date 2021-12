Le marché des étiquettes d’inventaire devrait croître à un TCAC de 5,0% pour atteindre 7 264,42 millions de dollars US de 2020 à 2028

Le marché des étiquettes d’inventaire était évalué à 4 995,36 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 7 264,42 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,0% au cours de 2021-2028.

La technologie d’identification par radiofréquence (RFID) est une technologie couramment utilisée dans les opérations de vente au détail et la gestion des entrepôts, car les opérations basées sur les étiquettes RFID prennent moins de temps. Par conséquent, le secteur de la vente au détail a connu une croissance rapide au cours des dernières années. Le marché des étiquettes d’inventaire croît à un rythme substantiel en raison de la croissance du secteur de la vente au détail. Les inquiétudes croissantes concernant la contrefaçon, la demande croissante d’étiquettes d’inventaire dans divers secteurs verticaux et l’augmentation du revenu disponible par habitant dans de nombreux pays en développement sont les facteurs clés de la croissance du marché mondial des étiquettes d’inventaire.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des étiquettes d’inventaire

Les États-Unis sont l’un des principaux marchés pour les étiquettes d’inventaire en raison de la croissance des secteurs de la vente au détail, du commerce électronique et de la santé. Une augmentation du nombre de cas confirmés et l’augmentation des décès signalés ont affecté les industries susmentionnées. Les fermetures d’usines et d’entreprises aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont eu un impact sur l’adoption des étiquettes d’inventaire. Le secteur de la vente au détail a fait face à des changements considérables, les dépenses de consommation en épicerie continuent d’augmenter. Cependant, les dépenses en vêtements et autres accessoires ont considérablement diminué en 2020.

Aperçu du marché – Marché des étiquettes d’inventaire

Popularité croissante de la technologie RFID

L’augmentation des revenus disponibles dans plusieurs pays émergents augmente la demande de produits de détail. Le secteur de la vente au détail est alimenté par un ensemble croissant de fournisseurs vendant divers produits en ligne et changeant le comportement d’achat des consommateurs. Le secteur de la vente au détail en Inde est l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde en raison de la croissance économique. Selon l’Indian Brand Equity Foundation, le secteur de la vente au détail dans le pays a levé 672 milliards de dollars US en 2017 et il devrait atteindre 1 200 milliards de dollars US d’ici la fin de 2021.

Les segments et sous-sections du marché des étiquettes d’inventaire sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par technologie (codes à barres, RFID, autres) ; Type d’étiquette (plastique, papier, métal, autres) ; Technologie d’impression (impression numérique, impression flexographique, impression hélio, impression offset, autres); Utilisateur final (commerce de détail, transport et logistique, industriel, autres)

Informations basées sur l’utilisateur final

Basé sur l’utilisateur final, le marché des étiquettes d’inventaire est sous-segmenté en commerce de détail, transport et logistique, industriel et autres. Le segment du transport et de la logistique a dominé le marché des étiquettes d’inventaire en 2020. La technologie des codes à barres et RFID est la technologie largement utilisée pour l’identification automatique et la capture de données dans le secteur du transport et de la logistique.

