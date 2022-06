Le marché des équipements de test automatisés devrait atteindre 5,06 milliards, en croissance à un TCAC de 5,5 %, l’analyse met en évidence l’impact du COVID-19 (2022-2025), la taille, les tendances | Dit The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Automated Test Equipment Market – Global Analysis and Forecast to 2025 », le marché mondial des équipements de test automatisés devrait atteindre 7,75 milliards de dollars US en 2025, enregistrant un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision 2018 à 2025 . Le marché des équipements de test automatisés (ATE) utilisés pour les tests de semi-conducteurs et de composants est un marché très concentré, avec seulement une petite partie des principaux fabricants de semi-conducteurs, des fonderies et des acteurs de test représentant une part importante des revenus totaux du marché dans les tests de semi-conducteurs et de composants. industrie.

Marché des équipements de test automatisés: paysage concurrentiel et développements clés

Les principales entreprises opérant dans le domaine des équipements de test automatisés sont Advantest Corporation, Anritsu Corporation, Astronics Corporation, AVERNA, Chroma ATE Inc., Exicon Co., Ltd., National Instruments, Spea S.p.A., Teradyne, Inc. et Test Research, Inc. entre autres. Diverses autres sociétés opérant sur le marché et proposent de nouvelles technologies et offres qui aident le marché des équipements de test automatisés à se développer au fil des ans en termes de revenus et d’abonnement.

Le marché mondial des équipements de test automatisés (ATE) pour semi-conducteurs devrait augmenter à un taux de croissance annuel de 12,4 % en 2018, pour atteindre 463 milliards de dollars, selon la dernière publication de World Semiconductor Trade Statistics. Cependant, les marchés des tests de semi-conducteurs connaissent une énorme instabilité et une chute des dépenses CAPEX, en raison des ajustements persistants des stocks dans l’industrie chinoise des smartphones. Cependant, une croissance remarquable a été observée dans la demande de semi-conducteurs de l’industrie automobile au milieu de la progression des progrès de l’électronique automobile. En outre, la croissance dynamique de la demande de semi-conducteurs dans l’industrie des technologies de l’information et des télécommunications s’est poursuivie, en particulier pour la mémoire flash 3D NAND et la DRAM, incitant les fabricants de semi-conducteurs de mémoire à investir activement dans l’augmentation des capacités de production.

On s’attend à ce que le marché devienne encore plus intense dans un proche avenir, les grands acteurs du marché acquérant de plus petits acteurs du marché des semi-conducteurs et la progression de la restructuration des entreprises. Par conséquent, pour soutenir et croître dans l’industrie, les entreprises devront obtenir ou augmenter leurs commandes pour les clients qui produisent à grande échelle.

Marché des équipements de test automatisés: informations clés – tendance future

En outre, de nombreuses industries connaissent une convergence technologique, ce qui entraîne une complexité accrue de leurs systèmes. Cette convergence est mise en évidence dans de nombreux appareils tels que l’automobile, les smartphones, la communication sans fil et les usines intelligentes. En 2017, l’industrie de l’électronique de l’information a connu un nouveau pic qui a entraîné une grave pénurie de pièces de rechange. Ainsi, les fabricants ont augmenté leur capacité de production pour répondre au déficit d’approvisionnement de la demande.

En outre, l’introduction de fonctionnalités innovantes telles que la reconnaissance faciale dans le téléphone mobile par Apple Computer, qui a ensuite fermenté sur de nombreuses surfaces d’application, y compris les autres téléphones mobiles, le contrôle d’accès, les véhicules sans pilote, l’automobile, etc. Cela augmentera la demande de divers produits composants dans les années à venir. La pénurie de matériaux en 2017 entraînera des difficultés à atteindre une réalisation complète en 2018, incitant les fabricants à accroître les investissements dans les usines, à augmenter les dépenses d’équipement et à stimuler la demande d’instruments de test et d’équipements d’automatisation connexes pour les années à venir.

Marché des équipements de test automatisés: aperçu segmentaire

Ces tendances, associées à la complexité croissante de la conception de l’électronique grand public et à l’expertise automobile croissante, devraient également stimuler la demande d’ATE pour semi-conducteurs dans le monde entier. Au fil des ans, l’équipement de test automatisé est devenu l’un des éléments les plus vitaux de l’industrie des tests électroniques aujourd’hui. Cet équipement permet de tester les cartes de circuits imprimés, les tests de circuits intégrés et les tests au niveau des tranches, ainsi que les tests de produits emballés. Les ATE sont chers et, par conséquent, les utilisateurs de ces équipements doivent s’assurer que le meilleur équipement sera mis à leur usage. L’évaluation de différents paramètres d’un ATE peut garantir que l’utilisateur peut exploiter au maximum les potentiels de n’importe quel ATE. Un équipement de test automatisé est essentiellement utilisé dans les systèmes basés sur des puces mémoire, les tests basés sur des puces non mémoire et les tests discrets.

Auparavant, la précision du système, le coût d’acquisition et la vitesse étaient les principaux facteurs affectant la sélection des équipements de test par les ingénieurs. Cependant, dans le scénario actuel, en raison de l’évolution des besoins de test, les considérations clés pour choisir une solution de test appropriée et optimale comprennent également la flexibilité, l’évolutivité, le coût de possession, l’évolutivité et le support. Avec l’augmentation des normes gouvernementales et des pressions réglementaires dans les économies émergentes concernant la sécurité, l’utilisation de l’ATE par divers secteurs verticaux de l’industrie augmente.

De grands équipements de production et des laboratoires sophistiqués caractérisaient le département de recherche et développement à l’endroit où la plupart des tests de produits étaient effectués. Cependant, en ces temps changeants, les équipes de test et de vérification agiles exigent une solution plus portable et plus rentable pour les tests de produits qui n’ont pas de gros câbles. Un équipement ATE s’avère donc d’une immense utilité dans un tel scénario.

