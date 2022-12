Le marché des équipements de stérilisation des aliments devrait enregistrer un taux de croissance de l’industrie de 6,33% au cours de la période de prévision, 2022-2029

Le marché des équipements de stérilisation des aliments devrait enregistrer une croissance du marché de 6,33 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des équipements de stérilisation des aliments fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir sur le marché au cours de la période de prévision, tout en indiquant leur impact sur la croissance du marché. L’augmentation des préoccupations en matière de sécurité alimentaire accélère la croissance du marché des équipements de stérilisation des aliments.

Comme cela est bien connu, la stérilisation est un processus pour l’élimination complète de tous les micro-organismes vivants, tels que par ex. B. spores thermorésistantes. Elle peut être obtenue par filtration, chaleur, irradiation ou méthodes chimiques. En conséquence, les consommables peuvent également être conservés plus longtemps à l’aide de la stérilisation des aliments sans possibilité de contamination par des micro-organismes ou même de décomposition.

Les facteurs importants qui devraient stimuler le marché des équipements de stérilisation des aliments au cours de la période de prévision sont l’augmentation des maladies d’origine alimentaire et la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire. En outre, les développements technologiques dans le domaine de la stérilisation des aliments devraient stimuler davantage la croissance du marché des équipements de stérilisation des aliments.

Portée du marché mondial des équipements de stérilisation des aliments et taille du marché

Le marché des équipements de stérilisation des aliments est segmenté en fonction de la technologie, du processus et de l’application. La croissance entre les segments vous aidera à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la technologie, le marché des équipements de stérilisation des aliments est segmenté en chaleur, vapeur, rayonnement, produits chimiques, filtration et autres.

Sur la base du processus, le marché des équipements de stérilisation des aliments est segmenté en lots et en continu.

Sur la base des applications, le marché des équipements de stérilisation des aliments est segmenté en applications, le marché des équipements de stérilisation des aliments est segmenté en épices, assaisonnements et herbes, céréales et légumineuses, viande, volaille et fruits de mer et produits laitiers, fruits et légumes. fruits secs et noix, boissons et autres.

Analyse au niveau du pays du marché Équipement de stérilisation des aliments

Le marché des équipements de stérilisation des aliments est analysé et les informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, technologie, processus et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de stérilisation des aliments sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre d’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, d’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des équipements de stérilisation en raison de l’augmentation des dépenses des consommateurs en plats cuisinés. De plus, l’augmentation de la consommation d’aliments en conserve alimentera davantage la croissance du marché des équipements de stérilisation dans la région au cours de la période de prévision. L’Europe devrait connaître une croissance significative du marché des équipements de stérilisation à mesure que le nombre de fabricants augmente dans toutes les industries.

Paysage concurrentiel de Équipement de stérilisation alimentaire et analyse de la part de marché

Certains des principaux acteurs du marché des équipements de stérilisation des aliments sont :

JBT, Buhler AG, Cosmed Group, STERIFLOW Company, DELAMA SPA, Raphanel System, Industrial Sonomechanics LLC., Ventilex, Surdry SL, Allpax Products LLC., HISAKA LTD., Sun Sterifaab Pvt. Ltd., 3M, Advanced Sterilization Products Division, Ethicon US LLC., Andersen Products Inc., Belimed, Boekel Scientific, Fedegari Autoclavi SpA, Getinge AB, LTE Scientific Ltd., MATACHANA GROUP et Merck & Co. Inc., entre autres.

