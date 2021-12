Le marché des équipements d’inspection vidéo devrait croître à un TCAC de 4,9% pour atteindre 1 834,35 millions de dollars US de 2021 à 2028

La taille du marché des équipements d’inspection vidéo devrait passer de 1 311,63 millions de dollars US en 2021 à 1 834,35 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 4,9% au cours de 2021-2028.

Le nombre d’opérations d’égout à travers le monde augmente la part de marché à un rythme exponentiel. Pour assurer le fonctionnement ininterrompu des systèmes de drainage et des conduites d’égout dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel, un service d’entretien et de nettoyage en temps opportun est nécessaire. Les autorités gouvernementales locales des pays développés, comme les États-Unis, investissent considérablement dans les travaux d’assainissement.

Les principaux acteurs du marché des équipements d’inspection vidéo :

• Envirosight LLC

• Société Hathorn

• CUES, Inc.

• Aries Industries, Inc.

• Rausch Electronics États-Unis, LLC

• Électronique du sous-site

• IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG

• Vivax-Metrotech Corp.

• Instruments Extech

• Fabrication de CDS

Aperçu de la taille du marché des équipements d’inspection vidéo

L’augmentation des projets de fabrication et de construction alimente la croissance du marché des équipements d’inspection vidéo

Une croissance considérable des projets de construction dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel contribue remarquablement à l’adoption de services de drainage. Les outils d’équipement d’inspection vidéo sont largement utilisés pour localiser les emplacements exacts des sabots avant d’acheter un terrain ou une propriété industrielle. Dans un monde en constante évolution, le travail d’ingénieur municipal est devenu plus complexe, avec une complexité croissante des règles et règlements, couvrant l’environnement souterrain.

L’exigence croissante de systèmes d’inspection télécommandés est un facteur qui stimule la demande de caméras dans l’industrie de la fabrication et de la construction et contribue ainsi à la croissance du marché mondial des équipements d’inspection vidéo. De plus, diverses localités et municipalités utilisent des caméras d’inspection pour améliorer la surveillance des obstructions ou des blocages, propulsant le taux de pénétration de l’industrie des équipements d’inspection vidéo dans l’industrie manufacturière dans le monde entier. Cela propulse également la croissance du marché mondial des équipements d’inspection vidéo dans le monde.

Les segments et sous-sections du marché des équipements d’inspection vidéo sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par composant (caméras, transporteurs, moniteurs et enregistreurs, logiciels et autres), application (égouts et égouts, conduits et conduits électriques, pipeline et autres) et utilisateur final (pétrole et gaz, fabrication et construction, aliments et boissons , produits chimiques et pharmaceutiques, et autres)

Aperçu du marché basé sur l’utilisateur final

Basée sur l’utilisateur final, la part de marché des équipements d’inspection vidéo est segmentée en pétrole et gaz, fabrication et construction, aliments et boissons, produits chimiques et pharmaceutiques, et autres. En 2020, le segment du pétrole et du gaz représentait la plus grande part du marché mondial des équipements d’inspection vidéo.

Les acteurs opérant sur le marché des équipements d’inspection vidéo adoptent des stratégies telles que des fusions, des acquisitions et des initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

Principaux points clés du marché des équipements d’inspection vidéo

• Aperçu du marché des équipements d’inspection vidéo

• Concurrence sur le marché des équipements d’inspection vidéo

• Marché des équipements d’inspection vidéo, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des équipements d’inspection vidéo par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des équipements d’inspection vidéo

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Remarque : si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des équipements d’inspection vidéo, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

