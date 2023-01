Le marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,9% d’ici 2028

Le marché Asie-Pacifique des équipements de test des emballages pharmaceutiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché Asie-Pacifique des équipements de test des emballages pharmaceutiques fournit l’impact sur le marché croissance de divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision. L’augmentation de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques stimule la croissance du marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques en Asie-Pacifique.

L’équipement de test d’emballage pharmaceutique est principalement utilisé pour tester les emballages de médicaments. Les deux parties principales du test de l’emballage comprennent le test de résistance du joint et le test d’intégrité de l’emballage (fuite).

Le principal facteur qui devrait stimuler la croissance du marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision est la demande croissante d’ équipements d’emballage flexibles et intégrés. En outre, la ruée vers la fabrication de produits pharmaceutiques marins devrait alimenter davantage la croissance du marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques en Asie-Pacifique.

Portée et taille du marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques en Asie-Pacifique est segmenté en équipements et services. L’équipement est subdivisé en testeur de perméabilité, testeur de rides et de rigidité, testeur de chute d’emballage, humidimètre, testeur de vibration d’emballage et analyseur de texture. Les analyseurs de perméabilité sont subdivisés en testeurs de perméabilité aux gaz et testeurs de perméabilité aux gaz de conteneurs.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique est segmenté en sociétés pharmaceutiques, instituts de recherche sous contrat, agences gouvernementales, instituts de recherche et laboratoires de test.

Analyse au niveau national du marché Asie-Pacifique Équipement de test d’emballage pharmaceutique

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique sont le Japon, la Chine, la Corée, l’Inde, l’Australie, Singapour, les Philippines, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine et l’Inde dominent le marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des échanges. En outre, une législation stricte visant à améliorer la qualité et la fiabilité des produits pharmaceutiques produits localement, et souvent de faibles coûts de main-d’œuvre et de fabrication, entraînera des investissements importants de la part des géants pharmaceutiques, stimulant encore la croissance du marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques en Asie-Pacifique. pendant la période de prévision

Analyse de la part de marché et paysage concurrentiel des équipements de test d’emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique en Asie-Pacifique sont:

LABTHINK, UNION PARK CAPITAL, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., Qualitest International Inc., AMETEK Sensors, Test & Calibration (STC), TEN-E, PTI Packaging Technologies and Inspection, AMRI, Westpak Inc., Eurofins Scientific, Intertek Group plc, Cryopak, SGS, Groupe TASI, Edwards Analytical, NSF International et Nelson Laboratories, LLC.

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

