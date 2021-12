Le marché des équipements de test de batterie devrait croître à un TCAC de 4,7% pour atteindre 653,71 millions de dollars US de 2020 à 2027

Le marché des équipements de test de batteries était évalué à 452,40 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 653,71 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,7% de 2020 à 2027.

Diverses industries telles que l’aérospatiale et la défense, l’automobile et la santé investissent massivement dans les technologies de pointe pour renforcer leurs capacités avec des machines de pointe et offrir des services améliorés aux clients. Des entreprises présentes dans des pays tels que les États-Unis, la France, la Suède et le Royaume-Uni développent des équipements de test de batteries avancés pour le marché mondial. L’augmentation des achats de batteries avancées par l’armée américaine soutient également la croissance du marché.

Téléchargez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004792/

Les principaux acteurs du marché des équipements de test de batterie :

• Instruments Arbin

• Century Yuasa Batteries Pty Ltd

• CHAUVIN ARNOUX

• Chroma Systems Solutions, Inc.

• Alimentation DV

• Instruments Extech

• Groupe Megger Limité

• Midtronics, Inc.

• Systèmes de batteries de stockage, LLC

• Xiamen Tmax Battery Equipment Limited

Aperçu du marché des équipements de test de batterie

La demande croissante de transport alimente la croissance du marché des équipements de test de batterie

En raison des avantages offerts par les équipements de test de batteries, ils ont été témoins d’une demande croissante de la part de nombreuses industries d’utilisation finale telles que l’automobile. Par exemple, l’équipement de test des batteries peut tester les batteries déchargées, évaluer divers types de batteries fabriquées et aider à offrir une sécurité accrue aux utilisateurs. Alors qu’un nombre croissant de batteries sont incorporées dans les véhicules, l’augmentation de la production automobile est directement proportionnelle à la croissance du marché des équipements de test de batteries.

Aperçu du marché basé sur le type de produit

En fonction du type de produit, le marché des équipements de test de batteries est divisé en équipements de test de batteries portables et équipements de test de batteries stationnaires. Le segment des équipements de test de batteries fixes domine le marché car il garantit le fonctionnement continu et efficace de la batterie pour faciliter un bon programme de maintenance de la batterie. Le test de batterie de papeterie suit les normes IEEE 450, IEEE 1188 et IEEE 1106 pour offrir une maintenance efficace de la batterie.

Les segments et sous-sections du marché des équipements de test de batterie sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• par type de produit (équipement de test de batterie portable, équipement de test de batterie stationnaire); Application (test de module, test de cellule, test de pack) ; Utilisateur final (automobile, électronique et semi-conducteur, télécommunications, soins de santé, énergie et services publics, autres)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des équipements de test de batterie

En Europe, le Royaume-Uni est le pays le plus durement touché par l’épidémie de COVID-19. L’Europe souffre d’un coup économique en raison du manque de revenus de diverses industries, car des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie ont enregistré le plus grand nombre de cas confirmés de COVID-19 dans la région. De plus, l’apparition d’une autre variante de COVID-19 au Royaume-Uni entrave le marché des équipements de test de batteries. La région est un important centre manufacturier et industriel pour des secteurs tels que la santé, l’aviation, la fabrication, l’automobile, l’énergie et l’électricité, etc.

Principaux points clés du marché des équipements de test de batterie

• Aperçu du marché des équipements de test de batterie

• Concurrence sur le marché des équipements de test de batterie

• Marché des équipements de test de batterie, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des équipements de test de batterie par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des équipements de test de batterie

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Passez une commande directe de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00004792/

Remarque: si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des équipements de test de batterie, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686s

Courriel : sales@theinsightpartners.com