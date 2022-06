Le marché des équipements dentaires vétérinaires est en croissance avec un TCAC de 13,65 % et Integra LifeSciences Corporation ; Cislak Manufacturing, Inc. ; Équipement vétérinaire Eickemeyer

Le rapport d’étude de marché sur les équipements dentaires vétérinaires fournit les informations les plus appropriées et les plus spécifiques aux décideurs de l’industrie A, ce qui leur fait gagner du temps et donne d’excellents résultats. Grâce à l’étude systématique réalisée par des experts, tous ces paramètres sont utilisés pour proposer la meilleure solution. Le rapport analyse le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives d’avenir en tenant compte de plusieurs aspects de l’industrie. Un rapport influent sur le marché des équipements dentaires vétérinaires explique plusieurs facteurs du marché tels que les estimations et les prévisions du marché, les stratégies d’entrée, l’analyse des opportunités, le positionnement sur le marché, le paysage concurrentiel, le positionnement du produit, l’évaluation du marché et les études de viabilité.

Le marché des équipements dentaires vétérinaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,65 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les animaux de compagnie souffrent également de différents problèmes dentaires, tout comme les êtres humains. Les animaux de compagnie peuvent être affligés de problèmes dentaires tels que les maladies parodontales, la gingivite et nécessitent souvent une extraction dentaire vitale. Les longues procédures dentaires et les souffrances inutiles des animaux de compagnie peuvent être évitées par des nettoyages et des contrôles dentaires réguliers. L’infection chronique la plus fréquente chez les animaux est la maladie parodontale. Les maladies parodontales sont curables. Si elles ne sont pas traitées, les maladies parodontales peuvent être une affliction pour d’autres maladies graves, par exemple une infection du foie, des maladies cardiaques, un accident vasculaire cérébral ou une infection rénale.

L’incidence croissante des maladies parodontales est l’un des principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché des équipements dentaires vétérinaires. L’un des autres facteurs majeurs qui devrait augmenter dans l’approbation de l’équipement dentaire par un certain nombre de propriétaires d’animaux dans un avenir proche est la connaissance croissante de l’hygiène buccale des animaux de compagnie. hygiène. De plus, l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie est un autre facteur qui stimule la croissance du marché des équipements dentaires vétérinaires. Le développement d’initiatives appropriées et les politiques de remboursement par les gouvernements sont d’autres facteurs qui influencent positivement la croissance du marché des équipements dentaires vétérinaires. En outre, la croissance du nombre de cabinets vétérinaires devrait propulser la croissance du marché des équipements dentaires vétérinaires dans un proche avenir. La hausse des revenus disponibles dans les pays avancés, ainsi que dans les pays avancés, devrait stimuler davantage la croissance du marché des équipements dentaires vétérinaires. De plus, l’absence de connaissances sur les avancées développées dans le domaine des animaux de compagnie les soins par les propriétaires sont les plus susceptibles d’entraver la croissance du marché des équipements dentaires vétérinaires. Les inventions prolongées, les développements et les lancements de nouveaux articles de soins dentaires pour animaux de compagnie devraient créer des opportunités de croissance pour les fabricants du marché des équipements dentaires vétérinaires dans les années à venir.

Ce rapport sur le marché des équipements dentaires vétérinaires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements dentaires vétérinaires, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché des équipements dentaires vétérinaires et taille du marché

Le marché des équipements dentaires vétérinaires est segmenté en fonction du produit, du type d’animal et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits, le marché des équipements dentaires vétérinaires est segmenté en équipements, instruments à main, consommables et autres.

Basé sur le type d’animal, le marché des équipements dentaires vétérinaires est segmenté en grands animaux et animaux de compagnie .

Basé sur l’utilisateur final, le marché des équipements dentaires vétérinaires est segmenté en hôpitaux vétérinaires , cliniques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements dentaires vétérinaires

Le marché des équipements dentaires vétérinaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type d’animal et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements dentaires vétérinaires sont les États- Unis , le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements dentaires vétérinaires en raison d’infrastructures de soins de santé appropriées et d’actions gouvernementales croissantes. Les efforts déployés par les fabricants pour improviser leurs articles et garantir des normes de qualité élevées devraient accroître le besoin d’équipements dentaires vétérinaires dans cette région. En outre, on estime que la possession croissante d’animaux de compagnie et les dépenses personnelles des propriétaires d’animaux de compagnie propulseront la croissance au cours de la période de prévision. La demande croissante d’assurance et de réclamations pour animaux de compagnie entraînera probablement une demande pour de meilleures options de traitement. L’Asie-Pacifique devrait afficher une forte croissance de l’équipement dentaire vétérinaire en raison de la croissance du revenu disponible et de l’approbation des animaux de compagnie. Ceci est plus fréquent dans les économies en développement des pays, ce qui conduirait à une extension rapide des installations de production dans ces pays. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement par les fabricants et les sociétés pharmaceutiques pour l’avancement de ce marché afin de fournir des produits à valeur ajoutée devrait stimuler la croissance dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements dentaires vétérinaires fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements dentaires vétérinaires sont Integra LifeSciences Corporation.; Cislak Manufacturing, Inc. ; Équipement vétérinaire Eickemeyer ; iM3Vet Pty Ltd., Dentalaire, International, Henry Schein, Inc., Midmark Corporation., Dispomed ltd, Acteon Group Ltd. ; J&JCI, Charles Brungart Inc. Les analystes DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.