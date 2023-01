Le marché des équipements d’inspection des aliments par rayons X recevra une augmentation écrasante des revenus d’ici 2030

La taille du marché mondial des équipements d’inspection des aliments par rayons X devrait passer de 1 381,2 millions USD en 2020 à 2 084,4 millions USD d’ici 2027 , avec un TCAC de 7,1 % de 2021 à 2027. Les systèmes d’équipement d’inspection des aliments par rayons X détectent les défauts infimes dans n’importe produit ou métal par des moyens destructeurs. L’équipement d’inspection des aliments par rayons X utilise une technologie d’inspection par rayons X avancée pour assurer la plus grande sécurité et qualité des aliments. L’inspection par rayons X fournit les niveaux de détection les plus élevés pour les ferreux, non ferreux, l’acier inoxydable, le verre et d’autres particules dangereuses dans le processus. L’adoption de la technologie est également utile pour détecter d’autres corps étrangers tels que la pierre, les os, les plastiques à haute densité et les matériaux en caoutchouc.

Le marché des équipements d’inspection alimentaire par rayons X devrait connaître une forte croissance au cours des dix prochaines années, car de plus en plus de personnes et de multiples acteurs de la chaîne de valeur prennent conscience de la sécurité alimentaire. En raison des lancements de nouveaux produits et de l’adoption de technologies de pointe, cette industrie expérimente une forte acceptation dans toutes les régions. Les produits dans la gestion de l’inspection des aliments et les multiples systèmes prenant le plus grand soin tandis que l’inspection à différentes étapes telles que l’approvisionnement, le stockage, la transformation, l’emballage et la distribution continueront de pousser le marché.

La croissance du marché est tirée par la demande croissante d’aliments propres, la forte prévalence d’impuretés dues aux mauvaises pratiques dans la transformation des aliments et la prise de conscience croissante de l’importance de l’automatisation dans l’industrie alimentaire. Cela a entraîné une augmentation de la demande d’équipements d’inspection des aliments par rayons X, tant au niveau institutionnel qu’au niveau des fabricants. La transition vers les soins préventifs pour réduire les coûts opérationnels et le rappel des produits à un stade avancé stimule également la demande d’équipements et de systèmes d’inspection des aliments par rayons X.

Dynamique du marché mondial des équipements d’inspection des aliments par rayons X

Moteurs : augmentation des exigences réglementaires et des consommateurs

Le rôle de la technologie à des fins d’inspection est devenu de plus en plus important en raison de l’importance croissante accordée par les consommateurs et les autorités de réglementation à la sécurité et à la qualité des aliments.1 Des problèmes émergents tels que la fraude et la contamination intentionnelle des aliments ont également mis en évidence l’importance de la technologie d’inspection des aliments. .

De nombreuses méthodes et technologies différentes sont disponibles pour l’inspection des aliments, notamment les détecteurs de métaux, les systèmes de caméras optiques, l’imagerie par résonance magnétique, les ultrasons et les rayons X. L’application d’une technologie d’inspection spécifique est liée à la nature de l’aliment et à son objectif particulier.

Contraintes : coût élevé

Au fur et à mesure que nous progressons sur le plan technologique et que nous progressons vers un meilleur produit, nous sommes toujours confrontés au défi de ressources de recherche et développement plus élevées pour le rendre plus avancé, ce qui a un impact direct sur le coût final pour l’utilisateur final. Habituellement, les inspections alimentaires aux rayons X sont une configuration initiale coûteuse, et bien qu’elles soient l’option la plus sûre, elles sont toujours considérées comme un grand nombre en termes d’investissement.

Opportunités : sécurité et qualité

En plus de détecter et de rejeter les contaminants physiques avant l’expédition des produits, les systèmes à rayons X modernes sont des systèmes d’assurance qualité multitâches. En un seul passage à des vitesses de ligne élevées, ils sont simultanément capables d’effectuer une large gamme de contrôles d’intégrité de produit en ligne. Mesurer la masse, compter les composants, identifier les produits manquants ou cassés, surveiller les niveaux de remplissage, inspecter l’intégrité du joint pour détecter les aliments ou les contaminants piégés, vérifier les emballages endommagés sont quelques-uns des processus qui aident à maintenir la qualité et la sécurité des produits.

