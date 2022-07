Le marché des équipements de test automatisés devrait atteindre 7,75 milliards de dollars d’ici 2025

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de test automatisés de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2018 à 2025. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché des équipements de test automatisés.

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Automated Test Equipment Market – Global Analysis and Forecast to 2025 », le marché mondial des équipements de test automatisés devrait atteindre 7,75 milliards de dollars US en 2025, enregistrant un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision 2018 à 2025

Le marché des équipements de test automatisés (ATE) utilisés pour les tests de semi-conducteurs et de composants est un marché très concentré, avec seulement une petite partie des principaux fabricants de semi-conducteurs, des fonderies et des acteurs de test représentant une part importante des revenus totaux du marché dans les tests de semi-conducteurs et de composants. industrie. On s’attend à ce que le marché devienne encore plus intense dans un proche avenir, les grands acteurs du marché acquérant de plus petits acteurs du marché des semi-conducteurs et la progression de la restructuration des entreprises. Par conséquent, pour soutenir et croître dans l’industrie, les entreprises devront obtenir ou augmenter leurs commandes pour les clients qui produisent à grande échelle.

Le marché mondial des équipements de test automatisés (ATE) pour semi-conducteurs devrait augmenter à un taux de croissance annuel de 12,4 % en 2018, pour atteindre 463 milliards de dollars, selon la dernière publication de World Semiconductor Trade Statistics. Cependant, les marchés des tests de semi-conducteurs connaissent une énorme instabilité et une chute des dépenses CAPEX, en raison des ajustements persistants des stocks dans l’industrie chinoise des smartphones. Cependant, une croissance remarquable a été observée dans la demande de semi-conducteurs de l’industrie automobile au milieu de la progression des progrès de l’électronique automobile. En outre, la croissance dynamique de la demande de semi-conducteurs dans l’industrie des technologies de l’information et des télécommunications s’est poursuivie, en particulier pour la mémoire flash 3D NAND et la DRAM, incitant les fabricants de semi-conducteurs de mémoire à investir activement dans l’augmentation des capacités de production.

La demande croissante d’équipements de test automatisés efficaces et robustes en raison de l’augmentation significative du volume des appareils et composants électroniques est le principal facteur de croissance du marché mondial des équipements de test automatisés dans les années à venir.

Aperçu du marché – Le marché des équipements de test

automatisés augmente les intégrations d’automatisation dans le secteur manufacturier très important dans le monde

Au XXIe siècle, les technologies électroniques et semi-conductrices à venir ouvrent la voie à une introduction massive de l’automatisation dans le secteur manufacturier. Au cours des deux dernières décennies, l’automatisation de la fabrication a été un facteur constant menant à la transformation des opérations d’usine, de l’emploi manufacturier, ainsi que de la dynamique du secteur manufacturier dans son ensemble. Les tendances actuelles en effervescence dans le secteur manufacturier telles que la robotique, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle ont permis aux machines d’égaler ou même de dépasser les humains dans une gamme d’activités, y compris les activités cognitives requises à différents niveaux de fabrication.

Le marché mondial des équipements de test automatisés a été segmenté comme suit :

Marché des équipements de test automatisés – par types Tests basés sur

puce mémoire Tests basés sur puce non

mémoire



Marché des équipements de test automatisés – Par composant Gestionnaire / sondeur d’ interconnexion de masse

pour PC industriels

Marché des équipements de test automatisés – Par utilisateur final

Électronique grand public

Automobile

Médical

Aérospatiale et défense

Informatique et télécommunications

Autres industries

Marché mondial des équipements de test automatisés : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des équipements de test automatisés dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Principales conclusions de l’étude :

du point de vue de la croissance, l’Inde dans la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance du TCAC le plus lucratif de 6,7 % au cours de la période de prévision

Sur la base du type, le segment des tests discrets devrait connaître d’importantes opportunités rentables lucratives avec un taux de croissance prévu du TCAC de 9,6 %

L’augmentation des dépenses consacrées aux technologies de défense et aux projets d’exploration spatiale pour stimuler la croissance du marché du segment à l’échelle mondiale, enregistrant ainsi un TCAC de 3,0 %

