Le marché des équipements médicaux devrait connaître une croissance exponentielle d’ici 2027

Marché mondial des équipements médicaux : segmenté par type (appareils ophtalmiques, imagerie diagnostique, gestion des plaies, dentaire et néphrologie, appareils orthopédiques, SIG, soins du diabète, DIV et appareils cardiovasculaires), par utilisateur final (cliniques, hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire) ) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de l’équipement médical couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire/régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des équipements médicaux.

Perspectives de l’industrie de l’équipement médical

La taille du marché mondial des équipements médicaux était évaluée à 461,3 milliards USD en 2020 et a augmenté à un TCAC de 4,12 % au cours de la période de prévision, atteignant 587,7 milliards USD d’ici 2027. L’équipement médical fait référence à tout instrument, machine, appareil ou autre dispositif similaire, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en combinaison, à des fins médicales. Le dispositif médical profite au patient en aidant les prestataires de soins de santé à diagnostiquer et à traiter les patients et à surmonter la maladie, améliorant ainsi leur qualité de vie.

Facteurs affectant le marché des équipements médicaux au cours de la période de prévision:

La population gériatrique croissante et la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète et le cancer, ainsi que la croissance des chirurgies complexes et des interventions chirurgicales, devraient accélérer la croissance du marché des équipements médicaux.

La croissance des équipements médicaux pour le diagnostic et le traitement à domicile des conditions médicales augmente en raison des progrès des équipements médicaux portables tels que les dispositifs à insuline, les glucomètres et le nébuliseur devrait stimuler le marché des équipements médicaux au cours de la période de prévision

La nécessité de diagnostiquer, de traiter et de surveiller les patients à distance ou sans aucune interaction humaine a augmenté ces derniers temps, ce qui a entraîné une demande croissante d’équipements médicaux compatibles avec l’IA pour une surveillance sans contact appropriée des patients. On estime que ce facteur alimente la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Équipement médical :

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a augmenté la demande de dispositifs médicaux, y compris les kits de diagnostic et les ventilateurs, couplée à la pénurie subséquente de ces équipements en raison du verrouillage à travers le monde et de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement du marché des équipements médicaux. De plus, ce COVID-19 affecte également positivement le marché des équipements médicaux à long terme en raison de l’augmentation du besoin de solutions technologiques avancées pouvant permettre un suivi sans contact des patients, que ce soit à leur domicile ou dans les hôpitaux.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des équipements médicaux en fonction du type et de l’utilisateur final.

En fonction du type, le marché des équipements médicaux a été segmenté en –

Appareils ophtalmiques

Imagerie diagnostique

Gestion des plaies

Dentaire & Néphrologie

Appareils orthopédiques

MIS, soins du diabète

DIV

Ventilateurs

Appareils cardiovasculaires

Autres (appareils ORL et appareils de neurologie, etc.)

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements médicaux a été segmenté en –

Cliniques et maisons

Hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire

Marché des équipements médicaux : perspectives régionales

Le marché mondial des équipements médicaux est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des équipements médicaux au cours de la période de prévision. L’infrastructure de soins de santé bien développée et l’adoption plus rapide des dernières technologies médicales sont des facteurs majeurs de la croissance du marché dans la région. En outre, l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance élevée du TCAC sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des équipements médicaux comprennent –

Le marché mondial des équipements médicaux est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs de l’équipement médical opérant sur le marché mondial comprennent–

Stryker

Ethicon LLC

BD

Cardinal Santé

Baxter International LLC

Siemens Healthineers

Laboratoires Abbott

Johnson & Johnson

Becton, Dickinson et compagnie

Société 3M

Société Danaher

Agappe Diagnostics Ltd.

Medtronic

DePuy Synthes

Soins médicaux Fresenius.

Le rapport sur le marché des équipements médicaux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des équipements médicaux couvre de manière exhaustiveAnalyse activée :

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

