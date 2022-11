Le marché des équipements d’imagerie par ultrasons en Amérique du Nord devrait atteindre 4 295,94 millions USD au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché des équipements d’imagerie par ultrasons en Amérique du Nord fournit des informations détaillées sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , l’expansion géographique et les innovations technologiques. Pour comprendre les scénarios et l’analyse du marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste et notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Le marché des équipements d’imagerie par ultrasons devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Selon Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. Prévisions 2020-2027. 2027 et devrait atteindre 4 295,94 millions de dollars d’ici 2027. L’augmentation mondiale de l’incidence des maladies chroniques et la demande croissante de procédures d’imagerie par ultrasons en obstétrique et gynécologie sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont GE Healthcare (une filiale de General Electric), Hitachi, Ltd., Trivitron Healthcare, Hologic Inc., Siemens Healthcare GmbH, ESAOTE SPA, ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd, FUJIFILM Corporation (une filiale de FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION), FUKUDA DENSHI, Koninklijke Philips NV, EDAN Instruments, Inc., Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd., Shimadzu Medical Systems Northwest Branch, Canon Medical Systems Corporation (filiale de Canon Inc.), Mobisante, North Des sociétés américaines et nationales telles que SonoScape Medical Corp, SAMSUNGHEALTHCARE (filiale de SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD.). Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Étendue du marché et taille du marché du marché des équipements d’imagerie par ultrasons en Amérique du Nord

Le marché des équipements d’imagerie par ultrasons est segmenté en fonction du format de la matrice, de l’affichage de l’appareil, de la portabilité de l’appareil, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. Growth Across Fields vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour identifier les écarts entre vos principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du format tabulaire, le marché est segmenté en Phased Array, Linear Array, Curved Linear Array et autres. Les réseaux de lignes courbes dominent le marché avec de nombreuses applications et, comme ces sondes, peuvent être utilisés pour imager de petits espaces intercostaux dans diverses parties du corps.

Sur la base de l’affichage des équipements, le marché est segmenté en équipements à ultrasons couleur et en équipements à ultrasons noir et blanc (N/B). Les appareils à ultrasons couleur dominent le marché car l’Amérique du Nord est l’un des pays qui adoptent le plus rapidement les nouvelles technologies et la plupart des nouveaux appareils à ultrasons ont des écrans couleur pour prendre en charge diverses fonctions.

Sur la base de la portabilité des appareils, le marché est segmenté en appareils à ultrasons sur chariot / chariot, appareils à ultrasons compacts / portables, appareils à ultrasons fixes et appareils à ultrasons au point de service. L’équipement d’échographie sur chariot/chariot domine le marché alors que l’industrie de la santé se concentre sur la fourniture de soins basés sur la valeur tout en réduisant les coûts d’investissement. L’équipement d’échographie sur chariot peut aider à réduire les coûts d’investissement en déplaçant l’équipement entre les départements selon les besoins.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en échographie diagnostique et échographie thérapeutique. L’échographie diagnostique domine le marché en raison du taux d’adoption relativement faible de l’échographie thérapeutique par rapport à l’échographie diagnostique, une technologie plus ancienne utilisée pour l’imagerie des tissus mous. Par conséquent, le taux d’adoption des équipements d’imagerie diagnostique est supérieur à celui des équipements d’imagerie thérapeutique.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en radiologie/imagerie générale, obstétrique et gynécologie, cardiovasculaire , gastro-entérologie, vasculaire, urologie, orthopédie et musculo-squelettique, gestion de la douleur, service d’urgence, soins intensifs et autres. La radiologie/imagerie générale domine le marché car l’imagerie générale est nécessaire pour trouver la cause de la douleur dans la plupart des cas où l’échographie spécialisée n’est pas nécessaire. Par conséquent, la part de marché de l’imagerie générale est nettement supérieure à celle des applications échographiques professionnelles.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux, centres universitaires et de recherche, centres de maternité, centres de consultations externes, centres de diagnostic et autres. Les hôpitaux détiennent la plus grande part du marché, car la plupart des patients doivent se rendre à l’hôpital en cas de signe d’inconfort. Toute douleur inexpliquée emmène généralement le patient à l’hôpital pour des tests de diagnostic afin de comprendre la source de l’inconfort. En outre, le nombre d’hôpitaux est bien équipé en termes de centres de diagnostic et d’autres prestataires de soins.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et vente au détail. Les enchères directes dominent le marché en tant que moyen le plus rentable pour les prestataires de soins de santé d’acheter du matériel médical. Les hôpitaux apprécient particulièrement les accords directs, car ils nécessitent souvent plusieurs appareils et remplacements en raison de leur taille.

Analyse au niveau national du marché nord-américain des équipements d’imagerie par ultrasons

Le marché Appareils d’imagerie par ultrasons est analysé et des informations sur la taille du marché en fonction du format de la matrice, de l’affichage de l’appareil, de la portabilité de l’appareil, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution sont fournies.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Équipement d’imagerie par ultrasons sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis devraient dominer le marché en raison de la forte adoption des équipements d’imagerie par ultrasons et afficher une forte croissance au cours de la période de prévision en raison de l’adoption de la haute technologie et d’une infrastructure de soins de santé bien développée. Les hôpitaux bien équipés du pays offrent aux patients une variété de services d’échographie diagnostique et thérapeutique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. Tenez également compte de la présence et de la disponibilité des marques nord-américaines et des défis auxquels elles sont confrontées en raison de la faible ou de la forte concurrence des marques locales et nationales, de l’impact des canaux de vente en fournissant une analyse prévisionnelle des données.

