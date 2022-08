Le marché des équipements d’imagerie nucléaire en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,25% au cours de la période de prévision

Le marché des équipements d’imagerie nucléaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,25 % au cours de la période de prévision, selon une analyse de Data Bridge Market Research. les prédictions ci-dessus. Les appareils d’imagerie nucléaire sont essentiellement des appareils d’imagerie médicale non invasifs qui utilisent des substances radioactives pour diagnostiquer la gravité de maladies telles que le cancer, les anomalies cardiovasculaires, endocriniennes, gastro-intestinales, neurologiques et autres anomalies cérébrales internes. Apparemment, ils fournissent des données opérationnelles aux stades moléculaire et cellulaire, permettant à un médecin ou à un médecin de diagnostiquer et d’évaluer des conditions médicales.

L’augmentation de l’incidence et de l’incidence du cancer et des maladies cardiaques et l’attention croissante portée à la médecine personnalisée sont des facteurs majeurs contribuant à la croissance du marché des équipements d’imagerie nucléaire. En outre, la redynamisation de l’imagerie diagnostique par les investisseurs grâce à des partenariats public-privé et le passage croissant de services autonomes à des modèles de variantes contribuent également à la croissance globale du marché. Cependant, la courte demi-vie des radiopharmaceutiques et le manque de professionnels formés pour faire fonctionner la technologie entravent la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des équipements d’imagerie nucléaire détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, analyse les sources de revenus émergentes, les perspectives du marché analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché des catégories, créneau et domination des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements d’imagerie nucléaire de l’étude de marché Data Bridge, veuillez nous contacter pour obtenir un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée et taille du marché des équipements d’imagerie nucléaire en Asie-Pacifique

Le marché des équipements d’imagerie nucléaire est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du produit, le marché des équipements d’imagerie nucléaire est segmenté en tomographie par émission de photons uniques (SPECT), TEP hybride et scintigraphie planaire

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs d’imagerie nucléaire est segmenté en oncologie , cardiologie, neurologie et autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements d’imagerie nucléaire est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie, centres universitaires et de recherche, etc.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements d’imagerie nucléaire

Le marché des équipements d’imagerie nucléaire est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par produit, application et utilisateur final énumérés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements d’imagerie nucléaire sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC). La Chine domine le marché en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, de la sensibilisation croissante à l’imagerie nucléaire et de l’augmentation des dépenses de santé.

Le segment par pays du rapport sur le marché des équipements d’imagerie nucléaire fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur, etc. sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché de chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques dans la région Asie-Pacifique et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement d’imagerie nucléaire

Le paysage concurrentiel du marché Équipement d’imagerie nucléaire fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des équipements d’imagerie nucléaire.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des équipements d’imagerie nucléaire sont Siemens, General Electric, Digirad Corporation., Neusoft Corporation, Canon Medical Systems, Inc., DDD-Diagnostic A/S, Absolute Imaging Inc., Bartec Technologies Ltd., Mirion Technologies (Capintec), Inc., LANDAUER, Ashby Gorman Baker Ltd., Mediso Ltd., CMR Naviscan., BCL X-Ray Canada Inc., TTG Imaging Solutions, LLC, Mirion Technologies (Capintec), Inc., Lucerno Dynamics , LLC., Berthold Technologies GmbH & Co.KG et Incom, Inc., entre autres.

