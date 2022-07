Le marché des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées enregistrera une croissance croissante d’ici 2022-2030

Le marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées était de XX milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030 à un TCAC d’environ XX % au cours d’une période de prévision.

Le marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées est segmenté par type de produit, par technologie, par application et par région. En termes de type de produit, le marché est segmenté en filtration (filtration granulaire/sable, adsorption, OI, MF), désinfection (chlore, UV), dessalement et tests. Le primaire, le secondaire et le tertiaire sont le segment technologique du marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées. Le secteur municipal et industriel est un segment d’application du marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées. Géographiquement en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique Latine.

Le traitement de l’eau est le processus de traitement de l’eau et de la rendre utilisable à diverses fins telles que la consommation, l’irrigation et les applications industrielles. Le traitement de l’eau élimine les contaminants indésirables et réduit le risque d’effets néfastes sur la santé. De plus, le traitement des eaux usées réduit également les impuretés et minimise les effets sur l’environnement en cas d’élimination. Les eaux usées provenant de sources municipales telles que les ménages et les petites industries sont traitées dans des usines de traitement des eaux usées et réutilisées ou éliminées dans des bassins d’évaporation, des bassins d’infiltration ou des puits d’injection.

L’équipement de désinfection est probablement l’un des segments à la croissance la plus rapide. Cette catégorie représentait 7,6 % de la part des revenus en 2022. Alors que le segment du dessalement devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La rareté de l’eau douce, la réutilisation croissante des eaux usées et le besoin d’une eau de traitement de meilleure qualité dans divers secteurs industriels propulsent la demande d’équipements de dessalement de l’eau dans le monde entier.

Le traitement tertiaire de l’eau est susceptible d’avoir des opportunités de croissance lucratives en raison de son utilisation accrue dans le traitement des eaux usées municipales.

La demande d’équipements de traitement des eaux usées a augmenté dans les applications industrielles et municipales en raison de l’augmentation des préoccupations gouvernementales concernant l’élimination de l’eau. Les eaux usées industrielles ont un pH élevé, de l’ammoniac et un nombre élevé de microbes, qui doivent être traités avant d’être éliminés. Les municipalités traitent l’eau pour répondre à la demande croissante d’eau potable. Les sources d’eau à des fins municipales sont les lacs, les rivières, les puits souterrains et autres.

La région Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance du marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées au cours de la période de prévision. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde sont les plus gros consommateurs d’eau en raison de la croissance démographique et de l’industrialisation rapide.

Aquatech International Corporation, Danaher Corporation, Degrémont SAS, GDF Suez SA, GE Water & Process Technologies, Veolia Environnement SA, Xylem Inc., Kemira OYJ, The Dow Chemicals Company et Ashland Water Technologies, SUEZ, Evoqua Water Technologies, Ecolab, Pentair, Mequipco Ltd., BowRio Water Technologies Inc., eda Environmental Ltd., MISCOwate , Hartwell Environmental Corp. sont des acteurs clés inclus dans le marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées.

Portée du marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées : Marché

mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées par type de produit :

Filtration (filtration granulaire/sable, adsorption, RO, MF)

Désinfection (chlore, UV) Test de

dessalement

Marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées par technologie:

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées par application:

Municipal

Industrial Marché

mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées par région:

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient & Afrique

Amérique latine

Acteur clé analysé dans le rapport sur le marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées :

Aquatech International Corporation

Danaher Corporation

Degremont SAS

GDF Suez SA

GE Water & Technologies des procédés

Veolia Environnement SA

Xylem Inc.

Kemira OYJ

The Dow Chemicals Company

Ashland Water Technologies

SUEZ

Evoqua Water Technologies

Ecolab

Pentair

Mequipco Ltd

BowRio Water Technologies Inc.

Eda Environmental Ltd.

MISCOwate

Hartwell Environmental Corp