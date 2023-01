Le marché des équipements d’imagerie par ultrasons devrait atteindre 11,17 milliards USD d’ici 2029

Du nom lui-même, le marché des appareils d’imagerie par ultrasons se compose d’appareils d’imagerie médicale utilisés pour diagnostiquer des problèmes physiques en utilisant des ondes sonores à haute fréquence pour générer des images de la zone cible. L’équipement d’imagerie par ultrasons est utilisé dans de nombreuses procédures de soins de santé pour fournir des solutions de traitement optimales.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché des équipements d’imagerie par ultrasons devrait croître à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision. Cela suggère que le marché vaut 6,7 milliards de dollars en 2021 et montera en flèche pour atteindre 11,17 milliards de dollars en 2029. En raison de l’adoption croissante de ces systèmes, les appareils du marché des équipements d’imagerie par ultrasons. Ils sont largement utilisés sur les marchés clés en raison de leur utilisation accrue dans les établissements de soins aigus et urgents. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse détaillée d’experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenir une information en PDF de muestra :-

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-ultrasound-imaging-devices-market

Certains des principaux acteurs du marché des équipements d’imagerie par ultrasons sont:

General Electric (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Canon Medical Systems (Japon)

Hitachi (Japon)

Siemens Healthineers AG (Allemagne)

Hologic, Inc. (EE. UU.)

Fujifilm Holdings Co., Ltd. (Japon)

Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud)

Mindray Medical International Co., Ltd. (Chine)

The Simulation Company (États-Unis)

Esaote SpA (Italie)

Carestream Medical (UE)

Traitement de santé (Inde)

Chisen Medical Technology Co., Ltd. (porcelane)

Mobisante, Inc. (Vers les États-Unis)

Groupe Neusoft (Chine)

Clarius Mobile Santé (Canada)

Medgyn Products, Inc. (EE. UU.)

United Imaging Medical Co., Ltd. (Chine)

Dynamique du marché des équipements d’imagerie par ultrasons

conducteur

Augmentation de la prévalence de la maladie

L’incidence croissante des maladies et maladies aiguës et chroniques dans le monde en raison de divers facteurs est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché. Par exemple, l’incidence croissante de maladies telles que le cancer, les tumeurs, les calculs biliaires, la stéatose hépatique, etc. affecte directement et positivement la croissance du marché. En 2015, 415 millions de personnes dans le monde souffraient de diabète ; d’ici 2040, ce chiffre atteindra 642 millions.

Capacités R&D.

L’augmentation des dépenses consacrées aux compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux dispositifs et équipements médicaux, créera des opportunités de croissance du marché plus lucratives. La course à la R&D pour faire progresser les dispositifs d’imagerie médicale stimule également le taux de croissance du marché.

L’investissement dans les centres médicaux augmente

Un autre facteur important qui stimule la croissance du marché est l’attention croissante portée à l’amélioration des conditions des établissements de santé et à l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé. L’augmentation des partenariats stratégiques et des collaborations entre les secteurs public et privé liés au financement et à l’application de technologies nouvelles et améliorées crée des opportunités de marché plus lucratives. De plus, les initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation à l’importance du diagnostic précoce stimulent à nouveau le taux de croissance du marché.

Chance

En outre, l’augmentation du financement public et privé pour des activités de recherche spécifiques, l’augmentation de l’incidence des maladies liées au mode de vie, l’adoption massive de produits technologiquement avancés, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits en raison de les avancées technologiques mondiales ont élargi les opportunités lucratives pour les acteurs du marché. dans la période de prévision 2022-2029. En outre, l’expansion des applications des ultrasons dans les calculs rénaux, le cancer et d’autres conditions cliniques a augmenté la pénétration d’Internet, augmenté le nombre de fusions et acquisitions et augmenté les dépenses par habitant. Le segment de la santé augmentera encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Pour une compréhension plus approfondie de l’analyse du marché, explorez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ultrasound-imaging-devices-market

Portée du marché mondial des équipements d’imagerie par ultrasons

Le marché des équipements d’imagerie par ultrasons est segmenté en fonction du format de la matrice, de l’affichage de l’appareil, de la portabilité de l’appareil, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

format matriciel

réseau en phases

réseau linéaire

réseau de lignes courbes

autre

Sur la base du format tabulaire, le marché est segmenté en Phased Array, Linear Array, Curved Linear Array et autres.

écran de l’appareil

équipement à ultrasons couleur

Appareil à ultrasons noir et blanc (N/B)

Sur la base de l’affichage des équipements, le marché est segmenté en équipements à ultrasons couleur et en équipements à ultrasons noir et blanc (N/B).

portabilité de l’appareil

Chariot à ultrasons / chariot

Appareil à ultrasons compact/portable

Appareil à ultrasons fixe

Appareil à ultrasons de chevet

Sur la base de la portabilité des appareils, le marché est segmenté en appareils à ultrasons sur chariot / chariot, appareils à ultrasons compacts / portables, appareils à ultrasons fixes et appareils à ultrasons au point de service.

La technologie

Échographie diagnostique

Échographie thérapeutique

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en échographie diagnostique et échographie thérapeutique.

Exiger

Radiologie/Imagerie générale

Obstétrique et de gynécologie

cardiovasculaire

gastro-entérologie

Vaisseau sanguin

Urologie

Orthopédie et musculosquelettique

gestion de la douleur

département d’urgence

soins intensifs

autre

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en radiologie/imagerie générale, obstétrique et gynécologie, cardiovasculaire , gastro-entérologie, vasculaire, urologie, orthopédie et musculo-squelettique, gestion de la douleur, service d’urgence, soins intensifs et autres.

utilisateur final

Hôpital

centre de chirurgie

Recherche et faculté

licence de maternité

garderie

Centre de diagnostic

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux, centres universitaires et de recherche, centres de maternité, centres de consultations externes, centres de diagnostic et autres.

canal de distribution

enchères directes

revendeurs tiers

ventes au détail

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et vente au détail.

Analyse régionale / Aperçu du marché des équipements d’imagerie par ultrasons

Comme mentionné ci-dessus, le marché des appareils d’imagerie par ultrasons est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, format de tableau, affichage de l’appareil, portabilité de l’appareil, technologie, application, utilisateur final et distribution par canal. Les Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements d’imagerie par ultrasons sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le sud des États-Unis.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements d’imagerie par ultrasons en raison de la solide base d’institutions médicales, de la disponibilité généralisée des médicaments, de l’augmentation des dépenses de santé, de la prévalence croissante des calculs rénaux et de l’adoption élevée d’équipements d’imagerie par ultrasons dans les pays bien équipés. Installations sanitaires et activités de recherche accrues dans la région. En raison de la prise de conscience croissante du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de la disponibilité d’un énorme marché inexploité, de l’importante population et de la demande croissante de soins médicaux de qualité dans la région.

Explorez le catalogue complet : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-ultrasound-imaging-devices-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Tenez également compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales et des défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, de l’impact des organisations caritatives nationales et des routes commerciales du pays.

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-progressive-multifocal-leukoencefalopathy-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gastroenteritis-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pneumonia-therapeutics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-remote-data-monitoring-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cervical-cancer-treatment-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil innovante et non conventionnelle avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à tirer parti des meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter la prise de décision. Data Bridge est un produit de pure ingéniosité et d’expérience, formulé et construit à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans tous les secteurs. Nous servons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 dans le monde et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits d’un excellent taux de satisfaction client de 99,9%.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

UE EE. EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : – corporate sales@databridgemarketresearch.com