Défis : réduction des coûts

Rendre le produit rentable est le plus grand défi auquel sont actuellement confrontés tous les leaders du marché. Ce processus de compétitivité des prix est toujours la plus grande préoccupation et continue.

Les inspections alimentaires aux rayons X sont des prix relativement plus élevés par rapport à leurs autres homologues traditionnels et manuels. Ils sont parfois perçus comme un obstacle dans le processus décisionnel de l’utilisateur. D’un autre côté, les avantages des inspections alimentaires aux rayons X sont beaucoup plus justifiés par rapport à leurs coûts ; cependant, à l’avenir, si le facteur de différence de coût pouvait être supprimé par les équipementiers, il s’avérerait avantageux de surmonter ce défi.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des équipements d’inspection des aliments par rayons X en fonction du type de produit et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Perspectives par type de produit (ventes, millions USD, 2017-2027)

Produit emballé

Produit en vrac

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes, millions USD, 2017-2027)

Aliments transformés

Nourriture animale

Aliment végétal

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des produits emballés devrait représenter la plus grande part de marché par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des équipements d’inspection des aliments par rayons X peut être segmenté en produits emballés et en vrac. En 2020, le segment des produits emballés représentait la plus grande part de marché de 63,8 % sur le marché mondial des équipements d’inspection des aliments par rayons X. Les systèmes à rayons X pour les produits emballés à la pièce ont été spécialement conçus pour être utilisés dans l’industrie alimentaire et sont principalement déployés à des fins de contrôle qualité en fin de ligne. Ils combinent une détection hautement efficace des contaminants avec la plus grande facilité d’utilisation et une conception hygiénique, et ils sont conformes à toutes les normes clés de l’industrie alimentaire. Les systèmes d’inspection par rayons X détectent les métaux et de nombreux autres contaminants, tels que le verre, la céramique, les pierres, les os bruts et le PVC, sans oublier divers défauts du produit. Tout cela signifie une inspection précise en fin de ligne et une protection fiable contre les réclamations et les rappels des clients. Les rayons X passent au crible les marchandises emballées à la pièce transportées sur un tapis roulant. Un logiciel d’analyse spécial crée une image radiographique numérique à partir des signaux, examinant les contaminants et de nombreux autres défauts du produit, tels que les bulles d’air, le poids trop ou trop petit et la casse. Des systèmes de séparation intégrés assurent alors une élimination fiable.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des équipements d’inspection des aliments par rayons X a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique se classe comme le marché à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,47 % au cours de la période d’analyse, sous l’impulsion de facteurs tels que la croissance de la population ouvrière et l’inclinaison pour la sécurité et la qualité des aliments transformés, ce qui entraîne une demande de solutions cosmétiques d’équipement d’inspection des aliments par rayons X. ; Incidence croissante de la falsification des aliments, telle que les impuretés, et pour éviter le rappel de produits en raison de normes d’hygiène inadéquates et de normes d’emballage ignorantes qui augmentent les risques.

Une augmentation des infrastructures, une augmentation de la population urbaine et une augmentation des réformes de la gestion des déchets dans les marchés émergents (tels que l’Inde et la Chine) devraient stimuler la demande pour le marché des équipements d’inspection des aliments par rayons X. Par exemple, l’urbanisation en Inde a augmenté à un taux de 0,98 % de 2018 à 2019 et a généré 62 millions de tonnes de déchets solides municipaux. Le marché des équipements d’inspection des aliments par rayons X en Asie-Pacifique connaît une croissance à un TCAC important, grâce à des initiatives telles que la valorisation énergétique des déchets et des déchets, qui devraient répondre à la croissance du marché des équipements d’inspection des aliments par rayons X. En outre, la sensibilisation accrue à l’environnement envers le recyclage des déchets a entraîné une énorme demande de technologies d’équipement d’inspection des aliments par rayons X en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché

Les principales entreprises du marché mondial des équipements d’inspection alimentaire par rayons X sont Mettler-Toledo, Minebea Intec, Anritsu, Dylog Hi-Tech, Mekitec, North Star Imaging, NongShim Engineering, VJ Technologies, Meyer, Ishida, Sesotec GmbH et Loma Systems. . Les lancements fréquents de nouveaux produits pour rester dynamiques sur ce marché concurrentiel sont un moteur majeur pour les principaux fournisseurs d’équipements d’inspection des aliments par rayons X.