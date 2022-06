Le marché des équipements d’énergie solaire devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des équipements d’énergie solaire devrait passer de 105,9 milliards USD en 2021 à 315,1 milliards USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 11 . 5 % de 2022 à 2030 . L’énergie solaire est une source d’énergie propre et respectueuse de l’environnement, qui devrait propulser la demande mondiale d’équipements d’énergie solaire. De plus, un système solaire photovoltaïque (PV) sur le toit est une technologie verte potentielle qui combat les changements climatiques en diminuant la dépendance à l’énergie conservatrice basée sur les combustibles fossiles. De plus, ils contribuent à répondre aux besoins énergétiques des bâtiments résidentiels et non résidentiels en fournissant de l’électricité au sein d’un réseau de distribution existant. Cependant, la forte dépendance au rayonnement solaire et les changements constants des conditions météorologiques sont les principaux défis auxquels est confrontée l’industrie des équipements d’énergie solaire. Au contraire, les améliorations technologiques devraient offrir des opportunités lucratives aux acteurs de l’industrie.

Définition du marché mondial des équipements d’énergie solaire

L’équipement d’énergie solaire est monté au sol ou sur le toit pour exploiter l’énergie du soleil et la convertir en électricité pour une utilisation ultérieure dans le secteur des services publics, commercial, industriel ou résidentiel. Divers types d’équipements d’énergie solaire comprennent des panneaux solaires, des batteries, des systèmes de montage et de rayonnage, des trackers, des onduleurs et autres.

Dynamique du marché mondial des équipements d’énergie solaire

Facteurs : Politiques et incitations gouvernementales favorables

Plusieurs politiques gouvernementales sont en place pour soutenir l’utilisation de l’énergie solaire pour la production d’électricité et d’autres applications, telles que le chauffage de l’eau et autres. Dans le cadre de ces politiques, le gouvernement offre des incitations, des subventions en capital et des exonérations fiscales pour l’achat d’équipements d’énergie solaire. Les États-Unis, la Chine et l’Inde ont historiquement adopté des propositions et des approches différentes pour élaborer des politiques d’installation de panneaux solaires et d’autres équipements. Le gouvernement apporte également un soutien en termes de subventions pour la fabrication de panneaux solaires et d’autres équipements connexes. Aux États-Unis, le crédit d’impôt à l’investissement (ITC) permet au fabricant de déduire 30 % du coût d’installation d’un système d’énergie solaire.

Contraintes : Dépendance accrue au rayonnement solaire

L’un des principaux facteurs affectant la croissance du marché des équipements d’énergie solaire est la dépendance de ces équipements au rayonnement solaire. Les panneaux solaires dépendent fortement de la lumière du soleil pour collecter efficacement l’énergie solaire, qui est affectée pendant les jours nuageux et pluvieux. Par conséquent, ceux-ci peuvent avoir un effet visible sur le système d’énergie solaire. De plus, les panneaux solaires sont inopérants la nuit ; par conséquent, l’énergie ne peut pas être collectée à ce moment. D’autre part, les panneaux solaires sont inactifs pendant l’hiver. De plus, de nombreux endroits à travers le monde ont une présence ou une portée insuffisante de la lumière du soleil. Par conséquent, la grande dépendance des équipements d’énergie solaire vis-à-vis du rayonnement solaire devrait entraver la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des équipements d’énergie solaire

L’étude classe le marché des équipements d’énergie solaire en fonction de l’équipement, de l’application et de la région

Par perspectives d’équipement ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Panneaux solaires

Système de montage, de rayonnage et de suivi

Système de stockage

Les autres

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Non résidentiel

Résidentiel

Utilitaire

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des panneaux solaires devrait représenter la plus grande part de marché, par équipement

Par équipement, le marché est segmenté en panneaux solaires, système de montage, de rayonnage et de suivi, système de stockage et autres. En 2021, les panneaux solaires détenaient la plus grande part de marché de 55,5% sur le marché mondial des équipements d’énergie solaire. Le panneau solaire détient la part maximale du marché des équipements solaires. Ces panneaux absorbent la lumière du soleil et stockent l’énergie du soleil pour produire de l’électricité. Ce sont des semi-conducteurs de silicium qui captent l’énergie des radiations solaires.

Le prix des modules photovoltaïques essentiels à un projet solaire et les coûts d’installation ont diminué de plus de 50 % depuis 2014, déclenchant la réévaluation de plusieurs projets qui étaient auparavant jugés irréalisables. Cela a conduit à l’adoption massive de l’énergie solaire dans le monde entier. Le plus grand marché pour les panneaux solaires photovoltaïques est l’Asie-Pacifique, dominé principalement par la Chine. Les panneaux solaires trouvent leur large application dans des domaines tels que les secteurs résidentiels, les secteurs des services publics et autres. Par exemple, Texas Ford et Chevy Dealerships ont utilisé 384 panneaux solaires sur le toit de SunPower Corporation pour réaliser des économies durables grâce à l’énergie solaire.

De plus, les principaux acteurs se concentrent sur le développement de nouvelles stratégies pour alimenter la croissance du marché. Par exemple, Yingli Green Energy Holding Company Ltd. s’est associée au centre de recherche néerlandais ECN et au fabricant d’équipements Tempress pour faciliter la production de masse de cellules solaires de type n IBC. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le rapport segmente le marché mondial des équipements d’énergie solaire en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Dans le monde, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,4 % sur le marché mondial des équipements d’énergie solaire. Trois grands pays d’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, sont pris en compte dans le rapport. La production d’énergie solaire aux États-Unis évolue fortement, stimulée par des incitations gouvernementales favorables et des développements technologiques, persuadant les clients d’utiliser l’énergie solaire. Par exemple, le marché américain a installé 14 762 MWdc de solaire photovoltaïque en 2016. De plus, de nouveaux concepts tels que l’installation de systèmes de panneaux solaires communautaires dans les secteurs résidentiel et non résidentiel ont connu une croissance notable au cours des dernières années dans la région.

En outre, les principaux fournisseurs adoptent des stratégies de développement avancées pour stimuler la croissance du marché. Par exemple, Solaria Corporation a introduit le module solaire PowerXT 430Wc pour les applications non résidentielles. Tous ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché.

Une augmentation de la population et une urbanisation rapide devraient stimuler la demande dans le secteur résidentiel, accélérant ainsi le besoin d’équipements d’énergie solaire. Une augmentation significative de la demande d’installations solaires sur les toits des bâtiments résidentiels et non résidentiels devrait également alimenter la croissance dans la région. De plus, les États-Unis se classent au troisième rang dans la liste des pays à population maximale, témoin d’une augmentation continue de la population. Ce scénario devrait stimuler la demande d’équipements d’énergie solaire dans le secteur résidentiel.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des équipements d’énergie solaire

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires. Les principaux acteurs du marché mondial des équipements d’énergie solaire sont:

Groupe ABB

Solaire canadien

LONGUE Solaire

Premier Solaire Inc.

CELLULES Hanwha Q

Shunfeng international

JA Solaire

JinkoSolar

Sun Power Corporation

Trina Solaire

