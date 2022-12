Le marché des étiqueteuses autocollantes à code à barres devrait atteindre 6,61 milliards USD au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des étiqueteuses à code-barres était évalué à 4,49 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,61 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,96 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Alimentation et boissons » représente le segment des types de matériaux sur le marché des étiqueteuses à code-barres en raison de son adoption massive dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

La machine d’étiquetage d’autocollants à code-barres gagne du terrain dans une gamme de marchés verticaux pour les utilisateurs finaux, en particulier les aliments et les boissons en raison du besoin élevé de solutions d’étiquetage. De plus, l’automatisation des étiqueteuses à code-barres permet également de travailler à un rythme rapide et nécessite un mouvement minimal des pièces. En conséquence, on estime que le marché aura une croissance accélérée au cours de la période de prévision.

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Croissance de l’adoption dans le secteur des aliments et des boissons

La population augmente à un rythme effréné à travers le monde. En conséquence, il y a une forte augmentation de la préférence et de la demande des consommateurs pour les aliments et les boissons. La demande d’étiquetage d’autocollants à code-barres augmente également car il est largement utilisé pour étiqueter les emballages alimentaires, ce qui augmente encore la demande de la machine d’étiquetage d’autocollants à code-barres.

La machine est largement utilisée pour étiqueter divers produits tels que les plats cuisinés, les snacks et autres produits alimentaires emballés. Un autre facteur à l’origine du taux de croissance du marché est la demande croissante d’aliments prêts-à-servir provoquée par l’évolution des modes de vie et les horaires chargés. Par conséquent, l’augmentation de la consommation dans le secteur alimentaire a un impact positif supplémentaire sur le marché des étiqueteuses à code-barres.

Des opportunités

Investissements accrus pour la recherche et les développements

Le nombre croissant de collaborations stratégiques sur le marché a entraîné une augmentation des fonds à allouer au développement d’ équipements / machines d’ emballage avancés et automatisés. De plus, l’augmentation du niveau d’investissement pour les différentes compétences en recherche et développement (R&D) étendra encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les avancées technologiques

De plus, les progrès de la technologie de fabrication, l’expansion des progrès technologiques dans les équipements d’emballage et la technologie pour s’adapter à une gamme diversifiée de produits élargiront encore la croissance future du marché des étiqueteuses à code-barres.

Impact du COVID-19 sur le marché des étiqueteuses autocollantes à code-barres

La récente épidémie de coronavirus a eu une influence négative sur le marché des étiqueteuses à code-barres. Les restrictions commerciales et les perturbations de l’approvisionnement ont eu un impact sur la demande du marché et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La mise en place de restrictions de voyage s’est avérée être une malédiction pour l’industrie. La forte baisse a encore entravé le taux de croissance du marché de la demande des consommateurs pour les produits de luxe et superflus. Les performances médiocres des principales industries utilisatrices finales dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, des cosmétiques et des produits chimiques ont encore ralenti le taux de croissance du marché.

Portée du marché mondial de la machine d’étiquetage d’autocollants de code à barres

type de produit

Étiquettes à transfert thermique

Étiquettes thermiques directes

Étiquettes de feuilles laser

Étiquettes à jet d’encre

Technologie

Étiquettes à code-barres 1D

Étiquettes à code-barres 2D

Étiquettes à code-barres HD

Étiquettes à code-barres transparentes holographiques

Utilisation finale

Aliments et boissons

Médicaments

Ménages

Électronique et Électricité

Autres

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Machine d’étiquetage d’autocollants de code à barres

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des étiqueteuses à code-barres sont

Systèmes d’étiquetage Weiler (États-Unis)

Systèmes d’étiquetage, LLC. (NOUS)

Ochre Media Pvt Ltd (Inde)

Systèmes d’emballage en ligne (États-Unis)

Sociétés Barry-Wehmiller (États-Unis)

CVC Technologies, Inc. (Taïwan)

Systèmes d’étiquetage CTM (États-Unis)

Quadrel (États-Unis), Accu-Label Inc. (États-Unis)

