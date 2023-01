Le marché des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) devrait atteindre 23,24 milliards USD à un TCAC de 9,54% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 Le marché des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) est segmenté en fonction de la taille de l'eau, du type d'étiquette, du facteur de forme, du matériau, de la fréquence et de l'application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l'industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) est évalué à 11,21 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 23,24 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 9,54 % entre 2022 et 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, le rapport de marché compilé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une production. Analyse des consommateurs, analyse des brevets et avancées technologiques.

L’utilisation des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) est en constante expansion et joue un rôle important dans la vie quotidienne. Considérez les étiquettes RFID utilisées pour empêcher le vol de bouteilles d’alcool dans les magasins, ou les gadgets ou autocollants qui sont placés sur les pare-brise des voitures. Alors que les étiquettes RFID sont couramment utilisées sur les produits ou les emballages, elles peuvent également être utilisées dans les hôpitaux pour suivre les personnes ou les animaux.

Les étiquettes RFID, un type de dispositif de suivi, utilisent des fréquences radio pour surveiller, rechercher, identifier et interagir avec des personnes et des objets. Les étiquettes RFID sont essentiellement des étiquettes intelligentes qui utilisent des numéros de série pour stocker diverses données, y compris des pages de données et même une courte description. La sécurité cryptographique est une caractéristique de certaines étiquettes RFID pour une authentification et une vérification très fortes. Les fréquences radio telles que l’ultra haute fréquence (UHF), la basse fréquence (LF) et la haute fréquence sont couramment utilisées pour identifier les étiquettes RFID (HF).

Étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) Dynamique du marché

chauffeur

Les étiquettes RFID sont durables et réutilisables

En raison de son fonctionnement dans des conditions difficiles, la demande d’étiquettes RFID de sa conception spécifique a augmenté. Un étui rigide durable protège ces étiquettes RFID de l’humidité, de la chaleur et des conditions météorologiques changeantes. La réutilisation des étiquettes RFID réduira le coût de mise en œuvre et devrait alimenter la croissance du marché des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID).

Améliorer la demande dans le secteur de la santé

Dans le domaine de la santé, la demande croissante d’étiquettes RFID pour suivre l’historique des patients connaît une croissance du marché. En raison de l’augmentation du nombre de patients associés à des maladies chroniques et non chroniques, le marquage RFID est devenu obligatoire car il simplifie le suivi de l’historique du patient et le déroulement du traitement.

Chance

La dernière innovation technologique sur le marché des étiquettes RFID est l’étiquette RFID passive sans puce. Ces appareils peuvent être imprimés en 3D, ce qui les rend écologiquement durables et faciles à fabriquer. De plus, en raison de la nature non linéaire de la détection des étiquettes et des faibles coûts de fabrication, les étiquettes RFID sans puce conviennent à une utilisation à la place des codes-barres. L’impression sur de nombreux matériaux est particulièrement utile dans un cadre commercial. Les fabricants sont libres d’étiqueter la RFID conformément à leurs directives, ce qui n’est pas le cas avec les codes-barres. Par conséquent, la tendance croissante des solutions RFID sans puce devrait offrir des opportunités de croissance aux fabricants et fournisseurs du marché mondial des étiquettes RFID.

Impact du COVID-19 sur le marché Étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)

Le COVID 19 a eu un impact négatif sur le marché mondial des étiquettes RFID, car les blocages ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et réduit la demande de produits de détail. Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses organisations sont confrontées à des interruptions de mission en raison des normes de travail et des fermetures et restrictions gouvernementales. On pense que la baisse de l’intérêt mondial pour les articles de détail à prix élevé, associée aux perturbations des réseaux d’approvisionnement, entrave la croissance du marché des étiquettes RFID.

Portée du marché mondial des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)

Le marché des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) est segmenté en fonction de la taille de l’eau, du type d’étiquette, du facteur de forme, du matériau, de la fréquence et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

taille de plaquette

200mm

300mm

autre

type d’étiquette

RFID passive

RFID active

constituants

bouton

carte

les implants

bracelet

autre

Matériel

le plastique

Papier

Métal

Un verre

autre

la fréquence

Basse fréquence

haute fréquence

ultra haute fréquence

UHF actif

application

agriculture

commercial

le transport

les soins de santé

Logistique et chaîne d’approvisionnement

Aérospatial

Commerce de détail, sécurité et contrôle d’accès

des sports

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)

Certains des principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) sont:

NXP Semiconductors (Pays-Bas)

Invengo Technology Co. Ltd. (Singapour)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

HID Global Corporation (États-Unis)

Applied Wireless, Inc. (États-Unis)

OMNI-ID (États-Unis)

RFID CORE (Royaume-Uni)

High RFID Corporation (États-Unis)

Caen RFID SRL (Italie)

Alien Technology, LLC (États-Unis)

