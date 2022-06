Le marché des équipements de test de la qualité de l’eau devrait rapporter 5,67 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2027 à un TCAC de 5,93 % : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Marché des équipements de test de la qualité de l’eau – Analyse globale et prévisions jusqu’en 2027″, le marché mondial des équipements de test de la qualité de l’eau devrait atteindre 5,67 milliards de dollars américains en 2027, enregistrant un TCAC de 5,93% au cours de la période de prévision 2019-2027.

En 2018, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché, avec une croissance à un TCAC de 5,08 %

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait subir une transformation rapide en raison de l’accent mis sur le comptage, la consolidation du marché et l’évolution des modèles commerciaux dans la région. La croissance du marché devrait s’accélérer dans la région APAC à mesure que les gouvernements interviennent pour réduire l’eau non facturée, réduire les dépenses de fonctionnement et également apporter une meilleure gestion de la demande. Les services publics ont réalisé l’importance d’augmenter le recouvrement des coûts pour assurer la durabilité financière et environnementale de l’approvisionnement en eau. En outre, des investissements sains du secteur privé amélioreraient la pénétration des équipements d’analyse de la qualité de l’eau dans la région.

Au cours des dernières années, le marché des équipements d’analyse de la qualité de l’eau a remarqué la stratégie d’initiative de marché adoptée par les entreprises pour étendre leur empreinte à travers le monde et répondre à la demande croissante de leurs clients. Les acteurs du marché présents sur le marché des équipements d’analyse de la qualité de l’eau se concentrent principalement sur l’amélioration des produits en mettant en œuvre des technologies avancées. En signant des contrats de partenariat, des coentreprises, des collaborations et en inaugurant de nouveaux bureaux à travers le monde, l’entreprise peut maintenir sa marque à l’échelle mondiale.

Des législations strictes à travers le monde sur le maintien de la qualité de l’eau pour contribuer à la croissance du marché des équipements d’analyse de la qualité de l’eau

Le Clean Water Act (CWA) aux États-Unis est responsable de la protection des plans d’eau aux États-Unis avec les normes établies en fonction de l’utilisation souhaitée de celui-ci. La loi sur la salubrité de l’eau potable (SWDA) dans le pays est responsable du maintien et de l’amélioration de la qualité de l’eau potable fournie aux masses. La SWDA est également chargée de répertorier les normes dans les stations d’épuration publiques.

Techniques innovantes de traitement de l’eau pour stimuler la croissance globale du marché des équipements de test de la qualité de l’eau

Le processus de dessalement de l’eau est un processus largement adopté dans les pays du Moyen-Orient pour équilibrer la demande et l’offre d’eau. Cependant, on observe que le processus a des impacts négatifs spécifiques sur les masses d’eau et l’écosystème aquatique associé. Il a été constaté que le processus de dessalement entraîne la diffusion de produits chimiques et d’agents antisalissures dans la mer. Comme mesure corrective, les agences de l’eau utilisent des stations d’alerte automatisées et de nombreux autres équipements de test de la qualité de l’eau pour surveiller la qualité de l’eau. L’adoption de systèmes de surveillance de la qualité de l’eau devrait donc augmenter dans la région du Moyen-Orient.

Marché des équipements de test de la qualité de l’eau: paysage concurrentiel et développements clés

ABB Ltd., Agilent Technologies Inc., AquaPhoenix Scientific Inc., Danaher Corporation, Emerson Electric Co., Thermo-Fisher Scientific, Shimadzu Corporation, Horiba, Ltd., General Electric (GE) et Eurofins Scientific SE sont parmi les principaux acteurs sur le marché mondial des équipements de test de la qualité de l’eau. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

