Le marché des éthers d’amidon croîtra à un TCAC de 6,00% d’ici l’année de prévision 2028

Le marché des éthers d’amidon devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le développement croissant de l’industrie pharmaceutique stimule le marché des éthers d’amidon.

L’amidon est un type de matière première importante dans les aliments et d’autres domaines en tant que matériau naturel recyclable. L’amidon indigène pourrait améliorer l’efficacité de l’amidon initial par estérification et élargir sa variété d’applications. L’amidon est un polymère renouvelable, naturel et biodégradable avec une richesse de ressources couramment découvertes dans une multitude de cultures. Bon nombre de ses caractéristiques physico-chimiques distinctives sont largement utilisées dans l’industrie alimentaire et d’autres secteurs.

La demande croissante d’aliments pratiques est un facteur vital qui accélère la croissance du marché, ainsi que la demande accrue des industries d’utilisation finale telles que les aliments et les boissons, l’alimentation animale et le papier, l’industrie textile en hausse en Asie-Pacifique, la demande importante de diverses industries d’utilisation finale, les produits à base d’amidon modifié sont largement utilisés dans le secteur de l’ alimentation et des boissons en tant qu’émulsifiants, stabilisants et épaississants dans la production de produits de boulangerie, de biscuits, de nouilles et d’autres produits alimentaires prêts à l’emploi et l’expansion croissante des installations de production sont les principaux facteurs, parmi d’autres, à l’origine de la marché des éthers d’amidon à un rythme effréné.

Étendue du marché des éthers d’amidon et taille du marché

Le marché des éthers d’amidon est segmenté en fonction du matériau, de la fonction et de l’utilisation finale. La croissance parmi les différents segments aide à une meilleure analyse de la croissance et des stratégies pour une meilleure vision du marché.

Sur la base du matériau , le marché des éthers d’amidon est segmenté en à base de maïs, à base de manioc, à base de blé, à base de pomme de terre et autres.

Sur la base de la fonction , le marché des éthers d’amidon est segmenté en stabilisants, épaississants, émulsifiants, liants et autres.

Le marché des éthers d’amidon est également segmenté sur la base de l’utilisation finale dans les aliments et les boissons, les aliments pour animaux, le papier, les produits pharmaceutiques et les textiles.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des éthers d’amidon

Le marché des éthers d’amidon est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, matériau, fonction et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le marché des éthers d’amidon sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud comme une partie de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des éthers d’amidon en raison de la prise de conscience croissante des avantages de la consommation d’aliments faibles en gras qui devrait alimenter la demande de produits dans la région, en particulier aux États-Unis, car c’est l’un des principaux producteurs mondiaux de maïs et d’amidon de maïs et augmentation de la demande de produits dans le secteur de l’alimentation animale dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché des éthers d’amidon en raison de l’augmentation des politiques gouvernementales favorables dans le commerce agricole pour promouvoir les produits d’amidon modifié et les investissements et de la demande croissante de produits de commodité dans cette région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Starch Ethers

Principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des éthers d’amidon:

Emsland Group, Grain Processing Corporation, Global Bio-chem Technology Group Company Limited, Ingredion, Roquette Frères, ADM, AGRANA Beteiligungs-AG, Avebe, Cargill, Incorporated, SAMYANG HOLDINGS CORPORATION, BENEO, SMS Corporation, PT Budi Starch & Sweetener Tbk, Tate & Lyle, ULRICK&SHORT et KMC Kartoffelmelcentralen Amb d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

