Le marché des équipements de transformation de la volaille devrait augmenter en valeur pour atteindre 6,4 milliards USD d’ici 2029 Les produits à base de viande animale ont gagné en popularité dans le monde au cours des dernières décennies. En conséquence, les consommateurs urbains ont accès à une plus grande variété de substituts alimentaires que les consommateurs des zones rurales. L'abordabilité des aliments transformés à base de volaille est fortement influencée par cette tendance à l'urbanisation, qui a également considérablement augmenté le niveau de vie et les revenus.

Le marché des équipements de transformation de la volaille était évalué à 4,13 milliards de dollars en 2021 et devrait augmenter de 6,4 milliards de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 5,62 % de 2022 à 2029.

Le rapport de marché créé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs, ainsi que des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché. , Étendue géographique de la couverture, Acteurs du marché et Scénario de marché.

Dynamique du marché des équipements de transformation de la volaille

chauffeur

Augmentation de la consommation d’aliments transformés et expansion des débouchés de la chaîne alimentaire

La croissance démographique associée à l’augmentation du revenu disponible par habitant devrait augmenter la demande du marché en équipements de transformation de la volaille ainsi que la consommation d’aliments transformés, ce qui stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante des restaurants et chaînes de restauration rapide et la demande continue de produits de volaille stimuleront davantage la croissance du marché.

Applications dans divers domaines de l’industrie alimentaire.

En raison de leurs avantages inhérents tels que le contrôle de la qualité, la durabilité, l’hygiène et la conservation, ces systèmes sont utilisés dans une grande variété d’applications, notamment la boulangerie et la confiserie, la viande, les fruits de mer et la volaille, les produits laitiers et céréaliers. Le produit est de plus en plus utilisé dans les industries d’utilisation finale, en particulier en Asie-Pacifique, où la hausse des niveaux de revenu des consommateurs et la fabrication nationale stimulent l’innovation dans l’industrie.

Chance

Les mesures de contrôle de la contamination doivent être renforcées pour réduire les pertes alimentaires si l’on veut améliorer la sécurité alimentaire mondiale. Les équipements de traitement standard et avancés peuvent facilement mettre en œuvre ces solutions. Cela devrait créer des opportunités pour les fabricants d’appareils au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Équipement de transformation de la volaille

Le virus a eu un impact majeur sur l’industrie de la transformation de la volaille, entraînant une perturbation de la production et des opérations de l’usine. Tout a commencé en Chine, qui est la plaque tournante de l’approvisionnement en matières premières pour les entreprises mondiales, puis s’est étendu à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des entreprises manufacturières.

En outre, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) prévoit une baisse des IDE mondiaux comprise entre 5% et 15% en raison d’une baisse des activités des entreprises manufacturières due à la fermeture d’usines. Par conséquent, l’épidémie de COVID-19 devrait ralentir les investissements mondiaux dans l’industrie de la transformation de la viande et de la volaille. Cette situation réduit les besoins en transformation de viande et de volaille, surtout en 2020.

Étendue du marché mondial des équipements de transformation de la volaille

Types de

poulet

cuire

frit

dinde

Canard

autre

Genre d’équipe

tuer et s’estomper DE

éviscéré

couper en morceaux

désossé et sans peau

Mariner et retourner

catégorie de produit

fraîchement transformé

cru et cuit

précuit

Saucisse crue fermentée

solidifier

séché et autres

Analyse / aperçu régional du marché de la transformation de la viande et de la volaille

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de transformation de la volaille sont:

Amérique du Nord États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Autres régions faisant partie de l’Amérique du Sud.

Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de son économie en expansion, de l’urbanisation rapide entraînant l’expansion de la base industrielle des unités de transformation des aliments et de la demande croissante d’aliments préparés dans un contexte d’augmentation des revenus disponibles et du pouvoir d’achat des consommateurs. La région devrait connaître une augmentation significative de la demande de machines de pointe pour la transformation des aliments, ce qui contribuera à réduire le temps de traitement et à accroître l’efficacité de la fabrication.

