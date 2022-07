Le marché des étapes de positionnement de mouvement atteindra 1 035,50 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à 6,3% CAGR: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Motion Positioning Stages Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Movement Type (Linear, Rotary, and Goniometer), Drive Type (Screw and Direct), Axis (Single Axis and Multi Axis), Bearing Type (Air Bearing and Mechanical Bearing), Load Capacity (0–20 kg, 21–50 kg, 51-100 kg, 101-140 kg et plus de 140 kg), et Application (biotechnologie, découpe laser, automatisation, manutention industrielle et autres) », le marché était évalué à 644,16 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 1 035,50 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 6,3 % de 2020 à 2027.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00010284/

Aperçu du marché

Des industries telles que le médical, les semi-conducteurs et l’électronique, l’automobile, l’aérospatiale et la défense, et la fabrication de machines stimulent les changements des opérations industrielles. Toutes ces industries entraînent des changements d’une manière ou d’une autre. La demande d’étages de positionnement de mouvement est stimulée par les secteurs qui mettent fortement l’accent sur l’exactitude et la précision. En outre, le nombre croissant et la complexité des applications d’automatisation industrielle et d’étages de positionnement de mouvement alimentent la demande d’étages de positionnement de mouvement dans les usines. Le besoin de contrôleurs de mouvement multi-axes dans les applications de contrôle de mouvement à haute valeur et à grande vitesse dans des industries telles que les semi-conducteurs, l’alimentation et les boissons, l’automobile, la fabrication de métaux et de machines et le médical augmente à un rythme soutenu. La vitesse élevée, la précision et les performances constantes offertes par les étages de positionnement de mouvement alimentent la demande de ces contrôleurs dans tous les secteurs et stimulent ainsi la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00010284/

Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, le Pérou, la Colombie, l’Afrique du Sud et le Mexique figurent parmi les pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. Le 8 septembre 2020, il y avait environ 27 486 900 cas confirmés de COVID-19 avec environ 894 980 décès au total dans le monde, et le nombre de patients atteints de COVID-19 augmente à des rythmes variables dans différents pays. La crise de la COVID-19 affecte les industries du monde entier et l’économie mondiale a connu les pires difficultés en 2020 et devrait se poursuivre en 2021. La pandémie a créé des perturbations importantes dans diverses industries, telles que l’électronique et les semi-conducteurs, l’automobile, la défense, les dispositifs médicaux et la fabrication. La crise devrait entraver la croissance de diverses industries dans la région APAC. Par exemple, la Chine est un centre de fabrication mondial et le fournisseur de matières premières le plus abondant pour de multiples industries dans le monde entier; il figurait également parmi les pays les plus touchés par la COVID-19 au cours des derniers mois. Le verrouillage de différentes usines et usines en Chine a interrompu les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes et services de plusieurs produits. La crise actuelle de la COVID-19 et la situation critique dans la région APAC auront un impact négatif sur la croissance du marché des étapes de positionnement de mouvement au cours des prochains trimestres.

Achetez une copie du rapport à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00010284/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Informations de contact

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne à contacter : Sameer Joshi E-mail : sales@theinsightpartners.com Téléphone : +1-646-491-9876