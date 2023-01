Le marché des équipements de transformation de la volaille devrait atteindre 6,40 milliards de dollars d’ici 2029

Le marché des équipements de transformation de la volaille, qui a atteint une valeur de 4,13 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,40 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,62 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Outre des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge fournit une analyse d’experts approfondie, une analyse d’importation / exportation, une tarification . l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

La consommation de produits carnés d’origine animale a explosé dans le monde au cours des dernières décennies. En conséquence, les consommateurs des zones urbaines ont accès à un éventail beaucoup plus large d’options alimentaires et à une meilleure disponibilité alimentaire que ceux des zones rurales. Cette tendance à l’urbanisation contribue de manière significative à l’amélioration du niveau de vie et des revenus, ce qui a un impact plus important sur l’accessibilité financière des produits alimentaires transformés à base de volaille.

Dynamique du marché des équipements de transformation de la volaille

chauffeur

Augmentation de la consommation d’aliments transformés et expansion des chaînes de supermarchés

La croissance démographique associée à l’augmentation du revenu disponible par habitant devrait stimuler la demande du marché pour les équipements de transformation de la volaille, ainsi que la consommation d’aliments transformés, ce qui alimentera la croissance du marché au cours de la période de prévision. La demande accrue des établissements de restauration rapide et des chaînes et la demande continue de produits de volaille stimuleront davantage la croissance du marché.

Diverses possibilités d’application dans différents domaines de l’industrie alimentaire

En raison de leurs avantages inhérents en matière de contrôle de la qualité, de durée de conservation, de désinfection et de conservation, ces systèmes sont utilisés dans un large éventail d’applications, notamment la boulangerie et la confiserie, la viande, les fruits de mer, la volaille, les produits laitiers et les céréales. Le produit est de plus en plus utilisé dans les industries de consommation, en particulier dans la région Asie-Pacifique, où la hausse des revenus des consommateurs et la fabrication nationale stimulent l’innovation dans le secteur.

Opportunités

Pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale, il est nécessaire de renforcer les mesures anti-contamination et de réduire les pertes alimentaires. Les équipements de traitement standard et avancés peuvent facilement réaliser ces solutions. Au cours de la période de prévision, cela devrait créer des opportunités pour les fabricants d’appareils.

Impact du COVID-19 sur le marché Équipement de transformation de la volaille

Le virus a eu un impact significatif sur l’industrie de la transformation de la volaille, entraînant la fermeture de la production et des opérations de l’usine. Tout a commencé en Chine, centre mondial d’approvisionnement des entreprises en matières premières, puis s’est étendu à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des entreprises manufacturières.

En outre, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) prévoit que les IDE mondiaux chuteront entre 5 % et 15 % en raison d’une baisse des activités des entreprises manufacturières due à la fermeture d’usines. En conséquence, l’épidémie de COVID-19 devrait réduire les investissements mondiaux dans l’industrie de la transformation de la viande et de la volaille. Ce scénario a réduit la demande de transformation de viande et de volaille, en particulier en 2020.

Portée du marché mondial des équipements de transformation de la volaille

Écrit

Poulet

Un rôti

Frit

Dinde

Canards

Autre

genre d’équipe

Stylos Kill et DE

intestin

extraits

désossé et écorché

Mariner et battre

type de produit

fraîchement transformé

cuit cru

précuit

saucisses crues fermentées

guéri

séché et autres

Analyse / aperçu régional du marché de la transformation de la viande et de la volaille

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de transformation de la volaille sont:

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de son économie en expansion, de la base industrielle croissante d’unités de transformation des aliments entraînée par l’urbanisation rapide et de la demande croissante d’aliments prêts à l’emploi entraînée par l’augmentation des revenus disponibles et du pouvoir d’achat des consommateurs. La région devrait connaître une augmentation significative de la demande de machines avancées de transformation des aliments qui contribueront à réduire le temps de traitement et à améliorer l’efficacité de la production.

