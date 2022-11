Le marché des équipements motorisés d’extérieur connaîtra une croissance saine de 4,22 % d’ici 2029 : taille, parts, opportunités, applications, moteurs de croissance et perspectives d’avenir

Ce rapport de marché analyse et fournit les données historiques ainsi que les performances actuelles du marché. Les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché sont également identifiés et analysés dans ce rapport. Ce document de marché contient des informations sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport sert vraiment à être une solution éprouvée pour les entreprises afin d’obtenir un avantage concurrentiel. Avec l’aide de l’intelligence du marché, les experts de l’industrie évaluent les options stratégiques, décrivent des plans d’action réussis et aident les entreprises à prendre des décisions essentielles via ce rapport d’analyse de marché.

Marché des équipements motorisés extérieurs au niveau territorial, qui a également été divisé au niveau national pour fournir une vue détaillée aux organisations. Un centre inhabituel a été attribué aux participants essentiels dans la zone de profil de l’organisation. Cette partie intègre les revenus monétaires, la présence géologique et les grandes lignes de l’entreprise, les articles proposés et les techniques clés adoptées par les joueurs pour rester en tête de l’opposition. L’exploration essentielle a été menée avec des spécialistes de l’industrie, y compris des vice-présidents, des conseillers, des superviseurs d’articles et des chefs de réseau de magasins.

Le marché des équipements électriques extérieurs devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,22% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des équipements électriques extérieurs fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir dans le monde. période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’utilisation de produits dans diverses industries à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché des équipements électriques d’extérieur.

L’équipement électrique extérieur fait référence au type d’équipement utilisé pour les applications commerciales et résidentielles. Les tondeuses à gazon, les motoculteurs et les cultivateurs, les souffleuses à neige et les scies, entre autres, ne sont que quelques-uns des types courants d’équipements électriques d’extérieur. L’équipement pourrait être placé à l’extérieur de la maison ou d’un garage attenant tel qu’autorisé par le code officiel de prévention des incendies.

Le marché mondial des équipements électriques extérieurs est divisé en un type qui comprend

Par type d’équipement (tondeuses à gazon, scies, taille-bordures et coupe-bordures, souffleurs, motoculteurs et motoculteurs, souffleuses à neige, autres),

Source d’alimentation (à carburant, électrique),

Application (Commercial, Résidentiel),

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

American Honda Motor Co., Inc., The Toro Company, Stihl, MTD, Ariens., YAMABIKO Corporation, Stanley Black & Decker, Inc., Techtronic Industries Co., Inc. ; Ltd, Briggs & Stratton Corporation, AL-KO., Stiga SPA, Emak SpA, Robert Bosch GmbH, Makita USA, Inc., Schiller Grounds Care, Inc., Excel Industries Inc., CHERVON (Chine) Trading Co., Ltd. , Jacobsen Division de Textron., Husqvarna AB (publ) et Deere & Company., entre autres

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial des équipements électriques d’extérieur est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

