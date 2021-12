Le marché des équipements de transmission par micro-ondes devrait croître à un TCAC de 7,3% pour atteindre 5 330,1 millions de dollars US de 2020 à 2028

Le marché des équipements de transmission à micro-ondes était évalué à 3 135,6 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 5 330,1 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,3 % de 2021 à 2028.

La portée des supports de liaison varie selon les différentes parties de la géographie du réseau, ce qui peut être attribué à des facteurs tels que la maturité du marché des télécommunications fixes et mobiles et les incitations gouvernementales. De plus, la part globale de la technologie micro-ondes sur le marché global des équipements de transmission micro-ondes est susceptible de diminuer dans les années à venir ; cependant, le nombre de stations de base macro et petites cellules continuerait d’augmenter, ce qui augmenterait le nombre total de stations de base connectées aux micro-ondes. L’Amérique du Nord est l’une des premières régions à déployer le LTE.

Téléchargez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00011817/

Les principaux acteurs du marché des équipements de transmission à micro-ondes :

• Société NEC

• Huawei Technologies Co., Ltd.

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson

• Groupe SIAE MICROELETTRONICA

• Intracom Télécom

• Nokia Corporation

• Anritsu

• Aviat Networks, Inc.

• Ceragon Networks Ltd.

• DragonWave-X

Aperçu du marché des équipements de transmission par micro-ondes

Avancées de la 4G, de la LTE Advanced et d’autres nouvelles normes technologiques de connectivité

La couverture et la capacité mobiles évoluent rapidement avec l’expansion et les améliorations continues des réseaux 3G ; déploiement de nouveaux réseaux 4G ; l’ajout de solutions de couverture complémentaires telles que les solutions pico, Wi-Fi, micro et indoor ; et consolidation des plans de déploiement de la 5G. De nombreux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) ont réalisé des investissements importants dans le déploiement du LTE dans le monde entier, dans le cadre de la transition planifiée des réseaux 2G/3G vers le réseau 4G. Le déploiement du LTE a été essentiel pour améliorer la proposition du haut débit mobile (MBB) et la couverture, tout en offrant des tarifs de données plus compétitifs et des appareils Internet haut débit abordables.

Les segments et sous-sections du marché des équipements de transmission par micro-ondes sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par technologie de réseau (micro-ondes en mode paquet, micro-ondes hybride, liaison de petite cellule et multiplexage temporel), composant [antennes, unités de traitement RF, unités intérieures (IDU), unités extérieures (ODU) et câbles et connecteurs], bande de fréquence (Bande L, Bande S, Bande C, Bande X, Bande Ku, Bande Ka, Bande Q et autres), Type de montage (Full-Indoor, SplitMount et Full-Outdoor) et Application (Navigation, Communication Cellulaire, Radio télécommunications, communication par satellite, radar et communication à large bande)

Aperçu du marché basé sur les composants

Sur la base des composants, le marché des équipements de transmission micro-ondes est segmenté en antennes, unités de traitement RF, unités intérieures, unités extérieures et câbles et connecteurs. Le segment des unités extérieures a dominé le marché en 2020. ODU est responsable de la conversion de fréquence et de l’amplification du signal.

Aperçu du marché basé sur la bande de fréquence

Sur la base de la bande de fréquences, le marché des équipements de transmission micro-ondes est segmenté en bande L, bande S, bande C, bande X, bande Ku, bande Ka, bande Q et autres. Le segment de la bande C a dominé le marché en 2020. La bande C est principalement choisie par rapport à la bande Ku pour le satellite car elle est moins vulnérable à l’évanouissement de la pluie que la bande Ku.

Principaux points clés du marché des équipements de transmission par micro-ondes

• Aperçu du marché des équipements de transmission par micro-ondes

• Concurrence sur le marché des équipements de transmission à micro-ondes

• Marché des équipements de transmission par micro-ondes, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des équipements de transmission micro-ondes par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des équipements de transmission à micro-ondes

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Passez une commande directe de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003239/

Remarque: si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des équipements de transmission à micro-ondes, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686s

Courriel : sales@theinsightpartners.com