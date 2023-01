Le marché des équipements de transformation de la boulangerie devrait atteindre 13,89 milliards de dollars d’ici 2028 Les principaux acteurs opérant sur ce marché sont : GEA Group Aktiengesellschaft , Buhler AG, ALFA LAVAL, FRITSCH, Robert Bosch GmbH, Candy Worx, BONGARD, Silvestri Srl, Bettcher Industries, Inc., Aasted ApS, Global Bakery Solutions, JBT, Heat and Control, Inc., RHEON Automatic Machinery co

Le marché des équipements de transformation de la boulangerie devrait atteindre 13,89 milliards de dollars entre 2021 et 2028, avec un TCAC de 5,73 %.

Les produits de boulangerie, tels que les biscuits, le pain, les gâteaux, les beignets, les pizzas, les gâteaux et les biscuits, sont fabriqués sur des machines utilisées dans les boulangeries. De nombreux types d’équipements sont utilisés dans divers processus de fabrication de boulangerie pour une variété de tâches, notamment le mélange, la cuisson, le formage, le refroidissement, l’extrusion, l’enrobage, etc. Trancheuses à pain, systèmes de panification, fours et étuves, mélangeurs, diviseuses et bouleuses, huileuses de poêles, presses à comprimés et façonneuses et déposeuses sont les outils utilisés pour ces procédures.

Les principaux moteurs de croissance du marché des équipements de transformation de la boulangerie sont l’essor des boulangeries artisanales et des restaurants à service rapide (QSR), ainsi que le développement de la robotique et de l’automatisation dans les opérations de boulangerie.

De plus, la demande croissante de plats cuisinés en raison des changements de mode de vie et d’habitudes alimentaires affectera l’expansion du marché des équipements de transformation du pain. De plus, les progrès des processus de production et les développements technologiques stimuleront le taux de croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-bakery-processing-equipment-market

Passez à la préférence de pain multigrain :

Les habitudes de consommation de pain changent en raison de l’évolution des préférences des consommateurs, qui passent du pain blanc aux pains multigrains, de blé entier, de spécialité, ethniques et aux graines. Ce paradigme changeant est motivé par le désir des consommateurs de produits nutritionnellement plus sains, de fraîcheur et de profils de saveurs plus complexes.

La santé et le bien-être sont les nouveaux piliers de l’industrie de la boulangerie, avec des entreprises produisant des produits améliorés et plus sains. L’utilisation de grains moins connus comme le millet et le ragi gagne en popularité dans le monde des produits de boulangerie. À mesure que la préférence des consommateurs pour le pain multigrains augmente, de nombreuses entreprises produisent du pain multigrains. Par exemple, Britannia propose la gamme Nutrichoice, la gamme multigrains de GAIA et Unibic, Farmlite de Sunfeast, Digestive de McVitie, les pains d’avoine multigrains et à grains entiers de Jorwekar Baking Company, et plus encore.

Coûts fixes et maintenance des équipements élevés :

L’équipement de transformation de la boulangerie coûte cher et continue d’augmenter en raison des progrès de la technologie de l’équipement. Le coût de l’équipement dépend du processus et des diverses caractéristiques qu’il contient.

Aujourd’hui, les entreprises développent une variété d’appareils technologiquement avancés, tels que des systèmes robotiques, et les fonctionnalités qu’elles développent se traduiront par des prix plus élevés pour les machines. En raison du prix élevé de la machine, de nombreuses entreprises n’ont pas suffisamment d’investissements pour acheter des machines aussi chères pour fabriquer des produits de boulangerie.

Voir le catalogue détaillé sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-bakery-processing-equipment-market

Possibilité:

Avancées technologiques et recherche et développement dans l’industrie alimentaire :

L’innovation contribue à améliorer les processus de production et élargit la portée du développement de nouveaux produits dans le domaine des équipements de transformation de la boulangerie. La société investit continuellement dans les activités de recherche et développement pour réaliser de nouvelles innovations dans les gammes de produits et les développements technologiques dans les équipements.

Robert Bosch GmbH (Allemagne) et ALFA LAVAL (Suède) sont les principaux producteurs d’équipements de manutention de boulangerie, dont GEA Group Aktiengesellschaft (Allemagne), Candy Worx (États-Unis) et The Middleby Corporation (États-Unis). . Ces entreprises emploient une variété de stratégies lorsqu’elles investissent dans des activités de recherche et développement d’entreprise, telles que des lancements de produits, des collaborations, des acquisitions et des partenariats.

Challenge:

Les produits de boulangerie ont une courte durée de conservation.

Les produits de boulangerie sont une partie importante d’une alimentation équilibrée et comprennent une grande variété de produits. Ceux-ci incluent les aliments sans sucre tels que les pains, les petits pains, les muffins, les bagels, les scones et les muffins ; les aliments sucrés comme les crêpes, les gaufres, les biscuits et les beignets ; et les aliments fourrés tels que les tartes aux fruits et à la viande, les tartes, les sandwichs, les rouleaux de saucisses, les pizzas et les quiches. inclus et brioche. Cependant, les produits de boulangerie, comme de nombreux aliments transformés, sont sensibles aux dommages chimiques, microbiologiques et physiques.

Accédez au rapport complet sur

https://databridgemarketresearch.com/reports/global-bakery-processing-equipment-market

Acteurs clés: marché mondial des équipements de traitement de boulangerie

Les principaux acteurs opérant sur ce marché sont :

GEA Group Aktiengesellschaft , Buhler AG, ALFA LAVAL, FRITSCH, Robert Bosch GmbH, Candy Worx, BONGARD, Silvestri Srl, Bettcher Industries, Inc., Aasted ApS, Global Bakery Solutions, JBT, Heat and Control, Inc., RHEON Automatic Machinery co . ltd., Baker Perkins, Markel Food Group, ANKO FOOD MACHINE CO., LTD ., Gemini Bakery Equipment Company, The Middleby Corporation, The Henry Group, Inc., Precision Food Innovations (PFI), Mecatherm, Yoslon FOOD MACHINE UNION Co. LTD , GOSTOL-GOPAN doo Nova Gorica , LINXIS GROUP 등

Explorez les rapports associés :

https://www.pearltrees.com/rup07/item494415233

https://spurstartup.mn.co/posts/31249472?utm_source=manual

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/13/water-saving-shower-heads-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-1136-18-million-by- 2029/

https://www17.zippyshare.com/v/rBm5Xc7z/file.html

https://jmp.sh/fDpxwlDT

https://gofile.io/d/9MYZeC

https://www.scribd.com/document/619563654/Water-Saving-Shower-Heads-Market-is-Expected-to-Reach-the-Value-of-USD-1136

https://www.mediafire.com/file/t3ehzeiksk6ak6n/Water+Saving+Shower+Heads+Market+is+Expected+to+Reach+the+Value+of+USD+1136.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/water-saving-shower-heads-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-1136pdf

https://www.edocr.com/v/xg89p0ke/bidkarr007/water-saving-shower-heads-market-is-expected-to-re

https://studylib.net/d/mB9L2

https://pinpdf.com/water-saving-shower-heads-market-58ee9fafaade9e9107d1e64ed32651cf.html

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com