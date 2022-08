Le marché des Équipements de tracteurs spécialisés Atteindra 54,34 Milliards de dollars avec un TCAC de 8,73% d’ici 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des équipements de tracteurs spécialisés était évalué à 28,13 milliards de dollars en 2020 et devrait croître à un TCAC de 8,73% de 2020 à 54,34 milliards de dollars en 2028. Les systèmes d’équipement spécialisés pour tracteurs font référence à un type de technologie qui remplace un système de commande mécanique traditionnel à l’aide d’une unité de commande électronique. Ce système réduit beaucoup de composants mobiles, réduisant ainsi le poids du véhicule. La demande croissante de réduction de poids du véhicule sera un autre facteur qui propagera la croissance du marché au cours de la période prévue. Un facteur d’opportunité pour la croissance du marché des équipements de tracteurs spécialisés est l’innovation croissante réalisée dans le domaine des tracteurs autonomes. Cela constitue une marge de manœuvre pour l’énorme croissance du marché.

Les tracteurs spécialisés font référence à la classe de tracteurs construits spécifiquement en fonction des besoins de l’application pour laquelle ils seront utilisés. Les tracteurs sont généralement hauts ou bas en hauteur en fonction de la hauteur de la récolte dans le champ pour lequel ils seront utilisés. Certains des tracteurs spécialisés possèdent la capacité d’un rayon de braquage court, ce qui les aide à manœuvrer dans les champs où il n’y a pas assez d’espace pour le tracteur.

Avec la demande croissante de produits agricoles, la demande sur le marché des équipements de tracteurs spécialisés devrait croître jusqu’en 2028.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le marché mondial des équipements de tracteurs spécialisés devrait passer de 28,13 milliards USD en 2020 à un taux de TCAC de 8,73% pour atteindre une valorisation de 54,34 milliards USD en 2028.

* La tendance accrue à une meilleure productivité ainsi que la demande croissante d’une meilleure efficacité opérationnelle des équipements agricoles sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché.

* Cependant, la forte concurrence entre les acteurs locaux/régionaux affecte la croissance des principaux acteurs du marché, car les acteurs locaux ont une meilleure connexion avec leur région spécifique.

• Un autre facteur limitant la croissance du marché est le coût élevé de la technologie en raison de l’intégration de la technologie.

• De toutes les phases de la culture, le travail du sol est une phase importante dans le processus de préparation du sol. La phase a occupé la plus grande part du marché en 2020 en raison de son importance dans la phase de préparation du terrain. Le segment occupait une part de plus de 25% en 2020. Le segment devrait occuper la position de leader en termes de revenus en raison de l’importance de l’étape dans le processus agricole.

• Une tendance croissante à l’adoption de tracteurs autonomes est observée, plus particulièrement dans la région nord-américaine. Cette adoption croissante des tracteurs autonomes constituera une opportunité pour la croissance du marché, car l’innovation peut être réalisée pour la même chose.

• Sur la base de la région, la région Asie-Pacifique devrait occuper la plus grande part du marché en termes de revenus en 2028. Des pays comme la Chine et l’Inde ont créé d’énormes opportunités de croissance pour la croissance du marché en termes de forte demande de nourriture. Cela a entraîné une mécanisation accrue des équipements agricoles dans cette région, favorisant ainsi l’efficacité des cultures vivrières.

• Les principaux participants sont Claas KGaA (Allemagne), Deere & Company (États-Unis), Kubota Corporation (Japon), CNH Industrial N. V. (Royaume-Uni), AGCO Corporation (États-Unis), Tractors & Farm Equipment Ltd. (Inde), SDF Group (Italie), Mahindra & Mahindra (Inde), J C Bambford Excavators Ltd. JCB (Royaume-Uni), Acutant (États-Unis), Kuhn Group (France) et Alamo Group (États-Unis).

Aux fins de cette étude, des Rapports et des données ont segmenté le Marché des Équipements de tracteurs spécialisés en fonction du Type, de la Phase et de la Région:

Type (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

• Remorque

o Essieu Simple

o Essieux multiples

• Pelleteuse

• Treuil

* Chargeur Frontal

• Râteau

* Tillovator

• Cutter

• Épandeur

• Semoir

• Charrue

• Reaper

• Harrow

• Planteur

* Presse à balles

• Forks

* Autres

Phase (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

• Labourage

* Irrigation et Protection des Cultures

* Semis et plantation

* Récolte et battage

* Autres

o Chargement

o Emballage

o Traitement sur le terrain

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires en millions USD; 2020-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o France

o Italie

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Espagne

o Benelux

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Chine

o Inde

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Amérique Latine

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique latine

