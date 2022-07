Le marché des étiquettes d’étagères électroniques atteindra 1577,6 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à un TCAC de 16,9%: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des étiquettes électroniques jusqu’en 2027 – Impact covid-19 et analyse mondiale – Composants (écrans, batteries, émetteurs-récepteurs, microprocesseurs, autres); Type de produit (ESL LCD, ESL à base de papier électronique); Type de magasin (hypermarchés, supermarchés, magasins de détail non alimentaires, magasins spécialisés, autres); Technologie de la communication (radiofréquence, infrarouge, communication en champ proche, autres) », le marché était évalué à 464,7 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 1577,6 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 16,9 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché

À l’ère du développement technologique continu, l’automatisation prend de l’ampleur dans le secteur de la vente au détail. L’automatisation dans le secteur de la vente au détail a profité aux détaillants à grande échelle en réduisant les erreurs humaines. Le secteur de la vente au détail se concentre sur la réduction des coûts d’exploitation totaux en supprimant les opérations manuelles dans les magasins liées aux stocks, en modifiant les prix, etc. Par conséquent, la demande de solutions d’automatisation dans l’ensemble du secteur de la vente au détail augmente. Désormais, le concept d’automatisation inclut également l’utilisation d’ESL dans les magasins de détail dans le but d’éliminer le pourcentage maximal de tâches manuelles, ce qui contribuera à réduire les frais généraux. Avec la croissance des magasins physiques en raison de l’augmentation de la croissance démographique, les magasins de détail se développent à l’échelle mondiale. Les magasins de détail tels que les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés se développent dans le monde entier; par conséquent, le déploiement de l’ESL dans les magasins respectifs devrait augmenter.

L’Amérique du Nord a le taux d’adoption et de croissance des nouvelles technologies le plus élevé en raison des politiques gouvernementales favorables visant à stimuler l’innovation et à renforcer les capacités de l’infrastructure. Par conséquent, tout impact sur les industries devrait affecter négativement la croissance économique de la région. À l’heure actuelle, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde en raison de l’épidémie de COVID-19; influençant ainsi l’adoption élevée des achats en ligne dans tout le pays.

Il devient évident avec la pandémie de COVID-19 qui se propage à travers les États-Unis que peu de gens peuvent échapper à sa portée, ce qui présente des défis importants pour toutes les industries. La fermeture de tous les points de vente par les autorités gouvernementales, associée aux normes de distanciation sociale établies par celles-ci, affecte les investissements des points de vente. Par exemple, les ventes du segment de l’épicerie en ligne aux États-Unis ont enregistré une augmentation de 210,1% en raison de la pandémie. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus affectent négativement le marché des étiquettes électroniques de rayonnage au fil des ans.

