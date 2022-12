Le marché des erreurs congénitales au Moyen-Orient et en Afrique sur le marché des aliments médicaux métaboliques devrait croître à un TCAC de 6,2% au cours de la période de prévision

Le marché des aliments médicaux pour les troubles métaboliques congénitaux au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. Il devrait atteindre 143,64 millions USD d’ici 2027, de 2020 à 2027. L’augmentation de l’incidence des EMI et le revenu disponible élevé aident le marché à se développer au cours de la période de prévision.

Les anomalies métaboliques congénitales sont des troubles congénitaux reconnus comme des déficiences en enzymes importantes nécessaires pour favoriser un métabolisme normal. Plusieurs maladies entrant dans cette catégorie ont été identifiées : phénylcétonurie (PCU), maladie urinaire du sirop d’érable, homocystinurie, Methyl Malone Society, etc. Les fabricants produisent principalement des aliments médicaux à base d’acides aminés, utiles dans le traitement de ces maladies. L’augmentation des cas d’EMI a stimulé la demande d’aliments médicaux, ce qui a stimulé la génération de revenus.

Étendue du marché des aliments médicaux au Moyen-Orient et en Afrique et taille du marché des erreurs congénitales du métabolisme

Le marché des aliments médicaux pour les troubles métaboliques congénitaux est segmenté en six segments principaux divisés en fonction du produit, du groupe d’âge, de la maladie, de la forme, de l’emballage et du canal de distribution. La croissance dans tous les segments aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à déterminer les écarts entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en acides aminés, aliments à faible teneur en protéines, préparations pour nourrissons modifiées aux acides aminés GMP avec fer, gliactine et préparations pour nourrissons à faible teneur en calcium/vitamine D avec fer. En 2020, le segment des acides aminés a dominé le marché en améliorant l’activité métabolique des patients souffrant d’anomalies métaboliques congénitales. Les acides aminés sont une source majeure de protéines et sont également recommandés par les médecins.

En fonction du groupe d’âge, le marché est segmenté en nourrissons, sevrage, adolescents et adultes. En 2020, le segment des nourrissons domine le marché car la prévalence des maladies liées aux EMI est plus élevée chez les nourrissons ou les nouveau-nés.

Par maladie, le marché est segmenté en phénylcétonurie (PCU), maladie urinaire du sirop d’érable (MSUD), homocystinurie, acidémie méthylmalonique, acidurie organique, acidémie propionique, acidémie isovalérique, trouble du métabolisme de la leucine, acidémie glutarique de type I et maladie rénale. , tyrosinémie types I et II, troubles circulatoires de l’urée et autres. En 2020, le segment de la phénylcétonurie (PCU) a dominé le marché en raison de sa forte incidence dans toutes les erreurs métaboliques congénitales. Les cas élevés de PCU nécessitent une gamme plus large d’aliments médicaux pour un traitement approprié et les fabricants développent des produits pour cette maladie, ce qui fait que ce segment domine le marché.

Basé sur la forme, le marché est segmenté en poudre, liquide et autres. En 2020, la forme poudre domine le marché en raison de sa prise facile, de sa longue durée de conservation et de son transport facile.

Basé sur l’emballage, le marché est segmenté en canettes, bocaux, paquets, bouteilles et autres. En 2020, le segment des canettes domine le marché car il offre une sécurité adéquate au produit et facilite le stockage à long terme avec une bonne étanchéité.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières, pharmacies, pharmacies en ligne et autres. En 2020, le segment de la pharmacie de détail domine le marché. En effet, les aliments médicaux ne sont pris que par un médecin ou un professionnel de la santé avec une ordonnance. Lorsqu’une ordonnance est émise, les patients se rendent souvent à la pharmacie pour acheter le produit.

Analyse au niveau des pays du marché des aliments médicaux anormaux métaboliques congénitaux au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des erreurs congénitales dans les aliments médicaux métaboliques au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par produit, groupe d’âge, maladie, forme, emballage et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport de marché sont l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Afrique du Sud domine le marché en raison des dépenses de santé élevées dans la région et les patients ont tendance à consommer des aliments médicaux au lieu de la thérapie enzymatique. Parallèlement à cela, un revenu disponible élevé permet aux patients d’acheter facilement des aliments médicaux dans leur alimentation quotidienne.

La section pays du rapport sur le marché des extraits de viande fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés par une concurrence sévère ou peu fréquente avec les marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prédictive des données pays.

