Le marché des équipements d’imagerie médicale remis à neuf par produit, type, application et augmenterait jusqu’à 22,31 milliards USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements d’imagerie médicale remis à neuf, qui s’élevait à 11,7 millions USD en 2021, atteindrait 22,31 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

Le marché des équipements d’imagerie médicale remis à neuf se développe en raison de la fréquence croissante des cancers et des maladies cardiovasculaires , des contraintes budgétaires des hôpitaux et de la demande accrue d’équipements d’imagerie à forte intensité de capital. En raison d’une énorme population de patients souffrant de maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires dans le monde, ainsi que d’une demande croissante d’équipements médicaux à faible coût dans les pays en développement en raison de contraintes budgétaires.

Les systèmes d’imagerie médicale qui ont été réparés et qui sont couverts par une garantie fournie par le revendeur ou le fabricant d’origine du produit sont appelés équipements d’imagerie médicale remis à neuf. Ces offres d’équipements ont été améliorées soit par le revendeur, soit par l’OEM pour les revendre à moindre coût qu’un équipement neuf, et selon l’offre produit, certains composants de rechange sont également donnés.

Développement récent

Du 19 au 21 décembre 2019, la deuxième édition de Recommerce Expo aura lieu à New Delhi, en Inde, et abordera les nombreux problèmes liés à l’électronique et aux équipements remis à neuf. L’objectif principal de la conférence sera de créer une plate-forme permettant aux fabricants, aux entreprises, aux consommateurs et aux groupes de soins de santé de discuter de la nécessité de créer un système commercial à long terme.

Sanrad Medical Systems Private Limited a annoncé l’ouverture d’une usine à Karnataka, en Inde, en janvier 2019. L’installation de 5 000 pieds carrés à Bengaluru, Karnataka, permettra à l’entreprise de s’imposer comme le principal fournisseur indien de systèmes médicaux remis à neuf. Cette installation a été créée en réponse à la demande croissante des entreprises. La nouvelle installation fournira et gérera des systèmes à rayons X ainsi que d’autres équipements médicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements d’imagerie médicale remis à neuf sont:

General Electric (États-Unis)

Canon Medical Systems Corporation (Japon)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Atlantis Worldwide LLC. (NOUS)

Block Imaging Inc. (États-Unis)

Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

Hitachi, Ltd. (Japon)

Shimadzu Corporation (Japon)

Carestream Health (États-Unis)

Fujifilm Holding Corporation (Japon)

Block Imaging, Inc. (États-Unis)

SOMA TECH INTL (ÉTATS-UNIS)

Avante Health Solutions (États-Unis)

Hilditch Group Ltd (Royaume-Uni)

Integrity Medical Systems, Inc. (États-Unis)

Systèmes de radiologie oncologique (États-Unis)

Fair-medical Inc (Japon)

Portée du marché mondial des équipements d’imagerie médicale remis à neuf

Le marché des équipements d’imagerie médicale remis à neuf est segmenté en fonction du type, de la gamme de prix, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par produit

Scanners de tomodensitométrie (CT)

Systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Systèmes à rayons X

Ultrason

Scanners de tomodensitométrie par émission monophotonique/tomographie par émission de positrons (SPECT/PET)

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux

Centres de diagnostic

Centres de chirurgie ambulatoire

Autres

Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l'aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d'entretiens, d'enquêtes et d'observations de personnel renommé dans l'industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l'aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d'Ansoff. En outre, l'impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l'industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l'analyse concurrentielle à l'aide de Positioning Quadrants, l'outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l'analyste.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des équipements d’imagerie médicale remis à neuf vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des équipements d’imagerie médicale remis à neuf, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché des équipements d’imagerie médicale remis à neuf. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

