Le marché des Étiquettes à Code à Réponse Rapide (QR) Offre des opportunités et des défis avec le Profilage des Acteurs clés- LINTEC Corporation., CCL Industries, Packtica Sdn Bhd., Label Logic, Inc., Hibiscus Plc

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché des étiquettes à code à réponse rapide (QR) projettera un TCAC de 9,75% pour la période de prévision 2022-2029 et atteindrait une valeur estimée de 2291,90 millions de dollars d’ici la fin de la période de prévision. Les facteurs à l’origine de la croissance du marché mondial des étiquettes à code QR (quick response) sont la demande croissante pour la marque et la publicité, la gestion des actifs, les paiements en ligne, la sécurité et diverses autres utilisations personnelles.

Le code QR, qui est une abréviation de code à réponse rapide, est un type de code à barres matriciel qui est une image numérisable par machine qui peut être lue à l’aide d’une machine à scanner car il contient un certain nombre de points et de carrés noirs qui fournissent des informations sur le produit sur lequel il est placé.

Le rapport QR Code Label Market présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – LINTEC Corporation., CCL Industries, Packtica Sdn Bhd., Label Logic, Inc., Hibiscus Plc, COLOR DATA UK LTD, Advanced Labels NW, Coast Label Company, Label Impressions, Inc., Consolidated Label Co, Avery Products Corporation, Afinia Label, PPG Industries, Inc., Fastroll Labels (Malaisie) Sdn Bhd, Multi-Color Corporation

Le rapport a été élaboré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. De plus, l’analyse de marché dans le rapport important sur l’étiquette de code QR comprend une étude concurrentielle, une analyse des informations sur la production, des applications et une analyse par région, un paysage des concurrents, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus jusqu’en 2028.

Par type d’étiquette (étiquettes à manchon, étiquettes collées, étiquettes autocollantes, autres étiquettes), type de matériau (papier, plastique, PVC, PET, vinyle), technologies d’impression (flexographie, impression numérique, lithographie offset, impression hélio, autre Technologies d’impression), utilisation finale (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, automobile, soins à domicile et articles de toilette, produits chimiques, industriels, autres)

