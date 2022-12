Le marché des équipements de traitement des céréales devrait atteindre un TCAC de 5,70 % d’ici la fin de 2028

Le marché des équipements de traitement des céréales devrait croître à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision 2021-2028 . Croissance et expansion de l’industrie des aliments et des boissons, augmentation de la demande d’aliments transformés, sensibilisation accrue des consommateurs aux plats cuisinés nutritifs de haute qualité, concurrence accrue dans la recherche et le développement des principaux fabricants d’équipements de fabrication d’aliments et essor des produits jetables personnels . Grains de revenus Les principaux facteurs attribués à la croissance du marché des équipements de traitement sont les principaux acteurs.

Du nom lui-même, l’équipement de traitement des céréales est une machine utilisée pour traiter différents types de céréales. Les machines sont utilisées pour le broyage, le traitement, le nettoyage, la classification, le décorticage et le chauffage des grains alimentaires pour obtenir les performances souhaitées. De plus, l’usine de transformation des céréales élimine tous les éléments ou particules indésirables des céréales alimentaires.

L’augmentation du revenu personnel disponible et l’augmentation de la consommation de stimulants, en particulier dans les économies occidentales, sont les principaux facteurs de croissance du marché des équipements de transformation des céréales. Le changement de mode de vie, l’occidentalisation, la mondialisation croissante et la population mondiale en constante augmentation sont d’autres facteurs importants qui agissent comme des facteurs déterminants dans la croissance du marché des équipements de traitement des céréales.

Étendue du marché mondial des équipements de traitement des céréales et taille du marché

Sur la base du processus, le marché des équipements de traitement des céréales est segmenté en nettoyeurs, séchoirs, enrobeurs, classificateurs, séparateurs, polisseurs et autres.

Sur la base de l’exploitation, le marché des équipements de traitement des céréales est segmenté en semi-automatique et automatique.

Sur la base des machines, le marché mondial des équipements de traitement des céréales est segmenté en prétraitement et transformation.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de traitement des céréales est segmenté en canaux en ligne et hors ligne.

Analyse au niveau du pays du marché Équipement de traitement des céréales

Analyse du marché des équipements de traitement des céréales et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, processus, opération, machine et canal de distribution référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de traitement des grains sont les suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Amérique du Nord. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine et autres parties de l’Amérique du Sud, Amérique du Nord Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des équipements de transformation des céréales et est le moteur de la demande croissante des consommateurs pour les aliments transformés, de la croissance et de l’expansion de l’industrie alimentaire et des boissons, de la mondialisation, de l’occidentalisation, de la technologie liée aux équipements de transformation des aliments, des changements de mode de vie et de l’essor des produits jetables personnels. des produits. revenu du fabricant.

Analyse concurrentielle de la part de marché des équipements de traitement des céréales et d’aménagement paysager

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de traitement des céréales sont Agro Asian Industries., Sigur Group., Carl Zeiss AG, Lewis M. Carter Manufacturing, LLC et Shri Vishvakarma (Emery Stones) Industries Pvt. Ltd., Forsberg Agritech (Inde) . Pvt. Ltd., Satake USA, PETKUS Technologie GmbH, Osaw Agro Industries Private Limited., Alvan Blanch Development Company Limited, GRAIN MACHINERY MANUFACTURING CORPORATION, Ang Enterprise.,

