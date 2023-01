Le marché des étiqueteuses auto-adhésives à code-barres devrait atteindre 6,61 milliards de dollars à un TCAC de 4,96 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des étiqueteuses d’étiquettes à code-barres était évalué à 4,49 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,61 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,96 % sur la période de prévision 2022-2029 . « Alimentation et boissons » domine le segment des types de matériaux du marché des étiqueteuses à code-barres en raison de son adoption généralisée dans l’industrie alimentaire et des boissons.

En raison de la forte demande de solutions d’étiquetage, les étiqueteuses de codes-barres auto-adhésives gagnent en popularité dans divers secteurs verticaux d’utilisateurs finaux, en particulier dans l’industrie alimentaire et des boissons. De plus, l’automatisation de l’étiqueteuse code-barres auto-adhésive permet un fonctionnement rapide et nécessite un mouvement minimal des pièces. Par conséquent, le marché devrait connaître une croissance accélérée au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-bar-code-sticker-labeling-machine-market

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Adoption croissante dans l’industrie agroalimentaire

La population mondiale croît à un rythme effréné. En conséquence, la préférence et la demande des consommateurs pour les aliments et les boissons ont considérablement augmenté. La demande d’étiquettes autocollantes à code-barres, qui sont principalement utilisées pour l’étiquetage des emballages alimentaires, augmente également, stimulant encore la demande d’étiqueteuses autocollantes à code-barres.

Cette machine est principalement utilisée pour étiqueter divers produits tels que les plats cuisinés, les collations et autres aliments emballés. Un autre facteur à l’origine du taux de croissance du marché est la demande croissante d’aliments préparés en raison de l’évolution des modes de vie et des horaires chargés. Par conséquent, l’augmentation de la consommation dans l’industrie alimentaire a eu un impact positif supplémentaire sur le marché des étiqueteuses adhésives à code-barres.

Possibilité

Accroître les investissements en R&D

Une augmentation des collaborations stratégiques sur le marché a augmenté le financement pour le développement d’équipements/machines d’emballage automatisés avancés. En outre, l’augmentation des niveaux d’investissement dans diverses fonctions de recherche et développement (R&D) au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 élargira encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché.

Améliorer les compétences

De plus, les progrès de la technologie de fabrication, les progrès technologiques dans les équipements d’emballage et l’expansion technologique pour s’adapter à une grande variété de produits augmenteront encore la croissance future du marché des étiqueteuses auto-adhésives à code-barres.

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-bar-code-sticker-labeling-machine-market

Impact du COVID-19 sur le marché des étiqueteuses d’étiquettes à code-barres

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des étiqueteuses à code-barres. Les restrictions commerciales et les perturbations de l’approvisionnement ont affecté la demande du marché et perturbé les chaînes d’approvisionnement. L’imposition de restrictions de voyage a été une malédiction pour l’industrie. La forte baisse a encore limité le taux de croissance de la demande des consommateurs pour les produits excédentaires et de luxe. Les mauvaises performances des principales industries des utilisateurs finaux telles que les aliments et les boissons, les cosmétiques et les produits chimiques ont encore ralenti le taux de croissance du marché.

Étendue du marché mondial des étiqueteuses de codes-barres auto-adhésives

catégorie de produit

étiquette de transfert de chaleur

étiquette thermique

étiquette de feuille laser

étiquette à jet d’encre

La technologie

Etiquette code barre 1D

Etiquette code barre 2D

Étiquette de code-barres HD

Étiquette de code-barres transparente hologramme

utilisation finale

Nourriture et boisson

Médicament

maison

Produits électroniques

Autre



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bar-code-sticker-labeling-machine-market

Analyse concurrentielle de la part de marché des machines d’étiquetage automatique de codes-barres et d’aménagement paysager

Principaux acteurs opérant sur le marché des étiqueteuses d’étiquettes à code-barres

Systèmes d’étiquetage Weiler (États-Unis)

Systèmes d’étiquetage LLC. (Nous)

Ochre Media Pvt Ltd (Inde)

Système d’emballage en ligne (États-Unis)

Société Barry-Wehmiller (États-Unis)

CVC Technologies, Inc. (Taïwan)

Système d’étiquetage CTM (États-Unis)

Quadrel (États-Unis), Accu-Label Inc. (États-Unis)

Explorez les rapports associés :

https://www.scribd.com/document/621823844/Decompression-Toys-Market

https://www.scribd.com/document/621823845/Hair-Color-Spray-Market-is-Anticipated-to-Have-Industry-Growth-of-6

https://www.scribd.com/document/621823847/Heated-Towel-Rail-Market-is-Anticipated-to-Experience-Industry-Growth

https://www.scribd.com/document/621823848/Organic-Saffron-Market

https://www.scribd.com/document/621823859/Riding-Boots-Market-is-Anticipated-to-Expand-Global-Industry-Growth

https://www.scribd.com/document/621823853/Shooting-Ranges-Market-Will-Shoot-Up-by-2028

https://www.scribd.com/document/621823858/Squash-Rackets-Market-is-Anticipated-to-Expand-at-a-CAGR-of-3-8-by-2028

https://www.scribd.com/document/621823855/Tennis-Shoes-Market-Size-is-Projected-to-Expand-at-a-CAGR

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/airport-retailing-market-size-is-anticipated-to-increase-pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/decompression-toys-marketpdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/hair-color-spray-market-is-anticipated-to-have-industry-growth-of-6pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/heated-towel-rail-market-is-anticipated-to-experience-industry-growthpdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/organic-saffron-marketpdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/pet-water-dispenser-market-would-increase-pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/riding-boots-market-is-anticipated-to-expand-global-industry-growthpdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/shooting-ranges-market-will-shoot-up-by-2028pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/squash-rackets-market-is-anticipated-to-expand-at-a-cagr-of-38-by-2028pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/tennis-shoes-market-size-is-projected-to-expand-at-a-cagrpdf

https://www.edocr.com/v/rmvdz4pw/bidkarr007/airport-retailing-market-size-is-anticipated-to-in

https://www.edocr.com/v/9jovoa0p/bidkarr007/descompression-juguetes-mercado

https://www.edocr.com/v/lzg4e1gv/bidkarr007/hair-color-spray-market-is-anticipated-to-have-ind

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique, dotée d’une flexibilité inégalée et d’une approche holistique. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818 E-

mail