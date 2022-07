Le marché des équipements radio bidirectionnels d’une valeur de 12 034,52 millions de dollars américains d’ici 2028 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des équipements radio bidirectionnels jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, fréquence du signal, industrie d’utilisation finale et géographie », le marché est devrait passer de 7 883,32 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 12 034,52 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,2 % de 2021 à 2028.

Le marché mondial des équipements radio bidirectionnels est segmenté en cinq grandes régions Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’Amérique du Nord était en tête du marché des équipements radio bidirectionnels avec une part de revenus substantielle, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Les dépenses militaires augmentent dans le monde entier en raison de divers facteurs tels que l’augmentation de la guerre, l’augmentation des initiatives gouvernementales pour renforcer le secteur militaire et de la défense et la croissance du terrorisme. Les dépenses mondiales du secteur militaire et de la défense ont augmenté de 2,6 % en 2020, selon les données publiées par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Quelques-uns des pays qui dépensent le plus en 2020 sont les États-Unis, la Chine, l’Inde, l’Arabie saoudite et la Russie. En raison de l’augmentation des dépenses militaires dans tous les pays, les organismes militaires et de défense acquièrent de plus en plus des systèmes de communication efficaces. Par exemple, avec l’augmentation des dépenses d’acquisition et de développement des technologies de communications, d’électronique, de télécommunications et de renseignement militaires (CET&I), l’armée américaine dépense une somme importante pour l’acquisition d’électronique de communication en 2019. Ainsi, en 2019, les États-Unis ont investi 351,6 millions de dollars américains pour l’achat de radios portables HMS (Manpack Small Form Fit). Ces facteurs devraient créer des opportunités lucratives pour la croissance du marché mondial des équipements radio bidirectionnels au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché – Marché des équipements radio bidirectionnels

L’Amérique du Nord est la région la plus avancée sur le plan technique, en raison d’un écosystème technologique bien établi, de l’existence de politiques économiques favorables, d’une forte acceptation des technologies de pointe et d’un PIB élevé dans des pays comme les États-Unis et le Canada. De plus, les progrès technologiques ont accru l’adoption d’équipements radio bidirectionnels avancés dans divers domaines tels que la sécurité publique, les transports, la logistique, les services publics, l’éducation et l’hôtellerie.

Une communication rapide et efficace est vitale pour les agents chargés de l’application des lois et le personnel respectif qui les soutient. Selon les données du US Census Bureau de 2019, le pays a dépensé 205 milliards de dollars pour l’application de la loi, dont 123 milliards de dollars pour les services de police et 82 milliards de dollars pour les services correctionnels. Bien que relativement moins peuplés que les autres États américains, Washington, DC et le Nevada ont dépensé le plus pour les services de police et les services correctionnels.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des équipements radio bidirectionnels en Europe

L’économie européenne dans son ensemble a été gravement touchée par diverses limitations et restrictions dues au début de la pandémie de COVID-19. Selon l’Office fédéral de la statistique de l’Europe, le secteur du commerce de détail en Europe a été gravement touché en raison de la pandémie. Selon l’organisation, l’Allemagne a signalé une baisse de 9 % du chiffre d’affaires total du commerce de détail en février 2021 en raison de la fermeture de nombreux magasins de détail pendant le verrouillage au milieu de la deuxième épidémie de COVID-19. Le scénario a diminué la demande d’équipements radio bidirectionnels, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché des équipements radio bidirectionnels. L’Europe a toujours été une destination touristique avec une industrie hôtelière florissante. Cependant, en raison de la propagation du virus, l’industrie hôtelière a été affectée négativement, ce qui a entravé la croissance du marché des équipements radio bidirectionnels. D’autre part, alors que le gouvernement européen a rouvert sa frontière aux touristes à partir du 3e trimestre 2021, la demande d’équipements radio bidirectionnels a commencé à se normaliser dans le secteur. De même, en raison de l’augmentation des campagnes de vaccination et de la réduction des cas de COVID-19, les secteurs de la vente au détail et de la fabrication ont commencé à rouvrir à partir du troisième trimestre de 2020, créant ainsi la demande d’équipements radio bidirectionnels en Europe.

BK Technologies Inc. ; Hytera Communications Corporation Ltd ; Icom America Inc. ; Midland Radio Corporation; Motorola Solutions Inc. ; Tait Communications ; Wintec Co., Ltd; Uniden America Corporation ; JVCKENWOOD Corporation ; et Ritron Inc font partie des principales sociétés opérant sur le marché des équipements radio bidirectionnels.

