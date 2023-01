Le marché des équipements de transformation des céréales augmentera à un TCAC de 5,70 % d’ici la fin de 2028, en raison de la demande croissante d’aliments transformés Agro Asian Industries., Sigur Group., Carl Zeiss AG, Lewis M. Carter Manufacturing, LLC, Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Pvt. Ltd., Forsberg Agritech (인도) Pvt. Ltd., Satake EE. UU., PETKUS Technologie GmbH, Osaw Agro Industries Private Limited., Alvan Blanch Development Company Limited, GRAIN MACHINERY MANUFACTURING CORPORATION, Ang Enterprise.,

Le marché des équipements de traitement des céréales devrait croître à un TCAC de 5,70 % entre 2021 et 2028. Croissance de l’industrie des aliments et des boissons, augmentation de la demande d’aliments transformés, sensibilisation accrue des consommateurs aux aliments prêts-à-manger nutritifs de haute qualité, expansion des capacités de recherche et de développement des principaux producteurs d’équipements de fabrication d’aliments et augmentation du revenu personnel disponible Les grandes entreprises dominent le marché des équipements agroalimentaires C’est un moteur majeur.

Comme son nom l’indique, l’équipement de traitement des céréales est une technologie utilisée pour produire différents types de céréales. Cet équipement est responsable du lavage, de la classification, du nettoyage, du broyage et du chauffage du grain pour obtenir le résultat souhaité. L’équipement utilisé pour traiter le grain garantit également que le grain est exempt de particules ou de parties étrangères.

Deux principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des équipements de transformation des céréales sont l’augmentation du revenu personnel disponible et l’augmentation de la consommation de produits alimentaires haut de gamme, en particulier dans les pays occidentaux. L’occidentalisation, la mondialisation croissante et la croissance démographique sont d’autres facteurs importants qui influent sur la croissance du marché des équipements de traitement des céréales.

Obtenir une information de muestra en

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-grain-processing-equipment-market

Étendue du marché mondial des équipements de traitement des céréales et taille du marché

Sur la base du processus, le marché des équipements de traitement des céréales est segmenté en laveuse, sécheuse, enrobeuse, trieuse, séparateur, concasseur et autres.

Selon l’opération, le marché des équipements de traitement des céréales est classé en semi-automatique et automatique.

Sur la base des machines, le marché mondial des équipements de traitement des céréales est segmenté en prétraitement et transformation.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de traitement des céréales est divisé en canaux en ligne et hors ligne.

Voir le catalogue détaillé sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-grain-processing-equipment-market

Analyse au niveau national du marché Équipement de traitement des céréales

L’analyse du marché des équipements de traitement des céréales et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, processus, opération, machine et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de traitement des céréales comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe. Amérique du Nord, Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, autres parties de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis Émirats Émirats, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) font partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des équipements de traitement des céréales et continuera de le faire au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante des consommateurs pour les aliments transformés, de la croissance et de l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, et de la mondialisation, de l’occidentalisation et de l’état de concentration du marché. Fabricant d’équipements de transformation des aliments, une technologie qui transforme les modes de vie et augmente le revenu personnel disponible.



En savoir plus sur

Modèles concurrentiels et analyse de la part de marché des équipements de traitement des céréales

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de traitement des céréales sont:

Agro Asian Industries., Sigur Group., Carl Zeiss AG, Lewis M. Carter Manufacturing, LLC, Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Pvt. Ltd., Forsberg Agritech (인도) Pvt. Ltd., Satake EE. UU., PETKUS Technologie GmbH, Osaw Agro Industries Private Limited., Alvan Blanch Development Company Limited, GRAIN MACHINERY MANUFACTURING CORPORATION, Ang Enterprise.,

