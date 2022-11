Le marché des équipements d’imagerie par ultrasons au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 8,00% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché des appareils d’imagerie par ultrasons est un appareil qui utilise des ondes sonores à haute fréquence pour produire des images de l’intérieur du corps. Les systèmes d’échographie utilisent la technologie d’imagerie par ultrasons. Les appareils à ultrasons peuvent générer des images en temps réel des composants biologiques qui montrent comment le corps bouge. Le transducteur et le détecteur ou la sonde à ultrasons forment le système à ultrasons. Cette technique de diagnostic peu invasive n’utilise pas les rayonnements ionisants pour diagnostiquer ou traiter les affections corporelles.

Le marché des équipements d’imagerie par ultrasons, évalué à 1,17 milliard de dollars en 2021, montera en flèche pour atteindre 2,17 milliards de dollars en 2029 et devrait croître à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029, selon une analyse de Data Bridge Market. Rechercher. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse de la canalisation, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF :-

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-ultrasound-imaging-devices-market

Certains des principaux acteurs du marché des équipements d’imagerie par ultrasons sont:

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Canon Medical Systems Co., Ltd. (Japon)

Hitachi (Japon)

Siemens (Allemagne)

Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd. (Chine)

ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd (États-Unis)

Qisheng Medical Technology Co., Ltd. (États-Unis)

EDAN Instruments, Inc. (Chine)

ESAOTE SPA (Italie)

FUJI SHIP Co., Ltd. (Japon)

Foton Electronics (Japon)

Hologic, Inc. (États-Unis)

Samsung Medical (États-Unis)

The Simulation Company (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Toshiba Co., Ltd. (Japon)

Trivitron Healthcare (Inde)

Dynamique du marché des équipements d’imagerie par ultrasons

chauffeur

Augmentation de la prévalence de la maladie

L’un des principaux facteurs qui animent le marché est l’incidence croissante des maladies et affections aiguës et chroniques à travers le monde pour diverses raisons. Par exemple, la prévalence croissante des tumeurs cancéreuses, des calculs biliaires, de la stéatose hépatique et d’autres maladies a un impact direct et positif sur la croissance du marché. En 2015, 415 millions de personnes dans le monde souffraient de diabète ; d’ici 2040, ce chiffre passera à 642 millions.

Capacités R&D.

L’augmentation des dépenses de R&D, en particulier dans les pays développés et en développement, dans le domaine des dispositifs et dispositifs médicaux conduira à des perspectives de croissance du marché plus lucratives. Le taux de croissance du marché est soutenu par les capacités de R&D associées au développement des technologies d’imagerie médicale.

L’investissement dans les centres médicaux augmente

Un autre facteur important qui stimule l’expansion du marché est l’accent renouvelé sur l’amélioration des établissements de santé et l’état général des infrastructures de santé. Un nombre croissant de partenariats public-privé et de collaborations stratégiques offrent des perspectives de marché plus lucratives en termes de financement et de mise en œuvre de technologies nouvelles et améliorées. De plus, les initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation à la nécessité d’un diagnostic précoce stimulent à nouveau le taux de croissance du marché.

Application d’équipement d’imagerie par ultrasons

La demande d’équipements d’imagerie par ultrasons a augmenté par rapport à l’année précédente en raison de la demande croissante d’équipements d’imagerie par ultrasons à des fins diagnostiques et thérapeutiques peu invasives, ainsi que de l’introduction d’équipements à ultrasons plus avancés sur le plan technologique. De plus, les initiatives gouvernementales visant à sensibiliser à la nécessité d’un diagnostic précoce ont augmenté la demande d’instruments d’imagerie par ultrasons.

Chance

L’incidence des maladies chroniques devrait augmenter, entraînant une augmentation du nombre de patients nécessitant de meilleures options de diagnostic et de traitement. Les marchés émergents seront les plus durement touchés car les pays en développement, en particulier l’Inde et la Chine, devraient connaître une augmentation significative de la croissance démographique, ce qui augmentera les dépenses de santé dans ces pays. Les progrès dans l’identification et le diagnostic des maladies contribueront également à contrôler le coût du traitement des maladies chroniques. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera que la prevalencia de enfermedades crónicas aumente hasta el 57% para 2020, y aumente la incidencia de obesidad y confinamiento (como la diabetes), lo que estimulará la demanda de equipos de ultrasonido para identificar a les patients. . Le diagnostic précoce des patients à l’aide de la technologie des ultrasons peut aider à réduire les coûts globaux des soins de santé.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, veuillez consulter le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-ultrasound-imaging-devices-market

Étendue du marché des équipements d’imagerie par ultrasons au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des équipements d’imagerie par ultrasons est segmenté en fonction du produit, de l’affichage de l’équipement, de la portabilité de l’équipement, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

format matriciel

réseau phasé

réseau linéaire

réseau de lignes courbes

autre

La technologie

Système de diagnostic par ultrasons

Système d’imagerie 2D

Systèmes d’imagerie 3D et 4D

image doppler

échographe thérapeutique

Ultrasons focalisés à haute intensité (HIFU)

Lithotritie extracorporelle par ondes de choc (ESWL)

écran de l’appareil

équipement à ultrasons couleur

Appareil à ultrasons noir et blanc (N/B)

portabilité de l’appareil

Chariot à ultrasons / chariot

Appareil à ultrasons compact/portable

Exiger

Radiologie/Imagerie générale

Cardiologie

Obstétrique et de gynécologie

Vaisseau sanguin

Urologie

autre

utilisateur final

Hôpital

centre de chirurgie

Recherche et faculté

licence de maternité

garderie

Centre de diagnostic

autre

canal de distribution

enchères directes

revendeurs tiers

ventes au détail

Analyse/perspectives du marché régional des équipements d’imagerie par ultrasons

Comme mentionné ci-dessus, le marché des appareils d’imagerie par ultrasons est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, produit, affichage de l’appareil, portabilité de l’appareil, application, utilisateur final et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements d’imagerie par ultrasons comprennent l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Afrique du Sud domine le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, et la transformation rapide des infrastructures médicales a entraîné une forte demande d’équipements médicaux, notamment d’équipements d’imagerie par ultrasons. Parce que l’échographie est moins chère que les autres modalités d’imagerie, il y a une forte demande pour l’appareil dans la région.

Explorez la table des matières complète sur : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-ultrasound-imaging-devices-market

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires pour le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Tenez également compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales et des défis auxquels elles sont confrontées en raison de la faible ou de la grande concurrence des marques locales et nationales, de l’impact des organisations caritatives nationales et des routes commerciales du pays.

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-progressive-multifocal-leukoencephalopathy-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gastroenteritis-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pneumonia-therapeutics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-remote-data-monitoring-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cervical-cancer-treatment-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil innovante et non conventionnelle avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à tirer parti des meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter la prise de décision. Data Bridge est un produit de pure ingéniosité et d’expérience, formulé et construit à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans tous les secteurs. Nous servons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 dans le monde et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits d’un excellent taux de satisfaction client de 99,9%.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

UE États-Unis États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : – corporate sales@databridgemarketresearch.com