Le marché des éthers d’amidon croîtra à un TCAC de 6,00% jusqu’à l’année de prévision 2028

Le marché des éthers d’amidon devrait gagner en croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 . Le marché de l’ analyse des études de marché sur les ponts de données croît à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’essor de l’industrie pharmaceutique a stimulé le marché des éthers d’amidon.

L’amidon est un matériau naturel recyclable qui est une matière première importante dans l’alimentation et d’autres domaines. L’amidon naturel peut améliorer l’efficacité de l’estérification initiale de l’amidon et élargir la gamme d’applications. L’amidon est un polymère biodégradable naturel renouvelable avec des ressources abondantes que l’on trouve couramment dans une variété de cultures. Ses nombreuses propriétés physiques et chimiques uniques sont largement utilisées dans l’industrie alimentaire et dans d’autres domaines.

La demande croissante d’aliments prêts-à-servir est un facteur majeur de croissance du marché, y compris la demande croissante des industries d’utilisation finale telles que l’alimentation et les boissons, l’alimentation animale et le papier, l’industrie textile en croissance en Asie-Pacifique, la forte demande de diverses utilisations finales industries et amidons modifiés. Le produit est largement utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons comme émulsifiant, stabilisant et épaississant dans la production de produits de boulangerie, de biscuits, de nouilles et d’autres plats cuisinés, et l’expansion continue des installations de production est un facteur majeur de ce développement. croissance. Le marché des éthers d’amidon est en plein essor.

Étendue du marché des éthers d’amidon et taille du marché

Le marché des éthers d’amidon est segmenté en fonction du matériau, de la fonction et de l’utilisation finale. La croissance entre les différents segments facilite une meilleure analyse de la croissance et des stratégies pour mieux comprendre le marché.

Sur la base de la fonction, le marché des éthers d’amidon est segmenté en stabilisants, épaississants, émulsifiants, adhésifs et autres.

Le marché des éthers d’amidon est segmenté en fonction de l’utilisation finale telle que les aliments et les boissons, les aliments pour animaux, le papier, les produits pharmaceutiques et les fibres.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des éthers d’amidon

Le marché des éthers d’amidon est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, matériau, fonction et utilisation finale, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le marché Éthers d’amidon sont : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud Parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Sud Amérique, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Reste de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des éthers d’amidon en raison de la prise de conscience croissante des avantages de la consommation d’aliments faibles en gras et, en tant que l’un des principaux producteurs de maïs au monde, devrait stimuler la demande pour le produit dans la région, en particulier aux États-Unis. A fécule de maïs, demande croissante pour les produits de l’industrie de l’alimentation animale dans la région. L’Asie-Pacifique est la région qui devrait connaître une croissance du marché des éthers d’amidon en raison de l’augmentation des politiques gouvernementales favorables au commerce agricole pour stimuler les investissements et les produits à base d’amidon modifié, et de la demande croissante de produits de commodité dans la région.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des éthers d’amidon

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des éthers d’amidon sont:

Emsland Group , Grain Processing Company, Global Bio-chem Technology Group Company Limited, Ingredion, Roquette Frères, ADM, AGRANA Beteiligungs-AG, Avebe, Cargill, Incorporated, SAMYANG HOLDINGS CORPORATION, BENEO, SMS Corporation, PT Budi Starch & Sweetener Tbk , Tate & Lyle, ULRICK&SHORT , KMC Kartoffelmelcentralen Amb. entreprises nationales et étrangères, etc.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

