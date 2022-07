Le marché des équipements de transmission par micro-ondes d’une valeur de 5 330,1 millions de dollars américains d’ici 2028 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des équipements de transmission par micro-ondes jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par Network Technology (Packet Microwave, Hybrid Microwave, Small-Cell Backhaul, and Time Division Multiplexing) , Composant [antennes, unités de traitement RF, unités intérieures (IDU), unités extérieures (ODU) et câbles et connecteurs], bande de fréquence (bande L, bande S, bande C, bande X, bande Ku, bande Ka, bande Q , et autres), Type de montage (Full-Indoor, SplitMount et Full-Outdoor) et Application (Navigation, Communication cellulaire, Radio télécommunication, Communication par satellite, Radar et Communication à large bande) », le marché était évalué à 3 135,6 USD millions en 2020 et devrait atteindre 5 330,1 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,3 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché des équipements de transmission par micro-ondes

La couverture et la capacité mobiles évoluent rapidement avec l’expansion et les améliorations continues des réseaux 3G ; déploiement de nouveaux réseaux 4G ; ajout de solutions de couverture complémentaires telles que les solutions pico, Wi-Fi, micro et indoor ; et consolidation des plans de déploiement 5G. De nombreux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) ont réalisé d’importants investissements dans les déploiements LTE dans le monde entier, dans le cadre de la transition prévue des réseaux 2G/3G vers le réseau 4G. Le déploiement du LTE a été essentiel pour améliorer la proposition de haut débit mobile (MBB) et améliorer la couverture, ainsi que pour offrir des tarifs de données plus compétitifs et des appareils Internet haut débit abordables. Selon les statistiques de la GSMA, 782 opérateurs avaient investi dans le LTE dans 200 pays en juillet 2017, avec jusqu’à 601 réseaux LTE déployés commercialement et lancés dans 192 pays.

Les solutions de transmission par micro-ondes aident à répondre à pratiquement toutes les exigences de liaison imaginables, telles que les capacités de gigabit par seconde. Les solutions de transmission par micro-ondes offrent une efficacité accrue du spectre, une prise en charge d’une transmission de données IP efficace et des niveaux croissants d’optimisation et d’automatisation, ce qui en fait un élément important de l’évolution du réseau des opérateurs jusqu’en 2020.

L’épidémie de COVID-19 affecte négativement les industries du monde entier. De plus, l’économie mondiale a connu un ralentissement en 2020, et cela devrait se poursuivre en 2021. La pandémie a perturbé les entreprises et les fournitures d’équipements de transmission par micro-ondes dans le monde. Les acteurs du marché ont connu des perturbations dans leurs opérations, et cela devrait avoir des conséquences jusqu’à la mi-2021. Malgré des conditions de croissance favorables à l’échelle mondiale et une forte demande du secteur de la santé, l’épidémie de COVID-19 en cours a affecté le taux de croissance du marché en 2020, et elle devrait avoir un impact négatif dans quelques trimestres. La crise a restreint les chaînes d’approvisionnement mondiales et les revenus des entreprises en raison des fermetures d’usines, de la fermeture des frontières et des interdictions commerciales à travers le monde. Cependant, avec l’ouverture de plusieurs marchés de croissance dans l’APAC, le développement de la vaccination et les initiatives prises par divers gouvernements pour soutenir la croissance économique et industrielle, la demande future d’équipements de transmission par micro-ondes devrait croître à un rythme positif et régulier dans les années à venir.

