Le marché des essais cliniques 2021 verra une croissance massive dans le monde, une analyse, des tendances de l’industrie, des prévisions 2028

Le marché des essais cliniques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 69,94 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 5,15% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La demande croissante d’essais cliniques dans les entreprises émergentes contribuera à stimuler la croissance du marché des essais cliniques.

Occurrences croissantes de maladies chroniques , demande croissante d’essais cliniques dans les pays en développement, population gériatrique croissante, mondialisation des essais cliniques, l’évolution technologique devrait accélérer la croissance du marché des essais cliniques au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, la demande croissante de CRO pour la conduite d’essais cliniques dans le secteur pharmaceutique en raison de l’expertise diversifiée des CRO et de l’adoption de technologies de pointe dans les essais cliniques stimulera encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des essais cliniques dans le période de prévision mentionnée ci-dessus.

Concurrents clés du marché couverts dans le rapport

Clinipace dans le monde

LabCorp

Eli Lilly et compagnie

ICNE Plc.

Novo Nordisk

Parexel

Pfizer Inc.

Développement de produits pharmaceutiques

IQVIA, Roche Holding

Laboratoires Ranbaxy

Sanofi Aventis AS

Groupe Roche.

Aaipharma Services Corp

Accell Clinical Research LLC

Solutions Aptiv

Chiltern International Limitée

Congénix

Ecron Acunova Ltd.

Eurotrials, Medpace Inc

Groupe de développement Pharmanet

PRA International

Siro Clinpharm PVT. SARL

Segmentation du marché :

Marché mondial des essais cliniques par phase (phase I, phase II, phase III, phase IV), indication (auto-immune/inflammation, gestion de la douleur, oncologie, affection du SNC, diabète, obésité, cardiovasculaire, autres), conception (interventionnelle, études de traitement, Études observationnelles, accès élargi), utilisateur final (hôpital, laboratoires, cliniques), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon , Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen Est et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Portée du marché mondial des essais cliniques et taille du marché

Le marché des essais cliniques est segmenté en fonction de la phase, de l’indication, de la conception et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Basé sur la phase, le marché des essais cliniques est segmenté en phase I, phase II, phase III et phase IV

Sur la base des indications, le marché des essais cliniques est segmenté en auto-immune/inflammation, gestion de la douleur , oncologie, affection du SNC, diabète , obésité, cardiovasculaire et autres.

Sur la base de la conception, le marché des essais cliniques est segmenté en études interventionnelles, de traitement, études d’observation et accès élargi

Le marché des essais cliniques a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux, laboratoires et cliniques.

Analyse au niveau du pays du marché des essais cliniques

Le marché des essais cliniques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, phase, indication, conception et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des essais cliniques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des essais cliniques en raison de l’augmentation de la R & D et de l’adoption croissante de nouvelles technologies dans la recherche clinique, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la disponibilité croissante de large bassin de patients facilitant le recrutement de candidats.

