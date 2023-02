Le marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance de l’industrie à un TCAC de 7,9% jusqu’en 2028 L'équipement de test d'emballages pharmaceutiques est principalement utilisé pour tester les emballages pharmaceutiques. Les deux parties principales du test de l'emballage comprennent le test de résistance du joint et le test d'intégrité de l'emballage (fuite).

Le principal facteur qui devrait stimuler la croissance du marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision est la demande croissante d’équipements d’emballage flexibles et intégrés. L’augmentation de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques joue également un rôle important dans l’accélération de la croissance du marché. En outre, la ruée vers la fabrication de médicaments marins devrait alimenter davantage la croissance du marché des équipements de test des emballages pharmaceutiques.

Portée et taille du marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en équipements et services. L’équipement est subdivisé en testeur de perméabilité, testeur de rides et de rigidité, testeur de chute d’emballage, humidimètre, testeur de vibration d’emballage et analyseur de texture. Les analyseurs de perméabilité sont subdivisés en testeurs de perméabilité aux gaz et testeurs de perméabilité aux gaz de cuve.

Les services sont segmentés en tests de conteneurs, tests d’intégrité de fermeture de conteneurs, tests de durée de conservation, tests visuels et fonctionnels, tests de stabilité, tests de matières premières, validation de méthodes, tests microbiologiques, surveillance environnementale, caractérisation physique et chimique et tests de libération de lots.

Les tests de conteneurs sont subdivisés en tests de pénétration de conteneurs, tests d’identification des matériaux, tests extractibles et tests fonctionnels. Les tests d’intégrité de la fermeture des conteneurs sont subdivisés en effondrement sous vide et effondrement sous pression, détection de fuite à haute tension, espace libre d’oxygène et détection de fuite d’hélium.

Analyse au niveau des pays du marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique

Analyse le marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique et fournit des informations sur le volume et la taille du marché par pays, type de produit, technologie et utilisation finale mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) .

On estime que l’Afrique domine le marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l’augmentation de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques, moteur de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la part de marché et paysage concurrentiel des équipements de test d’emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique sont:

LABTHINK, UNION PARK CAPITAL , WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., Qualitest International Inc., AMETEK Sensors, Test & Calibration (STC), TEN-E, PTI Packaging Technologies and Inspection, AMRI, Westpak Inc., Eurofins Scientific, Intertek Group plc, Cryopak, SGS, Groupe TASI, Edwards Analytical, NSF International et Nelson Laboratories, LLC. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

