Le marché des équipements de transformation de la volaille devrait atteindre 6,4 milliards de dollars d'ici 2029

Le rapport sur le marché des équipements de traitement de la volaille

Sur ce montant, il a augmenté de 4,13 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 6,4 milliards de dollars en 2029, avec un TCAC de 5,62 % sur la période de prévision 2022 à 2029.

Une segmentation plus détaillée du marché, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d'approvisionnement et un aperçu des marchés géographiques émergents sont les aspects clés. Ce rapport de l'industrie met en évidence les stratégies de marché adoptées par les principales organisations et concurrents. Fournit les valeurs du taux de croissance annuel composé (TCAC) et leurs fluctuations au cours d'une période de prévision spécifique.

Dynamique du marché des équipements de transformation de la volaille

chauffeur

Consommation croissante d’aliments transformés et expansion des chaînes de magasins d’alimentation

L’augmentation de la population ainsi que l’augmentation du revenu disponible par habitant ainsi que la consommation d’aliments transformés devraient stimuler la demande du marché pour les équipements de transformation de la volaille, entraînant la croissance du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante des restaurants à service rapide et des chaînes de magasins et la demande continue de produits de volaille alimenteront davantage la croissance du marché.

Applications dans diverses industries alimentaires.

En raison de leurs avantages uniques tels que le contrôle de la qualité, la durabilité, l’hygiène et la conservation, ces systèmes sont utilisés dans une grande variété d’applications, notamment la boulangerie et la confiserie, la viande, les fruits de mer et la volaille, les produits laitiers et céréaliers. Ce produit est de plus en plus utilisé dans les industries d’utilisation finale, en particulier dans la région Asie-Pacifique. La fabrication nationale et la hausse des niveaux de revenu des consommateurs dans la région stimulent l’innovation dans l’industrie.

Possibilité

Pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale, il faut renforcer les mesures de contrôle de la pollution afin de réduire les pertes alimentaires. Les équipements de traitement standard et avancés peuvent facilement mettre en œuvre ces solutions. Cela devrait créer des opportunités pour les fabricants d’appareils au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Équipement de transformation de la volaille

Le virus a considérablement affecté l’industrie de la transformation de la volaille, paralysant la production et les opérations de l’usine. Il a commencé en Chine, plaque tournante de l’approvisionnement en matières premières pour les entreprises mondiales, et s’est étendu à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des entreprises manufacturières.

En outre, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a prédit que les IDE mondiaux diminueraient de 5 à 15 % en raison d’une diminution du taux d’utilisation des entreprises manufacturières due aux fermetures d’usines. Par conséquent, l’épidémie de COVID-19 devrait ralentir les investissements mondiaux dans la transformation de la viande et de la volaille. Cette situation réduit les besoins en transformation de viande et de volaille, surtout en 2020.

Couverture du marché mondial des équipements de transformation de la volaille

Gars

poulet

pâtisserie

frit

Dinde

canard

Autre

genre d’équipe

tuer et s’estomper DE

affaiblissement

couper en morceaux

désossé et sans peau

mariner et retourner

catégorie de produit

fraîchement transformé

cru et cuit

précuit

saucisse crue fermentée

rejoindre

sec et autres



Analyse / aperçu régional du marché de la transformation de la viande et de la volaille

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de transformation de la volaille sont:

Amérique du Nord États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud .

Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de la croissance économique, de l’urbanisation rapide due à l’urbanisation rapide de la base de l’industrie de la transformation des aliments, de la demande accrue d’aliments prêts à l’emploi en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs. On s’attend à ce que la région connaisse une croissance importante de la demande de machines avancées de transformation des aliments qui aident à réduire le temps de traitement et à augmenter l’efficacité de la fabrication.

